Astrologia védica e ocidental: conheça as diferenças entre as duas tradições

A posição dos astros pode ser interpretada de maneiras diferentes conforme o sistema astrológico (Imagem: alisaa1 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O mapa astral pode ser interpretado de diferentes maneiras, conforme a tradição adotada. Entre as mais conhecidas, estão a astrologia védica, ligada à cultura indiana, e a astrologia ocidental. Apesar de ambas analisarem a posição dos astros, elas utilizam métodos distintos para interpretar o zodíaco, a personalidade e as previsões.

A astrologia é uma linguagem simbólica que nos convida ao autoconhecimento. Assim como observamos as fases da Lua e os ciclos da natureza, podemos olhar para o céu como um convite para refletir sobre os nossos próprios movimentos.

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Astrologia ocidental: o céu e os ciclos da natureza

A astrologia ocidental mais difundida utiliza o zodíaco tropical, organizado a partir dos equinócios e solstícios. O início de Áries, por exemplo, corresponde ao equinócio de março, que marca a chegada da primavera no Hemisfério Norte e do outono aqui no Brasil.

A astrologia védica, por sua vez, costuma utilizar o zodíaco sideral, cuja referência é o fundo de estrelas. Essa diferença no ponto de partida faz com que o Sol, a Lua e outros elementos do mapa possam aparecer em signos diferentes nos dois sistemas. Isso não significa que você ganhou uma nova personalidade. São duas maneiras de organizar a leitura astrológica do céu.

Nas vertentes modernas da astrologia ocidental, especialmente na abordagem psicológica, o mapa é usado para explorar emoções, desejos, conflitos e possibilidades de desenvolvimento pessoal. É uma leitura que pode abrir perguntas como: “Como expresso meus sentimentos?” ou “Quais padrões tenho repetido nas minhas relações?”.

A astrologia védica utiliza o zodíaco sideral e considera elementos como a posição da Lua e os ciclos planetários (Imagem: fortune-sphere | Shutterstock)

Astrologia védica: os ciclos da vida na tradição indiana

A astrologia védica, também conhecida como Jyotisha, está ligada à tradição indiana. Nela, a Lua tem grande importância, assim como os nakshatras, divisões do zodíaco que acrescentam detalhes à interpretação.

Outra característica são os dashas, sistemas de períodos planetários utilizados pelos astrólogos dessa tradição para interpretar diferentes fases da vida. Questões relacionadas ao karma e ao caminho espiritual também fazem parte dessa visão. Aqui, karma deve ser entendido dentro dessa tradição, e não como uma sentença ou um castigo.

Então, qual previsão combina com você?

Para escolher a previsão que mais combina com você, o ideal é começar pela pergunta que deseja fazer. Se você quer explorar sua forma de sentir, seus relacionamentos e seus padrões de comportamento, uma consulta ocidental com abordagem psicológica pode despertar seu interesse. Se pretende conhecer a perspectiva espiritual indiana e a interpretação dos períodos planetários, talvez se identifique com a astrologia védica.

Essas são portas de entrada, porque ambas as tradições possuem diferentes escolas e abordagens. A escolha do profissional e a maneira como ele conduz a leitura também fazem diferença.

E há um cuidado essencial: procure saber como a previsão que você acompanha foi feita. Uma mensagem geral para um signo tem um alcance diferente de uma interpretação individual, que considera data, horário e local de nascimento.

O céu inspira, e você participa da construção do seu caminho

Uma orientação deve nos ajudar a ampliar a consciência e a reconhecer nossa capacidade de escolha. Por isso, é importante não escolher uma tradição apenas porque ela promete aquilo que se deseja ouvir. O recomendado é optar por uma leitura que desperte reflexão, respeite a liberdade e ajude a fazer perguntas melhores.

Astrologia é uma prática simbólica e espiritual; suas previsões não são certezas nem têm eficácia científica demonstrada. Podemos acolher seus símbolos sem entregar a eles todas as decisões da nossa vida.

Existe tempo de semear, de nutrir, de colher e de permitir que a terra descanse. Essa imagem também pode nos ajudar a olhar com mais carinho para o nosso tempo interior.

Talvez a pergunta mais fértil seja: O que essa leitura me convida a perceber e o que escolho fazer com isso?. Porque olhar para o céu pode ser encantador. E a magia também acontece quando colocamos os pés na terra e participamos da própria transformação.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.