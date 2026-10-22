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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/10/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Nesta quinta-feira, uma boa comunicação e flexibilidade poderão fazer a diferença na vida dos nativos (Imagem: FabrikaSimf | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta quinta-feira, uma boa comunicação e flexibilidade poderão fazer a diferença na vida dos nativos (Imagem: FabrikaSimf | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta quinta-feira, os movimentos astrológicos tenderão a influenciar cada nativo de maneira única. Enquanto alguns encontrarão oportunidades para esclarecer dúvidas, fortalecer vínculos e organizar projetos, outros precisarão lidar com imprevistos, inseguranças e mudanças de planos. Para estes últimos, a boa comunicação e a flexibilidade se mostrarão importantes aliadas, pois ajudarão a resolver pendências e a evitar conflitos.

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A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

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Áries

Ilustração do signo Áries: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, de um carneirinho sorridente de olhos fechados, com lã encaracolada e chifres azuis enrolados nas laterais, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Áries tenderá a encontrar mais equilíbrio ao respeitar o seu próprio ritmo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você sentirá necessidade de desacelerar e dedicar mais atenção ao bem-estar emocional, especialmente se estiver sobrecarregado(a) pelas exigências externas. No processo, algumas inseguranças poderão vir à tona, tornando essencial compreender seus sentimentos antes de tomar decisões. Ao longo do dia, procure respeitar o próprio ritmo e organizar os pensamentos, mas também evitar o isolamento excessivo.

Touro

Ilustração do signo Touro: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, da cabeça de um touro vista de frente, com chifres azuis curvados para cima e focinho largo, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Touro poderá alinhar amizades e planos de longo prazo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você buscará rever as amizades e os planos de longo prazo. No processo, poderá sentir necessidade de se afastar um pouco das demandas sociais para compreender melhor suas prioridades. Ao longo do dia, procure avaliar quais relações contribuem para o seu crescimento. Também não se esqueça de respeitar seus limites, evitando assumir responsabilidades alheias.

Gêmeos

Ilustração do signo Gêmeos: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, de dois rostos de perfil sobrepostos e voltados para a direita, um de rabo de cavalo e outro de cabelo solto, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Gêmeos terá a chance de fortalecer amizades e avançar em projetos coletivos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Durante esta quinta-feira, conversas importantes poderão esclarecer assuntos pendentes, facilitar acordos e ajudar você a encontrar soluções práticas para os desafios da rotina. Procure aproveitar as oportunidades de diálogo para fortalecer suas amizades e avançar em projetos coletivos. Evite, no processo, dispersar sua atenção em compromissos que não contribuem para seus planos.

Câncer

Ilustração do signo Câncer: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, de um caranguejo azul sorridente visto de frente, com as duas garras grandes erguidas e as patinhas embaixo, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Câncer poderá se comunicar com clareza e favorecer boas negociações nesta quinta-feira (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você terá facilidade para organizar as ideias e conversar a respeito dos objetivos e responsabilidades profissionais. Inclusive, a clareza na comunicação favorecerá negociações importantes. Ainda assim, será necessário avaliar todas as condições antes de assumir novos compromissos, bem como estabelecer prioridades para evitar a sobrecarga.

Leão

Ilustração do signo Leão: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, de um leãozinho de olhos fechados e rosto branco, cercado por uma juba azul arredondada e ondulada, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Leão poderá ter a chance de esclarecer dúvidas com pessoas experientes nesta quinta-feira (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, será importante compreender de forma profunda suas motivações, seus vínculos e as decisões que deseja tomar para o futuro. No processo, conversas com pessoas experientes ou o contato com novas informações poderão ajudar você a esclarecer dúvidas. Apenas evite tirar conclusões precipitadas, principalmente ao lidar com assuntos financeiros.

Virgem

Ilustração do signo Virgem: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, de uma moça de olhos fechados e sorriso leve, com cabelos azuis na altura dos ombros e gola de babado, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Virgem poderá fortalecer parcerias com mais flexibilidade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você precisará de flexibilidade para lidar com mudanças inesperadas nos relacionamentos e nas parcerias. Isso porque a vontade de preservar a própria autonomia tenderá a entrar em conflito com as expectativas de outra pessoa, o que poderá gerar desconfortos. Nesse cenário, será importante evitar reações impulsivas e ouvir outros pontos de vista antes de fazer os ajustes necessários.

