Cinema em novembro de 2026: conheça as estreias mais aguardadas do mês

Novembro promete agitar as telonas dos cinemas com estreias que vão conquistar diferentes públicos. Entre os destaques, estão filmes de gêneros como ficção científica, comédia, aventura e animação, com tramas envolventes, divertidas e personagens marcantes. A programação também inclui produções que exploram acontecimentos anteriores aos de histórias já conhecidas e desfechos aguardados de longas aclamados.

Abaixo, confira os detalhes sobre os filmes que estreiam em novembro de 2026 nos cinemas!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. Godzilla Minus Zero (05/11)

“Godzilla Minus Zero” traz para o público um novo confronto entre dois dos maiores monstros da franquia (Imagem: Reprodução digital | Sato Company)

Uma sequência de “Godzilla Minus One”, lançado em 2023, “Godzilla Minus Zero” se passa no Japão pós-guerra, quando o país ainda tenta se recuperar da destruição provocada por Godzilla. No entanto, quando a população começa a retornar à vida normal, uma nova ameaça surge: Rei Ghidorah, colocando em risco a paz conquistada com muito esforço. É então que Godzilla reaparece, trazendo para o público um novo confronto entre dois dos maiores monstros da franquia. O filme marca o retorno de Takashi Yamazaki, vencedor do Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2024, como diretor e roteirista, e é a primeira produção japonesa filmada para IMAX.

2. Os Farofeiros 3 (05/11)

“Os Farofeiros 3” marca o início das aventuras internacionais do grupo de amigos (Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes)

Dirigido por Roberto Santucci e com roteiro de Paulo Cursino, “Os Farofeiros 3” marca o início das aventuras internacionais do grupo de amigos. Dessa vez, Rocha (Charles Paraventi) decide bancar o casamento da filha em San Martinez, no Caribe, e convida os inseparáveis Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini) e Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados de suas famílias, para participarem do evento com tudo pago.

No entanto, a tranquilidade dura pouco e logo os perrengues começam a aparecer, com o grupo descobrindo que, para bancar a festa luxuosa, Rocha os colocou no hotel mais barato da América Latina. Para não estragar a celebração, todos tentam esconder a real situação financeira de Rocha e Anita, que pensam em desistir do casamento. O longa traz de volta o elenco original e conta com a participação especial do cantor Leo Jaime.

3. Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (18/11)

“Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” revisita o mundo de Panem 24 anos antes dos eventos de Jogos Vorazes (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Adaptação do livro homônimo de Suzanne Collins, publicado em 2025, o filme revisita o universo de Jogos Vorazes 24 anos antes dos acontecimentos da saga original. A história acompanha Haymitch Abernathy (Joseph Zada), um jovem de 16 anos que é escolhido para participar da 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Segundo Massacre Quaternário.

Arrancado de sua família e de seu grande amor, ele é levado à Capital para enfrentar uma competição ainda mais mortal, marcada pelo dobro de participantes e por uma arena manipulada pelos organizadores. Durante a disputa, Haymitch percebe que, para sobreviver, precisa desafiar as regras e contrariar os planos dos responsáveis pelo evento. Entretanto, sua atitude chama a atenção do presidente Snow (Ralph Fiennes), colocando o jovem diante de consequências devastadoras.

4. I Love Boosters (19/11)

Em “I Love Boosters”, três amigas se unem para se vingar de uma estilista renomada após uma delas ter uma de suas criações plagiada (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures Brasil)

Um filme norte-americano de comédia policial, “I Love Boosters” acompanha a história de Corvette (Keke Palmer), Sade (Naomi Ackie) e Mariah (Taylour Paige), três amigas que moram em um restaurante de frango abandonado em Oakland, na Califórnia, e vivem de furtar roupas de grifes famosas para revendê-las por preços acessíveis.

Para Corvette, o esquema faz parte de um sonho maior: tornar-se estilista. Determinada a conquistar seu espaço no mundo da moda, ela decide participar de um concurso promovido pela renomada designer Christie Smith (Demi Moore), por quem tem grande admiração. Seus desenhos, porém, são rejeitados e, para piorar a situação, a jovem descobre que Christie plagiou uma de suas criações.

Revoltada com a descoberta, Corvette reúne suas amigas e elabora um plano de vingança que envolve não apenas roubar as lojas da estilista, mas também se infiltrar em seu império, provocando uma série de confusões na indústria da moda.

5. Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe (26/11)

“Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe” conta a história de uma jovem desajeitada que descobre ter poderes mágicos (Imagem: Reprodução digital | Disney Animation)

A animação “Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe” conta a história de Billie Doe, uma adolescente impulsiva e desajeitada que descobre ter poderes mágicos, um segredo mantido por sua mãe, Alice Doe, para protegê-la. Sua magia a transporta para Hexe, um reino habitado por bruxas e seres mágicos.

O problema é que seu jeito incomum a coloca em diversas confusões. Logo, ela precisa se unir à mãe para aprender a dominar seus poderes. Durante esse processo, Billie pode descobrir que aquilo que a torna diferente é justamente o que precisa para enfrentar os desafios, além de desvendar mistérios familiares capazes de mudar o mundo.

