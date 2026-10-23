Baralho de Maria Padilha: confira as mensagens das cartas para os 12 signos

Maria Padilha traz conselhos sobre a vida amorosa, financeira e espiritual para os nativos de cada signo (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na espiritualidade, Maria Padilha é uma das entidades mais conhecidas entre as Pombagiras, especialmente nas tradições de Umbanda e em diferentes vertentes religiosas afro-brasileiras. Sua figura é frequentemente associada à força feminina, à autonomia, à autoestima e aos caminhos do amor, sempre respeitando as particularidades de cada tradição.

Nos oráculos que levam seu nome, as cartas apresentam símbolos relacionados aos relacionamentos, à prosperidade, às escolhas pessoais e aos desafios da vida cotidiana. Suas mensagens são utilizadas como instrumentos de reflexão e orientação espiritual, de acordo com as crenças de quem realiza a consulta.

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Nesta leitura simbólica, cada signo recebe uma carta do baralho de Maria Padilha, trazendo conselhos sobre situações que merecem atenção e oportunidades que poderão surgir ao longo dos próximos dias. Vale lembrar que elas não determinam acontecimentos inevitáveis. Suas interpretações oferecem possibilidades de reflexão, e cada pessoa continua responsável pelas próprias decisões.

A seguir, confira as previsões de Maria Padilha para os 12 signos!

Áries Espiritualidade Maior

O ariano deverá confiar no tempo das coisas e escolher melhor suas batalhas (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta Espiritualidade Maior” traz uma mensagem de proteção, amadurecimento e confiança nos caminhos que estão sendo construídos. Nem tudo precisa ser resolvido por meio da pressa ou da força de vontade, especialmente quando existem situações que dependem do tempo e das escolhas de outras pessoas.

No trabalho, procure observar melhor as oportunidades antes de assumir novos compromissos, pois uma decisão tomada com serenidade poderá trazer resultados mais consistentes. Na vida amorosa, o momento favorecerá reflexões profundas sobre aquilo que você realmente deseja construir, deixando para trás relações marcadas por impulsividade e disputas de poder. A carta também convida a fortalecer sua espiritualidade por meio de orações, práticas de recolhimento e atitudes alinhadas aos seus valores.

Conselho de Maria Padilha: nem toda batalha precisa ser enfrentada. Às vezes, a verdadeira força está em confiar, observar e escolher onde colocar sua energia.

Touro Pessoa Intermediária Homem

O taurino poderá contar com ajuda masculina para esclarecer situações e abrir portas (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta Pessoa Intermediária Homem” indica que uma figura masculina poderá assumir importância em alguma situação que precise de encaminhamento. Poderá ser um amigo, familiar, colega de trabalho, parceiro ou profissional, oferecendo uma informação, uma oportunidade ou ajudando a estabelecer um contato.

No campo profissional, conversas e indicações merecerão atenção, principalmente se você estiver buscando uma parceria, negociando valores ou tentando solucionar uma pendência. No amor, uma presença masculina tenderá a contribuir no esclarecimento de uma situação, mas também será importante evitar que terceiros tenham influência excessiva sobre suas decisões afetivas. A mensagem é observar quem realmente deseja ajudar e quem apenas interfere em assuntos que não lhe dizem respeito.

Conselho de Maria Padilha: aceite apoio quando necessário, mas não entregue a outras pessoas o poder de decidir os rumos da sua vida.

Gêmeos Moedas e Riquezas

O geminiano poderá conquistar ganhos financeiros e reconhecimento com planejamento (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta Moedas e Riquezas traz uma previsão favorável aos assuntos materiais, indicando possibilidades de crescimento financeiro, reconhecimento profissional e valorização dos próprios talentos. Uma negociação, proposta de trabalho ou atividade paralela poderá despertar seu interesse e abrir perspectivas de ganhos, desde que exista planejamento.

Caso trabalhe com comunicação, vendas, comércio ou atividades que exijam criatividade, encontrará boas oportunidades para apresentar ideias e ampliar contatos. No entanto, a carta também alerta para a necessidade de administrar melhor o dinheiro, evitando gastos impulsivos motivados pela empolgação do momento. Na vida amorosa, será importante perceber se existe reciprocidade não apenas nos sentimentos, mas também nos esforços dedicados à relação.

Conselho de Maria Padilha: prosperidade não é somente receber mais, mas reconhecer seu valor e aprender a cuidar daquilo que conquista.

