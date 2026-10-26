Como tirar o chulé dos sapatos? Veja dicas simples para eliminar o mau cheiro

Cuidados com os pés e os calçados ajudam a prevenir o mau cheiro e a reduzir a umidade acumulada (Imagem: Yuriy Golub | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O mau cheiro nos pés, popularmente conhecido como chulé, pode aparecer mesmo quando a pessoa mantém uma rotina de higiene. Isso acontece porque o suor e a umidade acumulados dentro dos calçados favorecem a ação de bactérias naturalmente presentes na pele, que contribuem para a formação do odor. Infecções por fungos, como o pé de atleta, e a transpiração excessiva também podem estar relacionadas ao problema.

Embora seja comum, o incômodo pode ser reduzido com cuidados simples na rotina. Manter os pés limpos e secos, usar meias limpas, alternar os calçados e permitir que eles sequem completamente são algumas das medidas recomendadas.

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A seguir, confira como prevenir o mau cheiro e quais cuidados adotar quando ele já está presente!

1. Lave os pés diariamente

A higiene diária ajuda a remover o suor, as impurezas e as células mortas que se acumulam na pele. Durante o banho, lave os pés com água e sabonete suave, dando atenção à sola, às laterais e, principalmente, à região entre os dedos.

Depois, seque bem com uma toalha limpa antes de colocar as meias e os sapatos. A umidade que permanece entre os dedos pode favorecer o desenvolvimento de fungos e contribuir para o aparecimento de odores desagradáveis.

2. Higienize os calçados regularmente

Os sapatos também precisam de cuidados, especialmente quando são utilizados por muitas horas ou ficam úmidos por causa do suor. A limpeza ajuda a remover resíduos que permanecem no interior do calçado e podem contribuir para a persistência do odor.

Antes de lavar um tênis, uma sapatilha ou outro tipo de sapato, confira as orientações do fabricante, pois alguns materiais não podem ser mergulhados em água nem colocados na máquina de lavar. Quando possível, retire as palmilhas removíveis para limpá-las separadamente. Depois, deixe todas as peças secarem completamente antes de voltar a usá-las.

3. Use meias limpas com sapatos fechados

As meias ajudam a absorver ou afastar a umidade da pele, dependendo do material. Por isso, ao usar tênis, botas ou outros calçados fechados, dê preferência a meias limpas, respiráveis e adequadas à atividade realizada.

Troque-as diariamente e faça uma nova troca se ficarem úmidas ao longo do dia, principalmente depois de exercícios físicos ou em períodos de calor intenso. Meias molhadas mantêm os pés úmidos por mais tempo, o que pode favorecer o odor e aumentar o risco de problemas de pele.

4. Alterne os calçados durante a semana

Usar o mesmo par todos os dias dificulta a secagem completa do material, principalmente quando os pés transpiram bastante. Uma alternativa é revezar os sapatos, permitindo que cada par permaneça em um ambiente ventilado durante o intervalo entre os usos.

Sempre que possível, retire as palmilhas removíveis e afrouxe os cadarços para facilitar a circulação do ar. Antes de guardar os calçados no armário, certifique-se de que estejam completamente secos. Essa rotina também ajuda a reduzir a umidade que favorece a proliferação de fungos.

5. Não calce os sapatos com os pés úmidos

Depois do banho, da piscina ou de uma atividade física, seque os pés antes de colocar meias e calçados. A região entre os dedos merece atenção especial, pois costuma reter umidade mesmo quando o restante da pele parece seco.

Se os pés costumam ficar molhados de suor durante o dia, leve um par extra de meias e faça a troca quando necessário. Também vale optar por calçados que permitam melhor ventilação e não apertem excessivamente os pés. Essas medidas ajudam a controlar a umidade e a diminuir as condições favoráveis ao mau cheiro.

Retirar as palmilhas removíveis após o uso pode facilitar a circulação do ar (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Como eliminar o mau cheiro dos calçados

1. Deixe os sapatos arejarem após o uso

Ao chegar em casa, retire os calçados e deixe-os em um local seco e ventilado. Evite guardá-los imediatamente em armários fechados, sobretudo quando estiverem quentes ou úmidos após um dia de uso.

Se houver palmilhas removíveis, retire-as para facilitar a secagem. Sachês aromáticos secos, como os de lavanda, podem acrescentar um perfume agradável ao local onde os sapatos ficam guardados, mas não devem ser considerados um tratamento para a causa do odor.

2. Considere produtos específicos para controlar a umidade

Quando o suor é excessivo, produtos desenvolvidos para os pés, como pós próprios para essa finalidade e antitranspirantes, podem ajudar a controlar a umidade e reduzir o odor. Escolha a opção adequada à sua necessidade e siga as instruções do rótulo.

Os pós para os pés não devem substituir a higiene diária nem a secagem dos calçados. Se a transpiração for intensa, ocorrer mesmo em repouso ou continuar causando incômodo, vale procurar orientação médica para avaliar a necessidade de um tratamento específico.

3. Faça uma limpeza adequada quando o cheiro persistir

Se o odor continuar mesmo após arejar os sapatos, verifique se as palmilhas precisam de limpeza ou substituição e higienize o calçado conforme as orientações do fabricante. Quando o material permitir, uma lavagem apropriada pode ajudar a remover resíduos acumulados. Espere secar completamente antes de utilizá-lo novamente.

Evite recorrer a misturas domésticas ou produtos de limpeza que não sejam indicados para o material. A eficácia de cada método depende da origem do cheiro e das condições do calçado. Se o odor permanecer mesmo após os cuidados de higiene, pode ser necessário substituir o par.

Quando procurar um dermatologista?

O mau cheiro persistente nem sempre é resolvido apenas com a limpeza dos pés e dos sapatos. Se o problema não melhorar com os cuidados diários, causar desconforto significativo ou vier acompanhado de coceira, descamação, rachaduras ou alterações na pele, procure um dermatologista.

Esses sinais podem indicar uma infecção fúngica ou outra condição que precise de tratamento. A transpiração excessiva também merece avaliação quando interfere na rotina. A bromidrose, caracterizada pelo odor desagradável associado ao suor, pode exigir tratamento individualizado.