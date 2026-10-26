Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 26 de outubro a 01 de novembro de 2026

A semana será marcada por respostas, novas oportunidades e decisões importantes para os signos. Segundo o baralho cigano, encontros, notícias e surpresas poderão movimentar a rotina dos nativos, enquanto situações pendentes encontrarão caminhos para avançar.
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A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
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Áries A Árvore
O fechamento de outubro pedirá paciência e construção. A carta A Árvore mostra que aquilo que você deseja pode não acontecer de uma hora para outra, mas haverá sinais claros de crescimento. Cuide da rotina e não abandone projetos por falta de resultados imediatos.
Touro A Chave
O mês terminará com respostas. Uma solução poderá surgir para uma questão financeira, profissional ou familiar. A carta A Chave indica abertura de caminhos e decisões importantes.
Gêmeos O Jardim
Convites, encontros e novos contatos movimentarão a semana, conforme a carta O Jardim. O networking poderá trazer oportunidades profissionais. No amor, alguém conhecido em um ambiente social despertará interesse.
Câncer O Buquê
Boas notícias e momentos felizes encerrarão outubro, segundo a carta O Buquê. Uma surpresa poderá devolver o entusiasmo. No amor, demonstrações de carinho e aproximações estarão favorecidas.
Leão O Anel
A carta O Anel mostra que compromissos importantes entrarão em destaque. Uma parceria profissional poderá ser oficializada ou um relacionamento ganhar mais seriedade. Antes de assumir qualquer compromisso, tenha certeza de que existe reciprocidade.
Virgem A Carta
Segundo a carta A Carta, as respostas chegarão. E-mails, documentos, contratos ou conversas importantes poderão resolver pendências. No campo afetivo, uma mensagem mudará completamente o clima entre duas pessoas.
Libra A Lua
Emoções intensas marcarão o fim do mês, segundo a carta A Lua. A intuição estará mais aguçada, mas será importante não transformar inseguranças em certezas. Na vida profissional, a criatividade poderá trazer reconhecimento.
Escorpião A Chave
A carta A Chave indica que o período trará desbloqueios. Você poderá finalmente compreender como resolver uma situação que vinha causando preocupação. Uma porta importante se abrirá, mas será necessário ter coragem para atravessá-la.
Sagitário O Navio
Segundo a carta O Navio, novos horizontes chamarão por você. Poderá existir o planejamento de uma viagem, uma mudança ou uma oportunidade que permitirá sair da rotina. Será uma semana excelente para pensar grande e enxergar possibilidades além do habitual.
Capricórnio A Casa
A família e a estrutura emocional ganharão importância. Segundo a carta A Casa, questões envolvendo moradia ou organização doméstica poderão avançar. No amor, você buscará relações que transmitam segurança.
Aquário Os Caminhos
Outubro terminará colocando você diante de escolhas. Não será possível permanecer indefinidamente entre duas possibilidades. A carta Os Caminhos indica que escolher também significa abrir mão, mas a decisão tenderá a trazer movimento.
Peixes O Trevo
Uma pequena surpresa poderá trazer uma grande mudança. O fim do mês apresentará oportunidades inesperadas e coincidências favoráveis. A carta O Trevo aconselha a observar os sinais e aproveitar as chances quando surgirem.
Por Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.