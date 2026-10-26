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Muito além das paisagens: 5 destinos brasileiros que preservam a história do país

De cidades coloniais a construções centenárias, conheça lugares que revelam acontecimentos importantes e mantêm vivas as tradições culturais brasileiras

Alguns destinos preservam importantes capítulos da história brasileira (Imagem: Fred S. Pinheiro | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Alguns destinos preservam importantes capítulos da história brasileira (Imagem: Fred S. Pinheiro | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Brasil é um país rico em cultura, história e diversidade, além de ser dono de paisagens naturais deslumbrantes. Com praias paradisíacas, montanhas, cachoeiras e cidades encantadoras, oferece destinos para os mais variados tipos de viajantes. Entretanto, suas atrações vão muito além disso. Em diferentes regiões, existem lugares que preservam importantes capítulos da história brasileira e permitem conhecer de perto acontecimentos que contribuíram para a formação do país.

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Esses destinos reúnem construções centenárias, igrejas, museus, monumentos e tradições que atravessaram gerações. Muitos deles, inclusive, são reconhecidos como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), devido à sua importância histórica e cultural.

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A seguir, confira cinco destinos que merecem entrar no roteiro!

1. Ouro Preto (Minas Gerais)

Vista panorâmica do centro histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, com casarões coloniais de fachadas brancas, portas e janelas coloridas e telhados de barro. Ao fundo, destacam-se igrejas históricas com torres imponentes, cercadas por montanhas verdes. O céu azul, com grandes nuvens brancas, completa a paisagem da cidade histórica.
Ouro Preto preserva construções coloniais e a história do Ciclo do Ouro e da Inconfidência Mineira (Imagem: Luis War | Shutterstock)

Localizada na região central de Minas Gerais, Ouro Preto é um dos principais destinos históricos do Brasil. Fundada no período colonial, a cidade ganhou destaque durante o Ciclo do Ouro, quando a exploração mineral impulsionou a economia da região no século XVIII. Atualmente, suas ruas de pedra, ladeiras íngremes, casarões antigos e igrejas barrocas preservam características daquela época.

Entre as principais atrações, estão a Igreja de São Francisco de Assis, associada ao trabalho de Aleijadinho, e o Museu da Inconfidência, que ajuda a compreender os acontecimentos relacionados à Inconfidência Mineira, movimento ocorrido em 1789 contra o domínio português.

A cidade também abriga antigas minas abertas à visitação, que permitem conhecer aspectos da atividade mineradora. Em 1980, Ouro Preto se tornou o primeiro bem brasileiro reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

2. Paraty (Rio de Janeiro)

Rua de pedras do centro histórico de Paraty, no Rio de Janeiro, cercada por casarões coloniais de fachadas brancas, portas e janelas coloridas. Ao longo da rua, há árvores, bicicletas e mesas com cadeiras de madeira. Ao fundo, destacam-se montanhas cobertas por vegetação verde sob um céu azul.
Paraty mantém casarões e ruas históricas que remetem ao período colonial e ao transporte do ouro (Imagem: Catarina Belova | Shutterstock)

Situada no litoral sul do Rio de Janeiro, entre o mar e as montanhas da Serra da Bocaina, Paraty combina belezas naturais com um importante patrimônio histórico. A cidade teve papel relevante durante o período colonial, especialmente entre os séculos XVII e XVIII, quando seu porto era utilizado para o transporte do ouro extraído em Minas Gerais com destino à Europa.

Atualmente, o centro histórico preserva ruas de pedras irregulares, casarões com portas coloridas e igrejas que ajudam a contar essa trajetória. Entre os pontos de interesse, estão a Igreja de Santa Rita, a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios e o Forte Defensor Perpétuo.

Em 2019, a região de Paraty e Ilha Grande recebeu o título de Patrimônio Mundial da UNESCO, na categoria mista, que reconhece valores culturais e naturais.

