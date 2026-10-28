Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/10/2026

O dia pedirá mais equilíbrio emocional, atenção às relações, confiança nas próprias escolhas e disposição para aprender com as situações (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O tarot revela uma quarta-feira marcada por oportunidades de crescimento, decisões importantes e reflexões sobre a maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Enquanto alguns signos poderão experimentar novos começos, conquistas profissionais e momentos especiais no amor, outros precisarão enfrentar inseguranças, superar frustrações e compreender que nem toda situação merece uma disputa.

As cartas também destacam a importância de cultivar a esperança, valorizar as relações verdadeiras e reconhecer quando é necessário pedir ajuda ou mudar de perspectiva. O conselho para este dia é equilibrar iniciativa e sensibilidade, lembrando que as melhores conquistas são aquelas que também respeitam nossos sentimentos e valores.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries Ás de Paus

O ariano poderá sentir mais entusiasmo para iniciar projetos e renovar a paixão nos relacionamentos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” anuncia um dia de entusiasmo, criatividade e vontade de começar algo que vinha sendo planejado há algum tempo. No amor, a atração poderá ganhar intensidade e uma aproximação inesperada despertar interesse, enquanto relações existentes encontram espaço para renovar a paixão e sair da rotina.

Na carreira, uma ideia promissora ou oportunidade de assumir um novo projeto trará motivação, especialmente se você estiver disposto(a) a tomar a iniciativa. A saúde se beneficiará de atividades físicas e experiências que movimentem o corpo. Os amigos poderão incentivar seus planos ou convidá-lo(a) para participar de algo diferente e estimulante.

Touro A Estrela

O taurino poderá recuperar a confiança e enxergar perspectivas mais positivas para seus projetos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz uma energia de renovação, esperança e confiança de que situações difíceis podem encontrar caminhos mais tranquilos. No amor, uma conversa sincera poderá ajudar a recuperar a proximidade ou trazer coragem para se abrir novamente depois de experiências frustrantes, sem carregar antigas inseguranças para novas relações.

Na carreira, projetos que pareciam distantes poderão ganhar perspectivas mais positivas, especialmente quando você voltar a acreditar no próprio potencial e reconhecer os avanços já realizados. A saúde pedirá atenção ao descanso e ao bem-estar emocional. Entre os amigos, você poderá receber palavras de incentivo ou notícias que renovem seu entusiasmo.

Gêmeos 8 de Espadas

O geminiano precisará buscar novas perspectivas para resolver situações (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” mostra que você pode estar se sentindo limitado(a) por dúvidas e pensamentos que dificultam a tomada de decisões. No amor, inseguranças poderão fazê-lo(a) imaginar problemas que ainda não aconteceram, sendo importante conversar antes de transformar receios em certezas.

Na carreira, uma situação aparentemente sem saída poderá apresentar alternativas quando você mudar sua maneira de enxergá-la ou aceitar orientação de alguém mais experiente. A saúde pedirá cuidado com a ansiedade e o excesso de cobranças. Os amigos de confiança poderão ajudar a perceber possibilidades que estavam passando despercebidas.

Câncer 3 de Espadas

O canceriano deverá acolher os próprios sentimentos e estabelecer limites mais saudáveis nas relações (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” indica mais sensibilidade a decepções, palavras mal interpretadas ou lembranças de situações que ainda precisam ser elaboradas emocionalmente. No amor, uma conversa poderá trazer verdades desconfortáveis, mas também oferecer a oportunidade de compreender melhor seus sentimentos e estabelecer limites mais saudáveis.

Na carreira, críticas ou resultados frustrantes não deverão ser encarados como incapacidade, mas como informações que ajudarão a aperfeiçoar seus próximos passos. A saúde pedirá atenção ao estresse e ao descanso emocional. Amigos verdadeiros poderão oferecer acolhimento e ajudar você a enxergar que uma experiência dolorosa não define todas as possibilidades do futuro.

Leão 6 de Ouros

O leonino terá a oportunidade de fortalecer relações por meio da generosidade e da reciprocidade (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” traz uma energia de generosidade, equilíbrio e reciprocidade, mostrando que os vínculos se fortalecem quando existe disposição para oferecer e receber. No amor, será importante perceber se carinho, atenção e responsabilidades estão sendo compartilhados de maneira justa, evitando assumir sozinho(a) todas as necessidades da relação.

Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade poderá favorecer seus planos, especialmente se você estiver disposto(a) a colaborar e reconhecer o esforço dos outros. A saúde pedirá equilíbrio entre cuidar das pessoas e reservar tempo para si. Entre os amigos, você poderá receber pedidos de apoio ou ser surpreendido(a) por um gesto de solidariedade.

