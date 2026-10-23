Horóscopo semanal: previsões para os signos de 26 de outubro a 01 de novembro de 2026

A semana pedirá cautela nas decisões, revisão de escolhas pessoais e equilíbrio nos relacionamentos e nas responsabilidades (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta semana, o Sol em Escorpião fará conjunção com Vênus e quadratura com Plutão, o que poderá estimular uma revisão de valores e escolhas pessoais. Assim, questões ligadas às parcerias, às finanças e à autoestima poderão despertar insatisfações e disputas de poder. Por isso, evite atitudes extremas e reconheça o que precisa mudar.

Mercúrio em Escorpião favorecerá conversas profundas. Contudo, a quadratura do planeta com Júpiter e Marte poderá dificultar a comunicação. Haverá tendência a exagerar nas informações, tirar conclusões precipitadas e reagir com impaciência diante de opiniões divergentes. Nesse contexto, as discussões poderão ganhar proporções desnecessárias. Por isso, será importante conferir as informações, evitar promessas exageradas e refletir antes de falar.

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Por sua vez, Vênus, retrógrado em Libra, estará em conjunção com o Sol e em quadratura com Plutão. Esses aspectos convidarão à reflexão sobre o equilíbrio nas trocas afetivas e materiais. Questões antigas nessas áreas também poderão voltar à tona e pedir uma nova avaliação. Nesse período, o ciúme, os ressentimentos e as disputas de poder tenderão a se intensificar. Por isso, será importante evitar atitudes radicais.

Ademais, Marte em Leão formará conjunção com Júpiter e quadratura com Mercúrio, favorecendo a iniciativa, a coragem e a disposição para defender ideias e objetivos. Entretanto, essa configuração também poderá aumentar a impulsividade, a competitividade e a confiança excessiva nas próprias opiniões. Diante disso, será fundamental direcionar energia para atividades produtivas, evitando transformar divergências em disputas pessoais.

Lembre-se de que cada pessoa poderá sentir essas energias de maneira diferente, conforme elas interagem com seu mapa astral.

Áries

O ariano deverá avaliar melhor as questões financeiras e emocionais, cuidar da comunicação nos relacionamentos e controlar a impulsividade (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Nesta semana, questões financeiras e emocionais exigirão mais profundidade, especialmente as que envolvem despesas e responsabilidades compartilhadas. Nos relacionamentos, você precisará avaliar a forma como lida com as insatisfações antigas, evitando atitudes controladoras e cobranças excessivas.

No processo de avaliação, a comunicação poderá ficar mais tensa, com tendência a discussões motivadas por interpretações precipitadas ou pela dificuldade em aceitar opiniões diferentes. Nesse contexto, o mais indicado será ouvir o outro com empatia e confirmar as informações antes de responder.

Por fim, você terá mais disposição para investir nos projetos pessoais. Todavia, deverá controlar a impulsividade e evitar gastos desnecessários.

Touro

O taurino precisará rever as parcerias, conversar sobre expectativas e responsabilidades e evitar decisões precipitadas no trabalho e nas finanças (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção às parcerias e aos relacionamentos. Inclusive, perceberá com clareza o que precisa ser revisto para as trocas serem mais equilibradas. Ao longo desta semana, será importante conversar sobre expectativas, responsabilidades e questões pendentes, mas sem transformar diferenças de opinião em disputas de poder. A necessidade de ter razão apenas dificultará os acordos.

Procure revisar comportamentos antigos, respeitar os limites do outro e buscar soluções que tragam mais harmonia para as relações. No trabalho e nas finanças, evite decisões precipitadas e promessas exageradas, analisando as informações com calma antes de assumir compromissos.

Gêmeos

O geminiano deverá organizar a rotina, estabelecer prioridades e ter mais atenção à comunicação no trabalho e às questões familiares (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Você deverá organizar melhor a rotina, redobrando a atenção às tarefas que exigem concentração. Isso porque a tendência será que assuma mais compromissos do que conseguirá cumprir. Procure, ao longo da semana, rever seus hábitos, estabelecer prioridades e respeitar seus limites físicos e emocionais, evitando se sobrecarregar.

