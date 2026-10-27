Tem batata-doce em casa? Veja 5 receitas fáceis e ricas em proteínas para o almoço

A batata-doce é um alimento versátil que pode fazer parte de diferentes refeições, das preparações simples aos pratos mais elaborados. Rica em carboidratos, fornece energia ao organismo e contém fibras, que contribuem para o funcionamento do intestino e a sensação de saciedade. Seu sabor levemente adocicado combina com diversos ingredientes. Quando acompanhada de boas fontes de proteína, pode compor refeições nutritivas e equilibradas para o almoço da semana.

A seguir, confira 5 receitas com batata-doce fáceis e ricas em proteínas para o almoço!

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1. Hambúrguer de batata-doce

Ingredientes

2 xícaras de chá de batata-doce laranja ralada

2 ovos

3 colheres de sopa de aveia em flocos finos

finos 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce ralada, os ovos, a aveia, o queijo parmesão, o alho e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até obter uma massa homogênea. Divida a massa em porções e modele em formato de hambúrgueres. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e disponha os hambúrgueres, deixando espaço entre eles. Doure por aproximadamente 5 minutos de cada lado, até ficarem firmes e levemente crocantes por fora, com o interior bem cozido.

2. Frango-desfiado com batata-doce

Ingredientes

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 batata-doce cortada em cubos pequenos

1 tomate picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o frango desfiado e refogue por mais 5 minutos. Adicione o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem.

Acrescente a batata-doce e a água. Tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até a batata-doce ficar macia. Se necessário, acrescente um pouco mais de água durante o preparo para evitar que os ingredientes grudem no fundo da panela. Desligue o fogo, finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

3. Salada morna de batata-doce com grão-de-bico

Ingredientes

1 batata-doce cortada em cubos

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 tomate picado

1/2 cebola-roxa picada

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e deixe esfriar. Em um recipiente, coloque a batata-doce, o grão-de-bico cozido, o tomate, a cebola-roxa e a rúcula. Misture delicadamente. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente a salsinha e misture novamente para incorporar os temperos. Sirva em seguida.

Omelete de batata-doce com espinafre (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)

4. Omelete de batata-doce com espinafre

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de batata-doce laranja cortada em cubos pequenos

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

2 colheres de sopa de leite

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espinafre e misture delicadamente.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e distribua os cubos de batata-doce. Refogue por alguns minutos, até dourarem levemente. Despeje a mistura de ovos por cima, espalhando bem os ingredientes. Adicione a cebolinha picada, tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo até a omelete ficar firme e completamente cozida. Sirva em seguida.

5. Frango grelhado com purê de batata-doce

Ingredientes

2 filés de peito de frango

2 batatas-doces sem casca e cortadas em cubos

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de leite

1 colher de chá de margarina

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos para absorver os temperos. Enquanto isso, coloque as batatas-doces em uma panela, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficarem macias. Escorra a água e amasse as batatas ainda quentes com um garfo ou espremedor. Acrescente o leite e a manteiga e misture até obter um purê cremoso. Tempere com sal e reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e disponha os filés de frango. Grelhe por aproximadamente 5 minutos de cada lado. Desligue o fogo, polvilhe a salsinha sobre o frango e sirva com o purê de batata-doce.