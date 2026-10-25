Tarot semanal: previsão para os signos de 26 de outubro a 01 de novembro de 2026

A semana será, conforme as cartas do tarot, marcada por reflexões, mudanças e novas oportunidades. Enquanto alguns signos poderão avançar em projetos e conquistar reconhecimento, outros precisarão reorganizar prioridades, estabelecer limites e deixar para trás situações que não fazem mais sentido. Além disso, será importante agir com clareza, valorizar as próprias conquistas e encontrar equilíbrio diante dos desafios.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

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Áries O Carro

O ariano deverá confiar na própria capacidade e avançar com determinação em direção aos seus objetivos (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

Segundo a carta O Carro, a semana favorecerá movimento e decisões importantes. Você poderá avançar em algo que estava parado, desde que mantenha o foco e não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Confie na sua capacidade de conduzir o próprio caminho.

Touro 4 de Ouros

O taurino deverá encontrar equilíbrio entre preservar suas conquistas e se abrir para novas oportunidades (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

Conforme a carta 4 de Ouros, você poderá sentir vontade de proteger o que conquistou, principalmente em assuntos financeiros ou pessoais. Apenas tome cuidado para não se prender tanto à segurança a ponto de deixar boas oportunidades passarem. Às vezes, abrir espaço também é uma forma de cuidar do que importa.

Gêmeos Ás de Espadas

O geminiano poderá encontrar respostas importantes por meio do diálogo sincero (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

Segundo a carta Ás de Espadas, uma conversa ou descoberta poderá trazer mais clareza para uma situação. Aproveite para organizar as ideias e falar com sinceridade, sem agir no calor do momento. Uma nova perspectiva poderá ajudar você a tomar uma decisão melhor.

Câncer 8 de Copas

O canceriano deverá respeitar os próprios sentimentos e se permitir deixar para trás o que não faz mais sentido (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

A carta 8 de Copas mostra que pode ser o momento de se afastar de algo que não faz mais sentido como antes. Isso não significa que tudo foi em vão: algumas experiências cumprem seu papel e depois abrem espaço para novos caminhos. Respeite o que você sente.

Leão 3 de Paus

O leonino poderá ampliar seus horizontes e investir com confiança nos projetos que desejar realizar (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

Segundo a carta 3 de Paus, seus planos poderão começar a ganhar novos horizontes. A semana favorecerá a organização de projetos e a busca por oportunidades diferentes. Continue fazendo a sua parte, mesmo que os resultados ainda estejam chegando aos poucos.

Virgem O Eremita

O virginiano deverá respeitar o próprio ritmo e reservar um tempo para refletir (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

A carta O Eremita mostra que você poderá precisar de mais silêncio e tempo para entender o que realmente deseja. Não se cobre para ter todas as respostas. Diminua o ritmo, observe os acontecimentos e confie na sabedoria que vem da experiência.

Libra 6 de Paus

O libriano poderá colher os frutos de seus esforços (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

A carta 6 de Paus mostra que um esforço recente poderá ser reconhecido ou trazer uma sensação de conquista. Permita-se valorizar o que você fez, sem diminuir seus próprios méritos. A semana também será favorável para mostrar suas ideias e receber apoio.

Escorpião 5 de Copas

O escorpiano deverá acolher as próprias emoções sem perder de vista as oportunidades (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

A carta 5 de Copas indica que alguma frustração poderá ocupar seus pensamentos, mas tente não olhar apenas para aquilo que não saiu como você esperava. Haverá outras possibilidades e pessoas ao seu lado. Dê espaço para a tristeza, mas não permita que ela esconda o que continua disponível.

Sagitário Rainha de Espadas

O sagitariano deverá expressar suas opiniões com clareza e estabelecer limites (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

Segundo a carta Rainha de Espadas, a semana pedirá lucidez e limites bem estabelecidos. Você poderá precisar dizer o que pensa com clareza ou se afastar de uma situação confusa. Seja direto(a), mas procure não transformar a sinceridade em dureza.

Capricórnio 2 de Ouros

O capricorniano deverá organizar as prioridades e administrar os compromissos (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

Conforme a carta 2 de Ouros, vários compromissos poderão disputar sua atenção. Organize as prioridades e lembre-se de que nem tudo precisa ser resolvido ao mesmo tempo. Com flexibilidade, você conseguirá encontrar um ritmo mais equilibrado.

Aquário O Mago

O aquariano terá recursos e criatividade para começar algo ou dar uma nova direção a um projeto (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

A carta O Mago mostra que você terá recursos e criatividade para começar algo ou dar uma nova direção a um projeto. Em vez de esperar pelo momento perfeito, utilize o que já está ao seu alcance. Uma atitude prática poderá fazer a diferença.

Peixes 9 de Ouros

O pisciano deverá valorizar as próprias conquistas e reservar momentos para cuidar de si (Imagem: Liashenko Iryna | Shutterstock)

Segundo a carta 9 de Ouros, a semana favorecerá o reconhecimento do seu próprio valor e o aproveitamento dos resultados do que você vem construindo. Reserve um tempo para cuidar de si e celebrar suas conquistas, mesmo as pequenas. Você merece sentir orgulho do caminho percorrido.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.