No ambiente profissional, revise as informações e evite discussões motivadas pela impaciência, especialmente quando houver divergências sobre prazos ou distribuição de atividades. Ainda neste período, questões familiares e domésticas tenderão a interferir na sua disposição. Esse cenário, por sua vez, exigirá conversas cuidadosas, para que as preocupações pessoais não sejam transferidas para outras relações.

Câncer

O canceriano precisará equilibrar os interesses pessoais com as responsabilidades, rever questões afetivas antigas e controlar as reações diante das situações (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Você terá a oportunidade de dedicar mais atenção aos interesses pessoais. Porém, precisará equilibrar os seus desejos com as responsabilidades da rotina. Na vida afetiva, assuntos antigos poderão vir à tona, pedindo uma avaliação honesta dos comportamentos que geram insatisfações e das suas expectativas dentro dos relacionamentos. Apenas evite cobranças excessivas no processo.

Ainda nesta semana, conversas com familiares ou pessoas próximas tenderão a gerar divergências, sobretudo no que diz respeito às responsabilidades compartilhadas. Para amenizar as tensões, procure compreender o contexto antes de se posicionar, evitando responder impulsivamente. Por fim, haverá mais disposição para defender suas ideias e iniciar projetos. No entanto, será essencial controlar a irritação e evitar que a necessidade de reconhecimento comprometa relações importantes.

Leão

O leonino deverá lidar com questões antigas por meio do diálogo e ter cautela com gastos e decisões financeiras (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de organizar a casa, rever questões familiares e resolver assuntos que estão afetando sua tranquilidade. No processo, questões antigas poderão vir à tona, exigindo conversas profundas, especialmente se houver ressentimentos, expectativas não atendidas ou dificuldade para respeitar o espaço e as decisões de cada pessoa. Tome cuidado para não transformar divergências em disputas.

Ao mesmo tempo, sua disposição para agir e defender seus interesses estará em alta, favorecendo iniciativas pessoais. Apenas evite exageros e gastos impulsivos. Procure avaliar com cuidado as decisões que envolvem dinheiro e as responsabilidades do lar, pois a pressa tenderá a levar a mal-entendidos.

Virgem

O virginiano precisará ter cuidado com conversas, mensagens e negociações e redobrar a atenção aos compromissos (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Nesta semana, procure ter cuidado ao se comunicar, pois conversas, mensagens e negociações poderão dar margem a mal-entendidos, especialmente se houver pressa, desconfiança ou interpretações precipitadas. Evite tirar conclusões com base em suposições ou entrar em discussões apenas para provar que tem razão.

Estudos, documentos e compromissos do dia a dia também poderão exigir mais atenção, sobretudo quando dependerem de outras pessoas ou envolverem prazos. Você ainda poderá reconhecer insatisfações que vinha evitando encarar. Reserve um tempo para compreender o que realmente necessita.

Libra

O libriano deverá rever a administração do dinheiro e os limites nas relações, além de evitar gastos impulsivos (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Será necessário rever a maneira como administra seu dinheiro e estabelece limites nas relações, buscando equilíbrio entre o que oferece e o que recebe. No processo, algumas questões financeiras poderão despertar preocupações ou levar a gastos impulsivos. Nesse caso, evite ingressar em parcerias suspeitas ou utilizar as compras como forma de compensar insatisfações emocionais.

Na vida social, diferenças de opinião e expectativas tenderão a gerar atritos, principalmente se você tentar assumir responsabilidades que não são suas. Diante disso, procure avaliar quais vínculos realmente contribuem para seus objetivos e converse com clareza sobre seus acordos e necessidades, evitando tomar decisões precipitadas para agradar o outro.