Virgem 2 de Espadas

O virginiano precisará avaliar as opções com cuidado e encontrar equilíbrio entre razão e emoção (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” o(a) coloca diante de uma situação que exigirá equilíbrio entre razão e emoção, especialmente se houver diferentes caminhos a considerar. No amor, evitar uma conversa delicada poderá prolongar dúvidas e desconfortos, sendo importante encontrar uma maneira tranquila de expressar aquilo que realmente deseja.

Na carreira, duas propostas ou decisões exigirão análise cuidadosa, mas será necessário reconhecer que esperar indefinidamente também tende a trazer consequências. A saúde pedirá atenção ao cansaço mental e à necessidade de descanso. Os amigos poderão oferecer opiniões úteis, desde que você não permita que outras pessoas decidam por você.

Libra 5 de Espadas

O libriano deverá evitar conflitos desnecessários e priorizar o diálogo nas relações (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” alerta para situações em que o desejo de ter razão pode acabar provocando desgastes desnecessários. No amor, pequenas divergências poderão se transformar em discussões maiores se cada pessoa estiver mais preocupada em vencer do que em compreender o outro.

Na carreira, disputas de opinião ou ambientes competitivos poderão exigir diplomacia, sendo importante escolher quais conflitos realmente merecem sua energia. A saúde pedirá atenção ao estresse e à tensão emocional. Entre os amigos, será fundamental evitar provocações e comentários impulsivos que possam comprometer vínculos importantes.

Escorpião Valete de Ouros

O escorpiano poderá encontrar oportunidades de aprendizado e crescimento profissional (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “Valete de Ouros” traz oportunidades de aprendizado, crescimento e construção de resultados que poderão se tornar importantes no futuro. No amor, uma aproximação talvez aconteça de maneira gradual, por meio de atitudes simples e demonstrações consistentes de interesse, favorecendo relações que valorizam a confiança.

Na carreira, cursos, propostas profissionais ou ideias para aumentar a renda merecerão atenção, especialmente se você estiver disposto(a) a desenvolver novas habilidades. A saúde se beneficiará de hábitos regulares e cuidados práticos. Os amigos poderão compartilhar informações úteis ou apresentar contatos que contribuam para seus objetivos.

Sagitário 9 de Ouros

O sagitariano deverá preservar a individualidade no amor e reconhecer o valor do próprio trabalho (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “9 de Ouros” anuncia um dia favorável para reconhecer conquistas, valorizar a independência e aproveitar os resultados de esforços anteriores. No amor, será importante preservar sua individualidade e compreender que uma relação saudável deve acrescentar à sua vida sem limitar seus interesses pessoais.

Na carreira, projetos desenvolvidos com dedicação poderão trazer satisfação e até oportunidades financeiras, especialmente quando você reconhecer o valor do próprio trabalho. A saúde se beneficiará de momentos de autocuidado e atividades prazerosas. Entre os amigos, talvez surjam encontros especiais ou boas notícias que mereçam ser celebradas.

Capricórnio 2 de Copas

O capricorniano poderá conquistar bons resultados por meio de parcerias profissionais e buscar equilíbrio emocional (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece aproximações, acordos e conexões sinceras, mostrando que algumas conquistas se tornam mais significativas quando são compartilhadas. No amor, uma conversa importante fortalecerá a cumplicidade. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém com quem exista uma sintonia especial.

Na carreira, parcerias e negociações poderão trazer resultados positivos, especialmente quando ambas as partes demonstrarem respeito e objetivos semelhantes. A saúde se beneficiará de momentos de tranquilidade e equilíbrio emocional. As amizades ganharão mais profundidade por meio de gestos de confiança e apoio mútuo.

Aquário 3 de Copas

O aquariano poderá fortalecer os laços amorosos e alcançar resultados positivos em equipe (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” anuncia um dia favorável para encontros, celebrações e situações que fortalecem os vínculos afetivos. No amor, um programa descontraído será capaz de aproximar o casal. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém interessante por meio de amigos ou de um ambiente social.

Na carreira, projetos em equipe e boas relações profissionais poderão render resultados positivos, especialmente quando existir disposição para compartilhar ideias e reconhecer o trabalho dos outros. A saúde se beneficiará de momentos de lazer e descontração. Amizades antigas poderão reaparecer ou proporcionar uma notícia para ser comemorada.

Peixes O Hierofante

O pisciano deverá valorizar a confiança e a estabilidade e manter uma rotina disciplinada (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” convida a valorizar seus princípios e buscar segurança nas decisões que precisa tomar, especialmente em situações que envolvem compromissos e responsabilidades. No amor, conversas sobre confiança, estabilidade e planos serão capazes de fortalecer uma relação. Se estiver solteiro(a), tenderá a valorizar pessoas que demonstrem maturidade e intenções claras.

Na carreira, seguir orientações de profissionais experientes ou investir em novos conhecimentos poderá trazer bons resultados, principalmente em projetos que exigem organização. A saúde se beneficiará de uma rotina mais disciplinada. Os amigos poderão procurar seus conselhos ou apresentar ensinamentos importantes para uma situação que você está vivendo.