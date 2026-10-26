Tem abóbora em casa? Aprenda a fazer esta torta fácil e saudável para o lanche da tarde 

A torta de abóbora é uma opção prática e saborosa para variar o lanche da tarde. Com massa feita de farinha de aveia e farinha de trigo integral, ela leva um recheio cremoso e especiarias, que deixam a receita ainda mais aromática. O preparo é simples e resulta em uma opção caseira perfeita para compartilhar com a família. Confira abaixo!

Torta de abóbora

Ingredientes

Massa

Fique por dentro das notícias que importam para você!

200 g de farinha de aveia

80 g de farinha de trigo integral

integral 2 colheres de sopa de óleo de coco

1 ovo

30 ml de água gelada

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de abóbora-de-pescoço cozida e amassada

1/2 xícara de chá de leite de coco

2 ovos

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de gengibre em pó

em pó 1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de trigo integral e o sal. Acrescente o óleo de coco e o ovo, misturando bem. Adicione a água gelada aos poucos, até obter uma massa homogênea e que possa ser moldada sem grudar nas mãos. Se necessário, ajuste a quantidade de água com pequenas adições. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 15 minutos.

Após, abra a massa com um rolo sobre uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo, formando um disco uniforme. Transfira para uma forma de torta de aproximadamente 22 cm de diâmetro, pressionando delicadamente o fundo e as laterais. Retire o excesso das bordas e faça pequenos furos no fundo com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, até que a base fique levemente firme. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma tigela, coloque a abóbora-de-pescoço, o leite de coco, os ovos, o mel, a canela em pó, o gengibre em pó e a essência de baunilha. Misture bem com um fouet até obter um creme uniforme. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe delicadamente com uma espátula para nivelar a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, até que as bordas estejam firmes. Retire a torta do forno e aguarde esfriar antes de desenformar, para que o recheio termine de firmar. Sirva em seguida.