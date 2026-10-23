Black Friday: 6 dicas para pequenas empresas venderem mais sem comprometer o lucro

Algumas medidas são importantes para atrair clientes, aumentar as vendas e aproveitar o período promocional sem comprometer a rentabilidade do negócio (Imagem: marcelokimura | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a Black Friday marcada para 27 de novembro, pequenos negócios precisam ir além dos descontos para competir com grandes redes. Planejamento, posicionamento de marca, organização dos processos e decisões estratégicas são fundamentais para aproveitar a data sem comprometer a rentabilidade. Veja abaixo!

1. Valorize os diferenciais da sua marca

A disputa pelo menor preço nem sempre é a melhor alternativa para pequenos negócios. Investir na experiência de compra e no relacionamento com o consumidor pode gerar resultados mais consistentes.

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Uma pequena empresa não precisa competir com uma grande rede pelo menor preço. Ela precisa competir pelo valor que entrega. Atendimento próximo, confiança, conhecimento sobre o cliente e agilidade são diferenciais importantes. A Black Friday deve ser planejada para gerar vendas, preservar a saúde financeira e construir relacionamentos que continuem depois da campanha, explica Pedro Marcílio, especialista em marketing e branding.

2. Evite decisões precipitadas

O aumento da demanda exige atenção à capacidade operacional e aos riscos envolvidos. Antecipar cenários e estabelecer critérios ajudam os gestores a enfrentar imprevistos sem depender exclusivamente da improvisação.

A pressão por resultados não compromete automaticamente uma decisão. O risco aparece quando a urgência passa a valer mais do que a qualidade da análise. O gestor precisa compreender o que sabe, o que ainda é incerto e quais limites não podem ser ultrapassados. Decidir rapidamente é importante, mas a velocidade não deve substituir critérios claros, afirma Jeronimo Jorge Braga Vilela, especialista em liderança, gestão de riscos e tomada de decisão, fundador da ORION Decision Superiority.

3. Escolha influenciadores com estratégia

As parcerias digitais podem ampliar a visibilidade das promoções, mas o número de seguidores não garante retorno. A escolha deve considerar o perfil da audiência e os objetivos da campanha.

Um criador com uma comunidade menor, mas alinhada ao público da marca, pode gerar resultados mais relevantes do que um perfil de grande alcance. É importante avaliar a afinidade com o produto, o histórico de campanhas e indicadores como cliques e conversões. Curtidas e visualizações mostram atenção, mas não comprovam vendas, destaca Gabriel Nascimento, fundador e diretor executivo da Novelo Produções.

Durante a Black Friday, a integração dos setores permite acompanhar a operação da empresa com maior eficiência (Imagem: ImYanis | Shutterstock)

4. Integre os processos internos

Estoque desatualizado, falhas no faturamento e atrasos nas entregas podem comprometer a experiência do consumidor. A integração dos setores permite acompanhar a operação com maior eficiência.

Para atender a uma demanda maior, os sistemas precisam conectar pedidos, estoque, separação, faturamento e entrega. Quando essas etapas dependem de controles manuais, aumentam os riscos de erros e retrabalho. Uma experiência ruim se espalha rapidamente e pode comprometer a imagem da empresa. A tecnologia ajuda a reduzir falhas e oferecer informações confiáveis ao cliente, orienta Marcos Leite, diretor da SPS Group e especialista em sistemas de gestão ERP.

5. Compreenda os gatilhos emocionais de compra

Promoções com tempo limitado podem despertar ansiedade e medo de perder oportunidades. Conhecer esses mecanismos ajuda a compreender o comportamento do consumidor e a importância de uma comunicação responsável.

Quando sentimos que precisamos decidir imediatamente, podemos concentrar nossa atenção no desconto e deixar de considerar questões importantes, como a necessidade real do produto e o impacto no orçamento. A pressão do tempo pode dificultar uma avaliação cuidadosa e aumentar o risco de decisões impulsivas. Uma compra vantajosa precisa respeitar os limites financeiros, explica Daisy Cangussú, psicóloga e neuropsicóloga.

6. Priorize a rentabilidade, não apenas o faturamento

O aumento das vendas não representa necessariamente crescimento sustentável. A análise financeira deve considerar os investimentos realizados, os custos operacionais e o retorno esperado.

Crescer receita à custa da destruição de margem não é sustentável. O marketing precisa ser encarado como uma decisão estratégica de alocação de capital, com impacto direto no resultado financeiro. É fundamental avaliar o custo de aquisição, o tempo necessário para recuperar o investimento e o valor gerado pelo cliente ao longo do relacionamento com a empresa, afirma Fátima Bana, especialista em neurogovernance, governança corporativa e estratégia de negócios.

Por Sarah Carvalho