Libra

Ilustração do signo Libra: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, de uma balança antiga com haste ornamentada em espirais e dois pratos pendurados, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Libra poderá resolver pendências com mais facilidade e boa comunicação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você sentirá facilidade para organizar as tarefas, esclarecer dúvidas e conversar sobre questões relacionadas ao trabalho e à rotina. Inclusive, a boa comunicação poderá ajudá-lo(a) a resolver pendências e encontrar maneiras mais eficientes de conduzir suas atividades. Todavia, será importante evitar o excesso de compromissos. Procure estabelecer prioridades e respeitar seus limites físicos.

Escorpião

Ilustração do signo Escorpião: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, de um escorpião sorridente de olhos fechados, com as pinças à esquerda e a cauda segmentada curvada para cima, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Escorpião estará mais propenso a buscar novas experiências e momentos de lazer (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, poderá haver mudanças inesperadas nas atividades de lazer e nas relações afetivas, aumentando sua vontade de buscar novas experiências. Porém, decisões impulsivas apenas tenderão a gerar contratempos. Ao longo do dia, procure respeitar os limites de todos, inclusive os seus, evitando cobranças excessivas. Além disso, priorize a flexibilidade para ajustar seus planos conforme as circunstâncias.

Sagitário

Ilustração do signo Sagitário: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, de um arco azul com a corda esticada e uma flecha na diagonal apontando para o alto à esquerda, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Sagitário deverá investir em conversas claras e em rever acordos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, você deverá ter paciência para lidar com imprevistos no ambiente familiar e com mudanças nos planos relacionados à vida pessoal. As divergências dentro de casa poderão ocorrer principalmente se houver dificuldade para conciliar as necessidades individuais com as responsabilidades compartilhadas. Para que a irritação do dia não se transforme em grandes desgastes, procure investir em conversas claras e rever acordos quando for preciso.

Capricórnio

Ilustração do signo Capricórnio: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, da cabeça de uma cabra de olhos fechados vista de frente, com chifres listrados de azul abertos para os lados, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Capricórnio tenderá a colocar as ideias em ordem e a resolver pendências (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você desejará resolver pendências, trocar mensagens e colocar as ideias em ordem. No entanto, imprevistos poderão atrapalhar seus planos. Nesse cenário, será importante ter cuidado com a maneira como se comunica, pois respostas precipitadas tenderão a gerar mal-entendidos e discussões desnecessárias. Procure, também, conferir as informações antes de tomar decisões, organizar suas prioridades e ouvir o outro com atenção.

Aquário

Ilustração do signo Aquário: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, de um jarro azul com listras onduladas, inclinado, derramando água azul em ondas, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Aquário terá a chance de conquistar liberdade material com decisões conscientes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, as finanças exigirão uma reorganização, especialmente por conta de alterações inesperadas no setor. No processo, a vontade de conquistar mais liberdade material poderá levar você a tomar decisões precipitadas, sobretudo se estiver insatisfeito(a) com a sua situação atual. Para não haver prejuízos ao longo do dia, evite fazer compras por impulso e procure avaliar cuidadosamente as consequências de novos compromissos financeiros.

Peixes

Ilustração do signo Peixes: desenho em estilo de rabisco, com contorno azul-marinho, de dois peixes de escamas desenhadas nadando em direções opostas, um em cima e outro embaixo, sobre um círculo azul-claro; em fundo amarelo-claro.

O nativo de Peixes tenderá a dedicar mais atenção ao próprio bem-estar e às necessidades pessoais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Durante esta quinta-feira, será preciso dedicar mais atenção às necessidades pessoais, ao seu bem-estar e à maneira como deseja conduzir suas escolhas. No processo, você poderá ficar mais sensível ao ambiente e às opiniões de quem está ao redor. Por isso, embora seja importante observar o que mudar, não se cobre por respostas imediatas nem tente resolver tudo sozinho(a). Procure respeitar seus limites, cuidar da saúde e se expressar com clareza.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 22/10/2026 01:04
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