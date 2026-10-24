Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/10/2026

Segundo o tarot, o sábado será um dia de reflexões, oportunidades de crescimento e importantes aprendizados sobre emoções e escolhas. Enquanto alguns signos poderão encontrar novos caminhos profissionais, fortalecer relações e recuperar a esperança em projetos pessoais, outros precisarão lidar com frustrações, mudanças de expectativas e situações que exigirão mais maturidade.

As cartas também destacam a importância de ouvir a intuição, reconhecer os próprios limites e compreender que nem sempre precisamos insistir em algo para demonstrar determinação. O conselho para este sábado é encontrar equilíbrio entre aquilo que desejamos conquistar e o que realmente nos faz bem, valorizando tanto os avanços quanto os momentos necessários de pausa e reflexão.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries 2 de Ouros

O ariano precisará equilibrar os compromissos e reservar mais tempo para a vida pessoal (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros mostra a necessidade de administrar diferentes compromissos e encontrar maneiras de conciliar responsabilidades sem deixar a vida pessoal em segundo plano. No amor, será importante reservar tempo para a pessoa amada ou para conhecer alguém novo, evitando que a correria se transforme em falta de atenção. Na carreira, duas demandas simultâneas poderão exigir organização e flexibilidade, especialmente se surgirem mudanças de última hora. A saúde pedirá cuidado com o excesso de atividades e com a irregularidade da rotina. Os amigos poderão cobrar sua presença em algum encontro, tornando necessário escolher prioridades sem se sentir culpado(a).

Touro A Sacerdotisa

O taurino deverá prestar atenção à intuição e compreender melhor os próprios sentimentos antes de agir (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta A Sacerdotisa convida a prestar mais atenção na própria intuição e a observar aquilo que ainda não foi dito claramente. No amor, uma situação poderá despertar sentimentos profundos, mas talvez seja melhor compreender as próprias emoções antes de revelar tudo ou exigir respostas imediatas. Na carreira, informações importantes poderão surgir de maneira discreta. Elas serão favoráveis caso saiba ouvir, analisar e agir no momento adequado. A saúde pedirá atenção ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, você será capaz de perceber que alguém precisa de acolhimento, mesmo sem conseguir expressar diretamente suas preocupações.

Gêmeos 5 de Copas

O geminiano precisará superar as frustrações e perceber as oportunidades ao seu redor (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta 5 de Copas mostra que você pode estar concentrando energia em algo que não aconteceu conforme o esperado, deixando de perceber outras possibilidades ao redor. No amor, uma expectativa frustrada ou uma lembrança do passado poderá provocar tristeza. Porém, não permita que uma experiência determine o futuro de suas relações. Na carreira, resultados abaixo do esperado servirão como aprendizado para ajustar estratégias, sem desvalorizar tudo o que já foi conquistado. A saúde pedirá acolhimento emocional e momentos que ajudem a recuperar o ânimo. Entre amigos, a companhia de pessoas queridas poderá mostrar que ainda existem oportunidades de alegria e novas experiências.

Câncer A Estrela

O canceriano estará com uma energia de esperança, renovação e confiança (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta A Estrela traz uma energia de esperança, renovação e confiança de que situações difíceis podem encontrar caminhos mais tranquilos. No amor, uma conversa sincera irá restaurar a proximidade ou ajudar a recuperar a vontade de se abrir para novas relações, especialmente depois de experiências desgastantes. Na carreira, projetos que pareciam distantes poderão ganhar novas perspectivas, incentivando você a continuar investindo em seus talentos. A saúde se beneficiará de momentos de relaxamento e autocuidado. Os amigos serão uma fonte importante de inspiração, apoio e boas notícias.

Leão Cavaleiro de Paus

O leonino estará com vontade de sair da rotina e experimentar novidades (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Paus desperta uma vontade intensa de sair da rotina, experimentar novidades e agir com mais espontaneidade. No amor, o clima favorecerá encontros apaixonados e iniciativas ousadas, mas será importante não confundir entusiasmo momentâneo com promessas que ainda não podem ser cumpridas. Na carreira, uma ideia poderá ganhar velocidade e exigir decisões rápidas, especialmente em projetos que dependem de criatividade e iniciativa pessoal. A saúde pedirá equilíbrio para que o excesso de energia não se transforme em desgaste. Entre amigos, convites inesperados irão proporcionar diversão, movimento e experiências memoráveis.

Virgem 7 de Espadas

O virginiano deverá agir com estratégia e observar se as relações são realmente recíprocas (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta 7 de Espadas aconselha a agir com estratégia e discrição, especialmente em situações que ainda não estão completamente esclarecidas. No amor, desconfianças ou comportamentos contraditórios poderão despertar questionamentos, mas será importante buscar fatos e conversas sinceras antes de tirar conclusões. Na carreira, procure revisar acordos, proteger informações importantes e evitar compartilhar projetos com pessoas que não demonstram comprometimento. A saúde pedirá atenção ao desgaste provocado pelo excesso de preocupações. Entre amigos, observe se determinadas relações oferecem reciprocidade ou se você está assumindo responsabilidades que não são suas.