3. Olinda (Pernambuco)

Vista panorâmica do centro histórico de Olinda, em Pernambuco, com igrejas coloniais, casarões coloridos e construções de telhados de barro cercadas por árvores e palmeiras. Ao fundo, destacam-se o mar de águas azul-esverdeadas e os prédios modernos de Recife, sob um céu azul com nuvens brancas.
Olinda conserva igrejas, casarões e tradições culturais que revelam a história colonial do Nordeste (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock)

Localizada na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, Olinda é uma das cidades mais antigas do Brasil e preserva importantes construções do período colonial. Fundada em 1535, a cidade se desenvolveu durante a expansão da produção açucareira no Nordeste, tornando-se um importante centro econômico e religioso.

Suas ladeiras, casas coloridas, igrejas e conventos ajudam a compreender a influência portuguesa na formação urbana e cultural da região. Entre as atrações, estão o Mosteiro de São Bento, o Convento de São Francisco e a Igreja da Sé, localizada em um dos pontos mais altos da cidade.

Além do patrimônio arquitetônico, Olinda é conhecida por suas manifestações culturais, especialmente o Carnaval, marcado pelos tradicionais bonecos gigantes e pelo frevo. Seu centro histórico foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1982, reforçando a importância da preservação desse conjunto arquitetônico e paisagístico.

4. São Luís (Maranhão)

Vista panorâmica do centro histórico de São Luís, no Maranhão, com casarões coloniais, construções antigas e edifícios de diferentes alturas. Em primeiro plano, destaca-se um grande prédio histórico de fachada clara, com portas e janelas azuis, localizado à beira-mar. Algumas embarcações estão atracadas próximo à orla, enquanto as águas ocupam a parte inferior da imagem.
São Luís preserva casarões revestidos de azulejos portugueses e importantes manifestações culturais (Imagem: F de Jesus | Shutterstock)

Capital do Maranhão, São Luís abriga um dos conjuntos arquitetônicos coloniais mais importantes do Brasil. Fundada pelos franceses em 1612, a cidade também passou pelo domínio holandês antes de se consolidar sob o controle português.

Essa trajetória pode ser observada em seu centro histórico, onde ruas estreitas, casarões, sobrados e fachadas revestidas de azulejos portugueses preservam características dos séculos XVII, XVIII e XIX. Os azulejos, além da função decorativa, ajudavam a proteger as construções das condições climáticas locais.

Entre os lugares que merecem uma visita, estão o bairro da Praia Grande, o Palácio dos Leões e os espaços culturais que apresentam a história e as tradições maranhenses. Reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1997, o centro histórico também reúne manifestações culturais, como o bumba meu boi, que ajudam a manter viva a identidade da população.

5. Salvador (Bahia)

Vista de uma rua do centro histórico de Salvador, na Bahia, com casarões coloniais de fachadas azuis, rosas e amarelas, janelas altas e sacadas de ferro. Ao fundo, destacam-se as torres ornamentadas de uma igreja histórica, com detalhes arquitetônicos em tons claros. O céu azul, com nuvens brancas, completa a paisagem.
Salvador mantém construções coloniais e tradições afro-brasileiras que ajudam a contar a história do país (Imagem: Fred S. Pinheiro | Shutterstock)

Localizada no litoral da Bahia, Salvador é um dos destinos mais importantes para compreender a formação histórica e cultural do Brasil. Fundada em 1549, a cidade foi a primeira capital do país, permanecendo nessa condição até 1763, quando a sede do governo colonial foi transferida para o Rio de Janeiro.

Atualmente, seu centro histórico preserva igrejas, casarões coloniais, ruas de pedra e monumentos que revelam diferentes períodos da história brasileira. Entre os principais pontos turísticos, estão o Pelourinho, a Igreja e Convento de São Francisco, o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo.

A cidade também preserva importantes manifestações da cultura afro-brasileira, presentes na música, na gastronomia, na religiosidade e nas festas populares, refletindo a resistência e as contribuições da população negra ao longo dos séculos.

Reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1985, o Centro Histórico de Salvador oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer aspectos da colonização portuguesa, da escravidão e da diversidade cultural que caracteriza o Brasil.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 26/10/2026 19:01
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