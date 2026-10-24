Estrogonofe de frango cremoso: veja como preparar essa receita para o almoço de sábado

Poucos pratos têm a cara de almoço de família como o estrogonofe de frango. Cremoso, saboroso e reconfortante, ele combina a carne macia com um molho aveludado e aquele acompanhamento clássico: arroz branco soltinho e batata-palha crocante. O melhor é que, apesar do resultado caprichado, a receita é simples e fica pronta em poucos passos. Confira!

Estrogonofe de frango cremoso

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola picada

2 dentes de alho bem picados

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de ketchup

200 g de creme de leite

2 colheres de sopa de azeite

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os cubos de frango com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até murcharem. Acrescente o frango e cozinhe por cerca de 8 minutos, mexendo de vez em quando, até dourar.

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Junte o extrato de tomate, a mostarda e o ketchup e misture bem, deixando apurar por 2 minutos. Abaixe o fogo, acrescente o creme de leite e mexa até formar um molho cremoso, sem deixar ferver para não talhar. Acerte o sal e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Dica: sirva com arroz branco e batata-palha.