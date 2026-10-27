Cirneco do etna: conheça o cachorro italiano de personalidade afetuosa 

O cirneco do etna é um excelente companheiro e se destaca por seu temperamento gentil e afetuoso (Imagem: Anton Pentegov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O cirneco do etna é uma raça de cachorro originária da Sicília, na Itália, especialmente da região próxima ao vulcão Etna. Conforme o padrão da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), sua história é bastante antiga, com registros em moedas e gravuras que indicam sua presença na região muitos séculos antes de Cristo. Embora existam teorias que relacionem seus ancestrais aos cães de caça do antigo Egito, pesquisas apontam para uma possível origem diretamente ligada ao território siciliano.

Tradicionalmente utilizado na caça de coelhos selvagens, o cirneco do etna se destaca pela resistência e pela capacidade de se movimentar em terrenos difíceis. Abaixo, conheça as principais características do cachorro dessa raça!

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Um cachorro magro de orelhas grandes

O cirneco do etna é um cachorro de porte médio, com corpo magro, musculatura bem definida e estrutura física leve, mas resistente. Segundo o padrão da CBKC, os machos medem entre 46 e 50 cm de altura e pesam de 10 a 12 kg, enquanto as fêmeas apresentam altura entre 42 e 46 cm e peso de 8 a 10 kg.

A cabeça é alongada, com focinho pontiagudo e orelhas triangulares, eretas e posicionadas no alto. Os olhos são pequenos, de formato oval, e podem apresentar tonalidades de ocre, âmbar ou cinza, conferindo uma expressão delicada ao animal. A cauda é relativamente longa, com inserção baixa.

A pelagem, segundo a CBKC, é lisa e assentada ao corpo, sendo mais curta na cabeça, nas orelhas e nos membros. As cores mais características incluem diferentes tonalidades de fulvo, que podem variar entre tons mais intensos e claros, como areia e isabela. Também são aceitas combinações de fulvo com branco, além de algumas outras variações.

Independente, amigável e afetuoso

Segundo o American Kennel Club (AKC), o cirneco do etna é um cachorro de temperamento forte, animado e independente, mas também gentil e afetuoso. Apesar de sua personalidade determinada, pode ser um excelente companheiro para os tutores. A raça também se destaca pelo estado de alerta e pelos instintos de caça, sendo capaz de utilizar o olfato, a visão e a audição para identificar suas presas.

Além disso, apresenta facilidade para se adaptar a terrenos difíceis, característica relacionada à sua origem como cão de caça. Sua independência deve ser considerada durante a educação, sendo importante oferecer uma rotina que respeite suas características naturais e favoreça uma convivência equilibrada.

Embora seja bastante resistente e geralmente saudável, o cirneco do etna precisa de boa alimentação, acompanhamento veterinário e estímulos físicos e mentais para garantir seu bem-estar (Imagem: alekta | Shutterstock)

Cuidados com a saúde e a alimentação

Segundo o AKC, o cirneco do etna é uma raça de cachorro bastante resistente e geralmente saudável. Para garantir seu bem-estar e favorecer uma vida longa, é importante oferecer uma alimentação de qualidade, acompanhamento veterinário regular, controle de parasitas e estímulos físicos e mentais. A entidade também recomenda verificar semanalmente as orelhas do animal para identificar possíveis sinais de infecção, além de escovar os dentes frequentemente com produtos específicos para cães.

Em relação à alimentação, o AKC orienta que o animal receba uma ração de alta qualidade, adequada à sua fase de vida, seja filhote, adulto ou idoso, e ao nível de atividade física. Como se trata de uma raça que aprecia exercícios e atividades ao ar livre, é importante considerar seu gasto energético na definição da dieta.

Educação e socialização

O cirneco do etna apresenta uma personalidade forte, mas também é conhecido pelo temperamento gentil e afetuoso. Por isso, sua educação deve começar preferencialmente ainda na fase de filhote, com o estabelecimento de regras claras e uma rotina consistente. O treinamento baseado em reforço positivo, utilizando petiscos, elogios e brincadeiras como recompensas, ajuda a estimular a aprendizagem e fortalecer o vínculo com o tutor.

A socialização também é importante para que o cachorro aprenda a conviver de maneira equilibrada com diferentes pessoas, animais e ambientes. O contato gradual e positivo com novas situações ajuda a reduzir o risco de comportamentos relacionados ao medo e à insegurança. Além disso, por apresentar características de um cão de caça, ele pode demonstrar interesse em perseguir pequenos animais, exigindo supervisão e cuidados durante a convivência.