Câncer Acordos e Negócios

O canceriano precisará investir no diálogo para resolver pendências e fortalecer relações (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta Acordos e Negócios destaca a importância de conversas, negociações e decisões que envolvem outras pessoas. Questões profissionais irão exigir reuniões, revisão de propostas ou a definição de responsabilidades que estavam pouco claras. Se você estiver pensando em iniciar uma parceria, organizar as finanças ou resolver uma pendência contratual, o momento pedirá atenção aos detalhes e disposição para negociar.

Na vida familiar, acordos sobre despesas, tarefas domésticas ou compromissos poderão ajudar a diminuir desgastes antigos. No amor, a carta indica que o relacionamento precisará de entendimento e reciprocidade: não adianta apenas uma pessoa fazer concessões enquanto a outra permanece distante das responsabilidades.

Conselho de Maria Padilha: acordos verdadeiros são construídos com clareza. Não aceite condições que desrespeitem suas necessidades apenas para evitar conflitos.

Leão Traições e Desejos

O leonino deverá controlar os impulsos e observar se atitudes correspondem às palavras (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta Traições e Desejos pede atenção especial, principalmente em situações que envolvem expectativas, impulsos e relações de confiança. A sua presença não significa que uma traição necessariamente acontecerá, mas convida a observar contradições entre palavras e atitudes, inclusive as próprias.

No amor, desejos intensos poderão despertar ciúmes, inseguranças ou a tentação de insistir em alguém que oferece paixão, mas pouca estabilidade emocional. Caso esteja em um relacionamento, será essencial evitar jogos de poder e conversas motivadas pelo orgulho. No ambiente profissional, preserve informações importantes e procure não participar de disputas ou comentários que possam comprometer sua imagem. A carta também fala sobre fidelidade aos próprios princípios.

Conselho de Maria Padilha: nem tudo que desperta desejo merece espaço na sua vida. Aprenda a distinguir atração de compromisso e intensidade de respeito.

Virgem Espiritualidade Menor

O virginiano precisará cuidar das emoções e buscar equilíbrio entre pensamentos e atitudes (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A Espiritualidade Menor convida a prestar atenção aos pequenos sinais do cotidiano e à maneira como as emoções influenciam a percepção dos acontecimentos. Em algumas interpretações do baralho, essa carta está relacionada a influências espirituais mais próximas da vida material e às questões que precisam de equilíbrio e discernimento. A mensagem é evitar alimentar preocupações excessivas ou atribuir todos os obstáculos a causas espirituais.

No trabalho, certos contratempos poderão exigir paciência, organização e capacidade de adaptação. Na vida amorosa, procure não transformar inseguranças em cobranças constantes, especialmente quando faltarem informações concretas. Práticas de oração, meditação e autocuidado ajudarão a recuperar a serenidade e fortalecer a confiança.

Conselho de Maria Padilha: cuide da sua energia, mas não se esqueça de cuidar também dos pensamentos, das atitudes e das escolhas que alimenta diariamente.

Libra Perigo no Caminho / Dificuldades

O libriano deverá agir com prudência e estabelecer limites para preservar sua paz (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta do Perigo no Caminho aponta a necessidade de prudência diante de situações que apresentam obstáculos ou informações pouco claras. Não se trata de uma previsão de acidentes ou acontecimentos inevitáveis, mas de um alerta simbólico para evitar decisões precipitadas.

No trabalho, analise propostas com cuidado, principalmente aquelas que prometem resultados rápidos ou exigem compromissos financeiros importantes. Na vida amorosa, o desejo de manter a harmonia poderá fazer com que você adie conversas necessárias ou aceite comportamentos que provocam desconforto. Questões familiares também exigirão limites mais firmes. A carta aconselha planejamento, atenção aos detalhes e coragem para mudar de direção quando determinado caminho já não parece saudável.

Conselho de Maria Padilha: proteger seus caminhos também significa saber dizer não. A paz que depende do seu silêncio diante do desrespeito não é equilíbrio.

Escorpião Virtudes e Sabedoria

O escorpiano poderá amadurecer e tomar decisões sábias, deixando o controle de lado (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta Virtudes e Sabedoria” traz uma mensagem de amadurecimento, discernimento e fortalecimento pessoal. Depois de experiências intensas ou situações emocionalmente desgastantes, você poderá perceber que já não deseja reagir da mesma maneira aos desafios.