Libra 3 de Ouros

O libriano poderá alcançar bons resultados por meio de parcerias e colaboração (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta 3 de Ouros mostra que você poderá alcançar bons resultados por meio de parcerias, colaboração e troca de conhecimentos. No amor, construir planos em conjunto e reconhecer o esforço da outra pessoa irá fortalecer a relação. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém interessante em um ambiente de estudo, trabalho ou atividade coletiva. Na carreira, suas habilidades ganharão reconhecimento e uma proposta de colaboração poderá abrir novas possibilidades. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e de cuidados constantes. Os amigos trarão sugestões valiosas ou convites para participar de um projeto em grupo.

Escorpião 8 de Copas

O escorpiano estará em busca de companhias mais tranquilas e relações que respeitem sua necessidade de espaço (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta 8 de Copas indica que você sentirá necessidade de se afastar de situações que não proporcionam satisfação emocional, mesmo se existir uma história importante envolvida. No amor, será necessário reconhecer se a relação está oferecendo aquilo que você deseja ou se chegou o momento de rever expectativas e comportamentos repetitivos. Na carreira, uma atividade poderá perder o sentido e despertar a vontade de buscar novos desafios. Nesse caso, atente-se para planejar decisões importantes. A saúde pedirá cuidado ao cansaço emocional. Entre amigos, você poderá preferir companhias mais tranquilas e vínculos que respeitem sua necessidade de espaço.

Sagitário 3 de Paus

O sagitariano buscará ampliar os horizontes e projetos iniciados poderão se tornar oportunidades de crescimento (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta 3 de Paus amplia os horizontes e mostra que projetos iniciados anteriormente poderão começar a apresentar possibilidades de crescimento. No amor, conversas sobre viagens, planos ou experiências diferentes trarão entusiasmo, especialmente se desejar construir uma relação com mais liberdade e parceria. Na carreira, contatos com pessoas de outras cidades, oportunidades de expansão ou novos conhecimentos ajudarão a transformar ideias em resultados concretos. A saúde se beneficiará de movimento e atividades fora da rotina. Entre amigos, poderão surgir convites interessantes que incentivarão você a explorar novas opções.

Capricórnio A Justiça

O capricorniano precisará agir com responsabilidade e avaliar os fatos antes de tomar decisões (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta A Justiça o(a) coloca diante de situações que exigirão responsabilidade, equilíbrio e decisões baseadas em fatos, não apenas em emoções momentâneas. No amor, conversas sobre compromisso e reciprocidade ajudarão a esclarecer expectativas, especialmente se houver a sensação de que uma pessoa está se dedicando mais do que a outra. Na carreira, contratos, documentos, negociações e assuntos financeiros merecerão atenção redobrada, pois detalhes farão diferença nos resultados. A saúde pedirá equilíbrio entre obrigações e descanso. Entre amigos, será importante ouvir diferentes versões de uma situação antes de emitir opiniões ou tomar partido.

Aquário Valete de Ouros

O aquariano terá um dia de oportunidades de aprendizado e crescimento (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta Valete de Ouros traz oportunidades de aprendizado e crescimento, mostrando que pequenas iniciativas podem se transformar em conquistas importantes no futuro. No amor, uma aproximação acontecerá de maneira gradual, com demonstrações práticas de interesse que ajudarão a construir confiança. Na carreira, cursos, propostas de trabalho, novas habilidades ou ideias para aumentar a renda merecerão atenção, especialmente se você estiver disposto(a) a investir tempo no próprio desenvolvimento. A saúde se beneficiará da criação de hábitos simples e consistentes. Entre amigos, poderão surgir informações úteis ou oportunidades que você ainda não havia considerado.

Peixes 3 de Espadas

O pisciano precisará acolher as próprias emoções e compreender que as decepções não definem o futuro (Imagem: Veronika Kokurina | Shutterstock)

A carta 3 de Espadas mostra que você pode estar mais sensível a decepções, palavras mal interpretadas ou lembranças de situações que ainda precisam ser elaboradas emocionalmente. No amor, uma conversa poderá trazer verdades desconfortáveis, mas também oferecer a oportunidade de compreender melhor seus sentimentos e estabelecer limites mais saudáveis. Na carreira, críticas ou resultados frustrantes não devem ser interpretados como incapacidade, mas como informações que podem ajudar a aperfeiçoar seus próximos passos. A saúde pedirá atenção ao estresse e ao descanso emocional. Amigos verdadeiros irão oferecer acolhimento e ajudar você a perceber que uma experiência dolorosa não define todas as possibilidades do futuro.