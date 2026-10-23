O que assistir no Halloween? Veja 5 filmes para toda a família

Para entrar no clima da data sem terror pesado, a dica é apostar em filmes para toda a família (Imagem: reprodução digital | Universal International Pictures) - (crédito: EdiCase)

O Halloween é uma ótima oportunidade para reunir a família no sofá e aproveitar uma sessão de filmes cheia de diversão. Embora a data seja tradicionalmente associada ao terror e aos sustos, existem produções que combinam mistério, humor, fantasia e muita criatividade, proporcionando entretenimento para diferentes faixas etárias. Desde animações divertidas até aventuras com personagens assustadores e situações inusitadas, não faltam opções para entrar no clima do Dia das Bruxas.

Abaixo, confira filmes para assistir com toda a família no Halloween!

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1. O Estranho Mundo de Jack (1993)

Em O Estranho Mundo de Jack, o morador da Cidade do Halloween decide celebrar sua própria versão do Natal (Imagem: reprodução digital | Walt Disney Pictures)

Sem dúvidas, vale revisitar O Estranho Mundo de Jack, dirigido por Henry Selick. A trama acompanha Jack Skellington, morador da Cidade do Halloween, que anda cansado de organizar sempre a mesma festa. Ao se embrenhar pela floresta, ele encontra portais para outras comemorações e, ao espiar o Natal, fica fascinado mesmo sem entender bem o espírito da data. A ideia de sequestrar o Papai Noel para celebrar sua própria versão do feriado não agrada nada à fiel Sally, e as consequências mostram que ela tinha razão. Um musical encantador que atravessa gerações.

Onde assistir: Disney+.

2. A Noiva Cadáver (2005)

Em A Noiva Cadáver, um casamento acidental leva o jovem Victor para o colorido Mundo dos Mortos (Imagem: reprodução digital | Warner Bros.)

Um casamento que dá terrivelmente errado pode render uma das histórias mais encantadoras do Halloween. Em A Noiva Cadáver, dirigido por Mike Johnson e Tim Burton, o jovem Victor está prestes a se casar com Victoria quando, por puro acidente, acaba se unindo à Noiva Cadáver e é levado para o Mundo dos Mortos. Decidido a desfazer o engano para ficar com sua verdadeira noiva, ele descobre que o além é bem mais animado e colorido do que o cinzento mundo vitoriano em que vivia. Com a estética gótica marcante de Burton, é um stop-motion que emociona e diverte.

Onde assistir: Netflix e HBO Max.

3. Coraline e o Mundo Secreto (2009)

Em Coraline e o Mundo Secreto, uma garota encontra uma porta secreta para uma versão paralela e perfeita da sua própria família (Imagem: reprodução digital | Universal International Pictures)

No filme Coraline e o Mundo Secreto, dirigido por Henry Selick, Coraline Jones é uma garota que se sente entediada e solitária após se mudar com os pais para uma nova casa. Durante uma exploração pelo imóvel, ela encontra uma porta secreta que a leva a uma realidade paralela, onde tudo parece mais divertido e encantador até mesmo os seus pais. No entanto, o que parecia um sonho perfeito começa a se transformar em um pesadelo quando seus pais alternativos revelam intenções assustadoras. Para escapar desse mundo perigoso e salvar sua verdadeira família, a menina precisa enfrentar seus medos e demonstrar muita coragem e determinação.

Onde assistir: Apple TV e YouTube.

4. Hotel Transilvânia (2012)

Em Hotel Transilvânia, o Conde Drácula administra um resort onde os monstros descansam longe dos humanos (Imagem: reprodução digital | Sony Pictures)

Imagine um resort cinco estrelas onde os monstros podem relaxar longe dos humanos. É esse o cenário de Hotel Transilvânia, que apresenta o Conde Drácula como um pai-hoteleiro superprotetor. Tudo caminha bem até ele reunir os amigos para comemorar os 118 anos da filha, Mavis, e um visitante inesperado estragar os planos: Jonathan, um humano, aparece com o hotel lotado e acaba se apaixonando pela jovem. Dirigido por Genndy Tartakovsky, é diversão garantida para os pequenos e boas risadas para os adultos.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

5. Frankenweenie (2012)

Em Frankenweenie, um garoto traz seu cachorro Sparky de volta à vida e apronta confusão na vizinhança (Imagem: reprodução digital | Walt Disney Pictures)

Quem nunca sonhou em trazer de volta um bichinho de estimação querido? É exatamente esse o ponto de partida de Frankenweenie, a animação em stop-motion de Tim Burton. A trama acompanha o garoto Victor, que adora gravar filmes caseiros de monstros estrelados pelo seu cachorro Sparky. Quando o cão sofre um acidente e morre, o menino decide trazê-lo de volta à vida. A ideia vem de uma aula de ciências, em uma clara homenagem ao Frankenstein, de Mary Shelley. A experiência dá certo, mas o segredo não dura muito, e a novidade logo vira uma confusão na vizinhança. Em preto e branco e cheio de referências aos clássicos do terror, é uma homenagem divertida ao gênero.

Onde assistir: Disney+