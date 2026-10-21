Maquiagem de Halloween: 5 dicas para criar efeitos assustadores em casa

Com criatividade e alguns cuidados, materiais simples podem se transformar em recursos para produções de terror (Imagem: Ekaterina Soldatenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a popularização do Halloween no Brasil, a data se tornou uma oportunidade para soltar a criatividade e se transformar em personagens assustadores ou divertidos. Para economizar, roupas e objetos que você já tem em casa podem ser reaproveitados na criação de fantasias originais e personalizadas.

Segundo pesquisa divulgada pela Kidscorp, em setembro, seis em cada dez menores de 18 anos aguardam o Halloween com muita ou bastante vontade. Fantasiar-se é a atividade mais associada à data (36%), seguida por comer doces (33%) e decorar (22%). Entre os participantes, 60% comemoram com a mãe ou o pai.

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Para quem quer criar a própria caracterização, a maquiadora artística Eduarda Chileider Klasa, que há quase três anos atua no Zombie Walk Curitiba e já participou de produções independentes de horror, reúne cinco dicas para explorar texturas, volumes e efeitos com materiais acessíveis. Confira!

1. Papel higiênico pode criar textura e relevo

Papel higiênico e algodão podem ser usados para construir efeitos tridimensionais, como cortes, queimaduras e feridas fictícias. O segredo está na sobreposição de camadas para criar volume e irregularidades.

“Papel higiênico, algodão e cola branca também são ótimos amigos na maquiagem artística. Com um pouquinho de cada, dá para criar cortes, queimaduras, pele machucada e várias outras texturas”, explica Eduarda Chileider Klasa.

A maquiadora também recomenda testar previamente os produtos em uma pequena área da pele, para evitar casos de hipersensibilidade. Na escolha dos materiais, vale priorizar papéis macios e de boa qualidade.

2. Pense além do desenho

Para criar cicatrizes, feridas e deformações, a maquiadora sugere explorar materiais que permitam moldar pequenos volumes antes da pintura. “A massinha feita com maizena e vaselina, por exemplo, pode ser usada para criar pequenos volumes, feridas, cicatrizes e deformações”, explica.

Cotonetes, escovas de dentes e até os dedos podem ajudar a criar diferentes efeitos na maquiagem de Halloween (Imagem: Unai Huizi Photography | Shutterstock)

3. Menos pincéis, mais criatividade

Não é necessário investir em um kit profissional para começar. “Dois pincéis já resolvem muita coisa: um mais fino para detalhes e um maior para preencher e trabalhar áreas maiores”, ensina. Cotonetes, escovas de dentes e até os dedos também podem ajudar a criar diferentes efeitos.

4. Os detalhes completam a caracterização

Marcas, sujeiras fictícias, texturas, cabelo e roupas ajudam a dar personalidade à fantasia. O importante é escolher elementos que combinem com o personagem, sem necessariamente exagerar na produção. “O importante é observar e acrescentar detalhes que façam sentido para aquela caracterização“, reforça Eduarda Chileider Klasa.

5. Conheça os materiais antes de avançar

Quem deseja explorar técnicas mais elaboradas pode experimentar produtos específicos de maquiagem artística, como pancakes e tintas cremosas. Estas últimas exigem atenção à selagem após a aplicação para evitar que a maquiagem borre. “Usar a criatividade é o principal. Quanto mais você pratica, mais experiência ganha e, com o tempo, mais habilidade desenvolve”, finaliza a maquiadora.

Por Sarah Corazza