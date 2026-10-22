Parece tristeza, mas não é: conheça raças de cachorro com expressão melancólica 

Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, cada uma com características físicas, comportamentos e personalidades que as tornam especiais. Enquanto algumas chamam a atenção pela pelagem exuberante, pelo tamanho ou pela energia, outras conquistam os apaixonados por animais por suas expressões faciais. Entre elas, estão os cães que parecem sempre tristes, mesmo quando estão felizes e confortáveis.

Essa aparência melancólica costuma estar relacionada a características naturais, como olhos caídos, orelhas compridas, excesso de pele no rosto e rugas ao redor do focinho. Entretanto, é importante destacar que a expressão facial nem sempre representa o estado emocional do animal. Muitos desses cachorros são brincalhões, carinhosos e sociáveis, demonstrando alegria por meio de movimentos corporais, interações e comportamentos afetuosos.

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A seguir, conheça raças que se destacam por essa fisionomia!

1. Basset hound

O basset hound tem olhos caídos, orelhas longas e dobras de pele que dão ao cão uma expressão melancólica, apesar de seu jeito afetuoso e sociável (Imagem: Svyatoslav Balan | Shutterstock)

Originário da França e desenvolvido também na Grã-Bretanha, o basset hound é uma das raças mais conhecidas pela expressão melancólica. Seus olhos caídos, as orelhas extremamente longas e as dobras de pele ao redor do rosto criam uma aparência de tristeza. É um cachorro de porte médio, com corpo alongado, sustentado por pernas pequenas e fortes. Sua pelagem é curta, lisa e densa, podendo apresentar combinações de branco, preto, marrom e outras tonalidades típicas dos cães farejadores. Apesar da expressão séria, costuma ser tranquilo, afetuoso e sociável.

2. Bloodhound

O bloodhound chama a atenção pelas rugas profundas, pelas orelhas compridas e pelos olhos caídos, características que proporcionam uma expressão melancólica (Imagem: Glikiri | Shutterstock)

O bloodhound é uma raça de origem europeia, historicamente associada à Bélgica e posteriormente desenvolvida na Grã-Bretanha. É facilmente reconhecido pela pele solta, pelas rugas profundas na cabeça, pelas orelhas compridas e pelos olhos caídos, características que proporcionam uma expressão bastante melancólica. Trata-se de um cachorro de grande porte. Sua pelagem é curta, densa e resistente, encontrada em cores como preto e castanho, fígado e castanho ou vermelho. No ambiente familiar, costuma apresentar comportamento dócil, paciente e afetuoso.

3. São bernardo

O são bernardo combina porte imponente, bochechas pendentes e pálpebras caídas, características que dão ao cão uma expressão triste (Imagem: Happy monkey | Shutterstock)

Originário dos Alpes suíços, o são bernardo ficou conhecido por sua atuação histórica em operações de resgate nas regiões montanhosas. Além do tamanho impressionante, destaca-se pela cabeça volumosa, pelos olhos de expressão suave, pelas pálpebras ligeiramente caídas e pelas bochechas pendentes, que podem transmitir uma aparência de tristeza. Sua pelagem pode ser curta ou longa, sendo densa e geralmente branca com manchas avermelhadas ou castanhas. Apesar da aparência imponente, costuma apresentar temperamento calmo, paciente e carinhoso.

4. Mastim napolitano

O mastim napolitano tem rugas profundas, pele solta e bochechas pendentes, que criam uma expressão melancólica em um cão protetor e apegado à família (Imagem: Photobox.ks | Shutterstock)

De origem italiana, o mastim napolitano é uma raça de grande porte que chama a atenção pela aparência robusta e pela quantidade de pele solta ao redor da cabeça e do pescoço. Suas rugas profundas, os olhos parcialmente cobertos pelas dobras e as bochechas pendentes criam uma expressão séria e melancólica. Sua pelagem é curta, densa e lisa, podendo apresentar cores como cinza, preto, mogno e fulvo. Historicamente utilizado como cão de guarda, possui forte instinto de proteção e costuma ser bastante apegado à família.

5. Clumber spaniel

O clumber spaniel tem olhos profundos, orelhas compridas e pálpebras caídas, que reforçam sua aparência sonolenta e combinam com seu jeito tranquilo (Imagem: Dora Zett | Shutterstock)

Desenvolvido na Inglaterra, embora existam relatos de possíveis ancestrais franceses, o clumber spaniel é uma raça que apresenta uma expressão naturalmente sonolenta e melancólica. Seus olhos profundos, as pálpebras caídas, as orelhas compridas e a cabeça larga contribuem para essa aparência. Possui corpo alongado, pernas relativamente curtas e pelagem abundante, densa e predominantemente branca, com possíveis manchas alaranjadas ou amareladas. No convívio familiar, costuma ser dócil, tranquilo, inteligente e carinhoso.

6. Buldogue inglês

O buldogue inglês tem rosto achatado, rugas profundas e olhos arredondados, que dão ao cão uma expressão preocupada, apesar de seu jeito afetuoso (Imagem: Irene Miller | Shutterstock)

Originário da Inglaterra, o buldogue inglês é facilmente reconhecido pelo rosto achatado, pelas rugas profundas, pelas bochechas caídas e pelos olhos arredondados, características que podem transmitir uma expressão de tristeza ou preocupação. É um cachorro de porte médio. Seu corpo é compacto, musculoso e robusto, com peito largo e pernas relativamente pequenas. A pelagem é curta, lisa e fina, podendo apresentar cores como branco, fulvo, vermelho e tigrado. Apesar da aparência séria, costuma ser afetuoso, sociável e bastante apegado à família.