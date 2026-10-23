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Gatos de pernas curtas: conheça 5 raças que chamam a atenção pela aparência 

Esses felinos rebaixados encantam pela aparência peculiar, pelo jeito brincalhão e pela personalidade carinhosa 

A aparência peculiar do munchkin é resultado de uma mutação genética natural (Imagem: MDavidova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A aparência peculiar do munchkin é resultado de uma mutação genética natural (Imagem: MDavidova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Existem diversas raças de gatos espalhadas pelo mundo, cada uma com características que as tornam únicas e especiais. Enquanto algumas chamam a atenção pela pelagem volumosa, pelos olhos expressivos ou pelas orelhas diferentes, outras conquistam admiradores pelo tamanho e pelas proporções do corpo. Entre elas, estão os felinos de pernas curtas, popularmente conhecidos como gatos rebaixados, que ganham o coração de muitos tutores. 

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As pernas curtas desses gatos estão associadas a alterações genéticas que afetam o desenvolvimento dos ossos das patas. Mesmo com a baixa estatura, muitos são curiosos, sociáveis e gostam de brincar e explorar o ambiente. A seguir, conheça alguns desses felinos!

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1. Munchkin 

Filhote de gato munchkin cinza e branco, de pelo médio, em pé sobre uma superfície marrom-alaranjada, com as pernas curtas e brancas e a cauda cinza e peluda para trás. O rosto é cinza com uma faixa branca no meio, e ele olha para a câmera com olhos verdes arregalados, nariz rosa e bigodes longos. O fundo é laranja-terroso de estúdio.
O munchkin é uma das raças de gatos de pernas curtas mais conhecidas do mundo (Imagem: MDavidova | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos, o munchkin é uma das raças de gatos de pernas curtas mais conhecidas do mundo. Sua aparência peculiar é resultado de uma mutação genética natural que provoca o encurtamento dos ossos das patas. Apesar disso, o corpo apresenta proporções semelhantes às de outros gatos domésticos, com musculatura desenvolvida e tamanho médio. A pelagem pode ser curta ou longa, com diferentes cores e padrões. Em relação ao comportamento, esse felino é conhecido por ser brincalhão, inteligente, curioso e bastante sociável. 

2. Minuet 

Gato minuet branco de pelo longo e volumoso, com rosto arredondado, olhos verde-claros e nariz rosado, deitado sobre uma superfície de metal e olhando sério para a câmera. Ele usa uma roupinha azul-clara por baixo do pelo. À esquerda aparece um tecido vermelho, e o fundo está desfocado.
O minuet surgiu do cruzamento entre gatos munchkin e persas (Imagem: Jilin Su | Shutterstock)

Conhecido anteriormente como napoleon, o minuet surgiu nos Estados Unidos a partir do cruzamento entre gatos munchkin e persas. A combinação deu origem a um felino de aparência delicada, com pernas curtas, corpo compacto e musculoso, cabeça arredondada e olhos grandes. Sua pelagem pode ser curta ou longa, com textura macia e diversas colorações. Quanto à personalidade, costuma ser carinhoso, tranquilo e bastante apegado à família. 

3. Bambino 

Gato bambino, sem pelo e de pernas curtas, com pele rosada e acinzentada e rugas no pescoço, sentado de lado sobre um fundo amarelo-claro de estúdio. Ele vira a cabeça para a frente, com orelhas enormes e pontudas e olhos amarelos arregalados, e a cauda longa e fina está enrolada no chão.
O bambino possui pernas curtas e ausência quase completa de pelos (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

O bambino é uma variedade experimental desenvolvida nos Estados Unidos a partir do cruzamento entre o munchkin e o sphynx. Sua principal característica é a combinação das pernas curtas com a ausência quase completa de pelos, embora alguns felinos apresentem uma fina camada de penugem sobre a pele. Possui corpo pequeno a médio, musculatura evidente, orelhas grandes e olhos expressivos. Em relação ao temperamento, é frequentemente descrito como afetuoso, curioso e interessado na companhia humana. 

4. Kinkalow 

Gato kinkalow branco, de pernas curtas e orelhas curvadas para trás, com olhos cor de âmbar, em pé sobre as teclas de um piano antigo, com a cabeça levemente inclinada. Ao fundo, desfocados, há a tampa escura do piano e uma porta de madeira com vidros.
O gato kinkalow rpossui pernas curtas e orelhas curvadas para trás (Imagem: UW.ART | Shutterstock)

Desenvolvido nos Estados Unidos, o kinkalow surgiu do cruzamento entre o munchkin e o american curl. A proposta foi reunir duas características físicas marcantes: as pernas encurtadas e as orelhas curvadas para trás. É um gato geralmente pequeno, de corpo compacto, olhos expressivos e cabeça arredondada. A pelagem pode apresentar diferentes comprimentos, cores e padrões. Ele é descrito por criadores como um gato brincalhão, curioso e sociável, que aprecia a interação com os tutores. 

5. Lambkin 

Filhote de gato lambkin, de pernas curtas, com pelo cinza tigrado e ondulado e peito branco, em pé sobre um tecido bege aveludado. Ele tem orelhas grandes e pontudas, de interior rosado, e olha para cima com olhos esverdeados arregalados. O fundo claro está desfocado.
Dócil e afetuoso, o lambkin também é conhecido como nanus rex (Imagem: UW.ART | Shutterstock)

O lambkin, também chamado de nanus rex, é uma raça experimental originária dos Estados Unidos, desenvolvida a partir do cruzamento entre o munchkin e o selkirk rex. Sua aparência se destaca pela combinação de pernas curtas com pelagem encaracolada, que pode ser curta ou longa. O corpo costuma ser compacto, com estrutura robusta, cabeça arredondada e olhos grandes. Os cachos podem variar em intensidade e aparecer em diferentes cores. Quanto ao comportamento, costuma ser dócil, afetuoso e brincalhão. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 23/10/2026 11:10
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