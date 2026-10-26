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Astrologia

Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 26 de outubro a 01 de novembro de 2026

A semana trará respostas aguardadas, novas oportunidades e momentos decisivos para os nativos

Novas oportunidades e compromissos marcarão a última semana de outubro dos nativos (Imagem: Prathankarnpap | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Novas oportunidades e compromissos marcarão a última semana de outubro dos nativos (Imagem: Prathankarnpap | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana será marcada por respostas, novas oportunidades e decisões importantes para os signos. Segundo o baralho cigano, encontros, notícias e surpresas poderão movimentar a rotina dos nativos, enquanto situações pendentes encontrarão caminhos para avançar. 

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A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries A Árvore

Símbolo do signo de Áries, em branco, formado por duas curvas arredondadas que se elevam nas laterais e se unem a uma linha vertical central, terminada na parte inferior. O fundo é azul-marinho uniforme.
O ariano deverá ter paciência e persistir nos projetos, mesmo que os resultados demorem a aparecer (Imagem: judyjump | Shutterstock)

O fechamento de outubro pedirá paciência e construção. A carta A Árvore mostra que aquilo que você deseja pode não acontecer de uma hora para outra, mas haverá sinais claros de crescimento. Cuide da rotina e não abandone projetos por falta de resultados imediatos.

Touro A Chave

Símbolo do signo de Touro, em branco, composto por um círculo na parte inferior e uma linha curva na parte superior, com as extremidades voltadas para cima. O fundo é azul-marinho uniforme.
O taurino encontrará respostas para questões pendentes e poderá abrir novos caminhos (Imagem: judyjump | Shutterstock)

O mês terminará com respostas. Uma solução poderá surgir para uma questão financeira, profissional ou familiar. A carta A Chave indica abertura de caminhos e decisões importantes.

Gêmeos O Jardim

Símbolo do signo de Gêmeos, em branco, formado por duas linhas verticais paralelas, unidas por traços curvos nas extremidades superior e inferior. O fundo é azul-marinho uniforme.
O geminiano poderá encontrar oportunidades em encontros e eventos sociais (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Convites, encontros e novos contatos movimentarão a semana, conforme a carta O Jardim. O networking poderá trazer oportunidades profissionais. No amor, alguém conhecido em um ambiente social despertará interesse.

Câncer O Buquê

Símbolo do signo de Câncer, em branco, formado por duas curvas opostas com extremidades circulares, que lembram dois círculos conectados. O fundo é azul-marinho uniforme.
O canceriano receberá boas notícias e viverá momentos de carinho e entusiasmo (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Boas notícias e momentos felizes encerrarão outubro, segundo a carta O Buquê. Uma surpresa poderá devolver o entusiasmo. No amor, demonstrações de carinho e aproximações estarão favorecidas.

Leão O Anel

Símbolo do signo de Leão, em branco, composto por uma curva circular à esquerda e uma linha alongada que sobe, forma uma volta e termina em uma pequena ponta curvada. O fundo é azul-marinho uniforme.
O leonino deverá avaliar a reciprocidade antes de assumir compromissos importantes (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta O Anel mostra que compromissos importantes entrarão em destaque. Uma parceria profissional poderá ser oficializada ou um relacionamento ganhar mais seriedade. Antes de assumir qualquer compromisso, tenha certeza de que existe reciprocidade.

Virgem A Carta

Símbolo do signo de Virgem, em branco, formado por três hastes verticais com curvas arredondadas na parte superior e uma extremidade inferior que se prolonga em direção à direita. O fundo é azul-marinho uniforme.
O virginiano receberá mensagens e informações que poderão resolver pendências (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Segundo a carta A Carta, as respostas chegarão. E-mails, documentos, contratos ou conversas importantes poderão resolver pendências. No campo afetivo, uma mensagem mudará completamente o clima entre duas pessoas.

Libra A Lua

Símbolo do signo de Libra, em branco, composto por um arco arredondado sobre uma linha horizontal e um segundo traço horizontal logo abaixo. O fundo é azul-marinho uniforme.
O libriano poderá conquistar reconhecimento por sua criatividade (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Emoções intensas marcarão o fim do mês, segundo a carta A Lua. A intuição estará mais aguçada, mas será importante não transformar inseguranças em certezas. Na vida profissional, a criatividade poderá trazer reconhecimento.

Escorpião A Chave

Símbolo do signo de Escorpião, em branco, formado por três linhas verticais alongadas, com a última se estendendo para a direita em uma curva ascendente. O fundo é azul-marinho uniforme.
O escorpiano deverá ter coragem para aproveitar novas oportunidades (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta A Chave indica que o período trará desbloqueios. Você poderá finalmente compreender como resolver uma situação que vinha causando preocupação. Uma porta importante se abrirá, mas será necessário ter coragem para atravessá-la.

Sagitário O Navio

Símbolo do signo de Sagitário, em branco, representado por uma seta diagonal apontada para o alto à direita, atravessada por um traço diagonal no sentido oposto. O fundo é azul-marinho uniforme.
O sagitariano poderá planejar viagens, mudanças ou experiências diferentes (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Segundo a carta O Navio, novos horizontes chamarão por você. Poderá existir o planejamento de uma viagem, uma mudança ou uma oportunidade que permitirá sair da rotina. Será uma semana excelente para pensar grande e enxergar possibilidades além do habitual.

Capricórnio A Casa

Símbolo do signo de Capricórnio, em branco, formado por uma linha vertical que se curva na parte superior e se conecta a um traço que termina em um laço arredondado à direita. O fundo é azul-marinho uniforme.
O capricorniano buscará relações que transmitam segurança (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A família e a estrutura emocional ganharão importância. Segundo a carta A Casa, questões envolvendo moradia ou organização doméstica poderão avançar. No amor, você buscará relações que transmitam segurança.

Aquário Os Caminhos

Símbolo do signo de Aquário, em branco, composto por duas linhas horizontais paralelas em formato de zigue-zague, com traços angulares repetidos. O fundo é azul-marinho uniforme.
O aquariano precisará tomar decisões e abrir espaço para novas possibilidades (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Outubro terminará colocando você diante de escolhas. Não será possível permanecer indefinidamente entre duas possibilidades. A carta Os Caminhos indica que escolher também significa abrir mão, mas a decisão tenderá a trazer movimento.

Peixes O Trevo

Símbolo do signo de Peixes, em branco, formado por duas curvas opostas, com as extremidades voltadas para dentro e conectadas por uma linha horizontal central. O fundo é azul-marinho uniforme.
O pisciano poderá se surpreender com oportunidades inesperadas (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Uma pequena surpresa poderá trazer uma grande mudança. O fim do mês apresentará oportunidades inesperadas e coincidências favoráveis. A carta O Trevo aconselha a observar os sinais e aproveitar as chances quando surgirem.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 26/10/2026 07:04
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