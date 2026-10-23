Almoço prático: 5 receitas de forno fáceis para o dia a dia

Na hora de preparar o almoço, algumas escolhas ajudam a deixar a refeição mais saborosa sem complicar a rotina. As receitas de forno, por exemplo, são uma ótima alternativa para variar o cardápio, combinar diferentes ingredientes e explorar novas formas de preparar os alimentos. Além disso, dependendo dos itens utilizados, é possível reduzir o uso de óleo e apostar em pratos mais nutritivos e equilibrados.

A seguir, confira 5 receitas de forno fáceis para o dia a dia!

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1. Macarrão de forno

Ingredientes

Massa

400 g de macarrão rigatoni

Água para cozinhar

Sal a gosto

Molho à bolonhesa

2 colheres de sopa de azeite

400 g de carne moída

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

800 g de tomate pelado cortado em pedaços

1 colher de chá de orégano seco

1 pitada de açúcar

Sal, folhas de manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto

Cobertura

200 g de queijo muçarela ralado

Orégano a gosto

Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione duas colheres de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve.

Molho à bolonhesa

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe, mexendo para desfazer os pedaços, até dourar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Adicione o tomate pelado e uma pitada de açúcar. Misture e cozinhe em fogo baixo por 15 a 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho encorpar. Desligue o fogo e misture o manjericão. Misture o macarrão cozido ao molho.

Finalização

Transfira o macarrão para um refratário, distribua a muçarela por cima e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 a 20 minutos, até que o queijo derreta e fique levemente dourado. Retire do forno, decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.

2. Arroz de forno com frango

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

e desfiado 1 tomate picado

1/2 cebola picada

200 g de milho-verde escorrido

1/2 xícara de chá de molho de tomate

200 g de creme de leite

200 g de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o frango desfiado, o tomate e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture.

Em um recipiente, misture o arroz cozido com o refogado de frango e o cheiro-verde. Transfira para um refratário e espalhe uniformemente. Cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos, até o queijo derreter. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Couve-flor gratinada

Ingredientes

1 couve-flor média

média 1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

200 g de creme de leite

200 g de queijo muçarela ralado

50 g de queijo parmesão ralado

Sal, noz-moscada ralada e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Separe a couve-flor em floretes. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o sal e cozinhe os floretes de couve-flor por cerca de 5 minutos, até ficarem levemente macios, mas ainda firmes. Escorra e reserve.

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e acrescente a farinha de trigo. Mexa por cerca de 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Acrescente o creme de leite, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e misture bem.

Distribua os floretes de couve-flor em um refratário e cubra com o molho branco. Espalhe a muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, até o queijo derreter e dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Salmão assado com abobrinha (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

4. Salmão assado com abobrinha

Ingredientes

600 g de filé de salmão

2 abobrinhas

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de orégano

Sal, endro e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as abobrinhas em rodelas grossas e distribua em uma assadeira untada com 1 colher de sopa de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e metade do alho. Em uma tigela, misture o azeite restante, o alho, o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o filé de salmão sobre as abobrinhas e espalhe a mistura de temperos por toda a superfície do peixe. Distribua o endro por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até o salmão ficar cozido e levemente dourado e as abobrinhas ficarem macias. Retire do forno e sirva em seguida.

5. Frango assado com legumes

Ingredientes

4 sobrecoxas de frango

2 batatas cortadas em pedaços

cortadas em pedaços 1 cenoura cortada em rodelas

1 abobrinha cortada em pedaços

1 cebola cortada em pétalas

3 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano

Sal, pimenta-do-reino moída e ramos de alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas de frango com o alho, o suco de limão, o azeite, a páprica doce, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos. Em uma assadeira, distribua as batatas, a cenoura, a abobrinha e a cebola. Disponha as sobrecoxas de frango por cima e espalhe os ramos de alecrim. Regue os legumes com o tempero restante do recipiente.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 50 a 60 minutos, virando os legumes na metade do tempo, até que o frango esteja completamente cozido e dourado e os vegetais estejam macios. Retire do forno e sirva em seguida.