Escorpião

O escorpiano precisará rever comportamentos, expectativas e escolhas pessoais, além de agir com diplomacia no ambiente profissional (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você estará mais consciente das próprias necessidades. Inclusive, tenderá a perceber com mais clareza situações que exigem mudanças. Será importante rever seus comportamentos, expectativas e escolhas pessoais, especialmente se houver insatisfação com a própria imagem, dificuldade nos relacionamentos ou vontade de controlar os acontecimentos. No processo, apenas tome cuidado com as reações extremas diante de contrariedades.

No trabalho, sua disposição para assumir responsabilidades aumentará. Ao mesmo tempo, haverá a possibilidade de divergências com superiores ou colegas, o que exigirá diplomacia. Lembre-se: a impulsividade apenas dificultará as negociações. Procure avaliar as consequências antes de tomar decisões definitivas.

Sagitário

O sagitariano poderá rever escolhas e controlar as expectativas em projetos ligados a estudos e viagens (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Você buscará se afastar temporariamente de situações desgastantes para compreender melhor suas emoções, rever suas escolhas e identificar questões que precisam ser resolvidas. Será essencial observar o que está acontecendo nos bastidores de suas relações e de suas atividades profissionais. Apenas evite guardar ressentimentos ou tomar decisões importantes sem reunir informações suficientes.

Ainda nesta semana, projetos ligados a estudos e viagens tenderão a animá-lo(a). Todavia, procure controlar as expectativas e evite assumir compromissos que ultrapassem seus limites. Tente administrar melhor sua energia e respeitar os momentos de descanso, especialmente se houver irritação ou dificuldade de concentração.

Capricórnio

O capricorniano deverá reavaliar os objetivos profissionais e ter cautela com acordos financeiros compartilhados (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você deverá rever seus objetivos e responsabilidades profissionais. No processo, tenderá a perceber que algumas escolhas precisam ser ajustadas para alcançar resultados mais consistentes. Nas relações com colegas e superiores, será importante evitar disputas e cobranças excessivas, sobretudo quando houver divergências de prioridades.

Por sua vez, questões financeiras compartilhadas e acordos que envolvam outras pessoas exigirão atenção. Você precisará analisar as condições com cuidado antes de assumir novos compromissos. Por fim, haverá mais disposição para defender seus interesses e avançar em projetos importantes. Apenas não se esqueça de respeitar seus limites e considerar diferentes perspectivas antes de agir.

Aquário

O aquariano precisará avaliar oportunidades profissionais e acadêmicas com realismo, rever os relacionamentos e organizar as prioridades (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos objetivos profissionais e aos estudos. Porém, precisará avaliar com realismo as oportunidades antes de assumir novas responsabilidades. No trabalho, divergências de opinião, cobranças e disputas por reconhecimento poderão gerar situações desagradáveis, especialmente se você tentar impor suas ideias sem considerar as necessidades das outras pessoas.

Os relacionamentos, por sua vez, pedirão cuidado. Isso porque expectativas exageradas e dificuldades de negociação tenderão a gerar conflitos ou trazer à tona problemas que estavam sendo adiados. Ao longo da semana, de modo geral, será importante rever seus projetos de longo prazo, organizar suas prioridades, estabelecer acordos claros e evitar decisões impulsivas.

Peixes

O pisciano poderá buscar novos conhecimentos e perspectivas e organizar melhor as tarefas profissionais (Imagem: Irina Popova st | Shutterstock)

Você poderá sentir vontade de ampliar seus conhecimentos, rever suas convicções e buscar novas perspectivas para questões pessoais ou profissionais. Procure, porém, analisar as informações com cuidado, sem tirar conclusões precipitadas nem assumir compromissos com base em expectativas exageradas.

No trabalho, o acúmulo de tarefas poderá causar irritação e dificultar sua concentração. Organizar os compromissos ajudará a respeitar seus limites físicos e emocionais. Nesse período, questões financeiras e responsabilidades compartilhadas também poderão exigir conversas diretas e decisões prudentes. Por isso, procure esclarecer dúvidas, dividir melhor as tarefas e manter a calma ao lidar com cobranças.