No trabalho, sua capacidade de observar detalhes e compreender situações complexas poderá ajudar na resolução de problemas ou na tomada de decisões importantes. No amor, a carta favorece conversas sinceras, reconciliações conscientes e o abandono de comportamentos motivados por ciúmes ou necessidade de controle. Também será um momento interessante para investir em estudos, aprofundar conhecimentos espirituais e compartilhar experiências que possam ajudar outras pessoas.

Conselho de Maria Padilha: sabedoria é perceber que você não precisa provar sua força o tempo todo. Sua evolução aparece principalmente nas escolhas que faz.

Sagitário Casamento e Contratos

O sagitariano poderá firmar compromissos, mas deverá avaliar as condições antes de decidir (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta Casamento e Contratos destaca compromissos, alianças e decisões que podem trazer maior estabilidade para diferentes áreas da vida. Na esfera amorosa, relacionamentos tenderão a entrar em uma fase de conversas sobre futuro, convivência, exclusividade ou responsabilidades compartilhadas. Caso esteja solteiro(a), vale refletir sobre o tipo de vínculo que deseja construir, evitando confundir liberdade com ausência de compromisso.

No campo profissional, propostas de parceria, contratos e projetos de longo prazo ganharão destaque. Antes de assumir qualquer obrigação, porém, será fundamental compreender as condições envolvidas. A carta também lembra que toda união saudável precisa preservar a individualidade de seus participantes.

Conselho de Maria Padilha: comprometer-se não significa perder a liberdade, mas escolher conscientemente aquilo que merece sua dedicação.

Capricórnio Pessoa Intermediária Mulher

O capricorniano poderá receber ajuda de uma mulher e descobrir novas oportunidades (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta Pessoa Intermediária Mulher” indica que uma figura feminina poderá desempenhar um papel importante nos próximos acontecimentos. Uma amiga, colega, familiar, cliente, parceira de negócios ou profissional apresentará uma oportunidade ou contribuirá para esclarecer determinada situação.

No trabalho, contatos e conversas com mulheres de sua rede poderão trazer informações úteis, especialmente em projetos que dependem de colaboração ou indicações. Na vida afetiva, uma figura feminina irá oferecer um conselho ou ajudar você a enxergar uma situação por outro ângulo. Entretanto, a carta também recomenda discrição e cuidado para não permitir interferências excessivas em assuntos íntimos. Valorize boas alianças, mas mantenha autonomia sobre suas escolhas.

Conselho de Maria Padilha: pessoas certas podem abrir portas, mas é você quem precisa decidir quais caminhos deseja percorrer.

Aquário Amor Passado

O aquariano poderá reviver sentimentos, mas precisará avaliar possíveis reencontros com cautela (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta do Amor Passado” coloca antigas histórias afetivas em evidência. Lembranças, saudades ou assuntos que pareciam resolvidos poderão voltar aos seus pensamentos, especialmente se algum relacionamento terminou sem uma conversa definitiva. Em algumas situações, haverá contato de alguém que já fez parte da sua vida, mas a carta não garante reencontros ou reconciliações. O principal convite será avaliar o quanto você amadureceu desde aquela experiência.

Se um antigo amor reaparecer, procure observar se existem mudanças reais ou apenas a repetição de comportamentos conhecidos. Caso esteja vivendo um novo relacionamento, será importante não permitir que comparações com o passado prejudiquem a construção de uma história diferente.

Conselho de Maria Padilha: sentir saudade não significa precisar voltar. Algumas pessoas fizeram parte da sua história, mas não precisam continuar fazendo parte do seu futuro.

Peixes Surpresas

O pisciano poderá receber novidades e encontrar oportunidades ao manter a mente aberta (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta Surpresas traz uma mensagem de movimento, novidades e acontecimentos que poderão modificar expectativas. Uma notícia inesperada, um convite, uma conversa ou uma oportunidade diferente exigirá flexibilidade e disposição para sair da rotina.

No trabalho, procure manter a mente aberta para propostas que inicialmente pareçam distantes dos seus planos, mas avalie cuidadosamente suas condições antes de aceitar. No amor, encontros atípicos ou atitudes surpreendentes de alguém poderão despertar emoções e questionamentos. Caso esteja em um relacionamento, pequenas iniciativas ajudarão a renovar a convivência. A carta também aconselha evitar criar expectativas exageradas antes que as situações estejam devidamente esclarecidas.

Conselho de Maria Padilha: nem toda surpresa precisa ser compreendida imediatamente. Receba as novidades com abertura, mas permita que o tempo revele seu verdadeiro significado.