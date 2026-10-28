Tem pescada branca em casa? Aprenda 5 receitas fáceis e saborosas com o peixe para o almoço

Leve, de sabor suave e fácil de preparar, a pescada branca é uma ótima escolha para quem quer variar o almoço sem complicação. O peixe combina com molhos, legumes e temperos variados, rendendo pratos que vão do mais simples ao mais caprichado. Se você tem alguns filés em casa e não sabe como aproveitá-los, reunimos cinco receitas práticas e saborosas, do filé ao molho de tomate à moqueca. Confira o passo a passo a seguir!

1. Filé de pescada branca com legumes

Ingredientes

4 filés de pescada branca

branca 1 cenoura em tiras

1 maço de brócolis ramoso

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, salsinha desidratada, raspas de limão e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Disponha-os em uma assadeira untada com metade do azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 10 minutos, até o peixe ficar cozido. Enquanto isso, cozinhe a cenoura e o brócolis ramoso no vapor por cerca de 5 minutos, mantendo-os firmes, e regue com o azeite restante. Monte o prato com os legumes e disponha o peixe por cima. Finalize polvilhando a salsinha e as raspas de limão sobre o peixe e sirva em seguida.

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2. Filé de pescada branca ao molho de vinho branco e azeitonas

Ingredientes

4 filés de pescada branca

1/2 cebola em fatias finas

1 pimentão amarelo em tiras

1 dente de alho picado

1 tomate sem pele em cubos

sem pele em cubos 1/4 de xícara de chá de azeitonas pretas picadas

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 ramo de tomilho

1 xícara de chá de folhas de rúcula

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e deixe descansar por 10 minutos. Aqueça metade do azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e grelhe os filés por cerca de 4 minutos de cada lado, até dourarem. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, aqueça o azeite restante e refogue a cebola, o alho e o pimentão até amaciarem. Acrescente o tomate, as azeitonas e o tomilho e refogue por mais 2 minutos. Regue com o vinho branco e deixe reduzir por cerca de 5 minutos, até formar um molho encorpado, acertando o sal e a pimenta-do-reino moída.

Monte o prato com a rúcula no fundo, disponha o peixe por cima e cubra com o molho de vinho branco e azeitonas. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Pescada branca ao molho de manga com tomates assados (Imagem: niindo | Shutterstock)

3. Pescada branca ao molho de manga com tomates assados

Ingredientes

Peixe

4 filés de pescada branca

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado no meio

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de manga

1 manga madura em pedaços

madura em pedaços 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de coentro

1/2 xícara de chá de folhas de coentro

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de água se precisar

1 dente de alho pequeno

Sal a gosto

Modo de preparo

Molho de coentro

Bata no liquidificador as folhas de coentro, o azeite, o alho e o sal até formar um molho verde liso, acrescentando 1 colher de sopa de água se precisar. Reserve.

Molho de manga

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a manga e a água e cozinhe por 5 minutos. Bata a mistura no liquidificador até obter um molho liso e volte à panela para aquecer, acertando o sal e a pimenta-do-reino.

Peixe

Preaqueça o forno a 200 °C. Disponha os tomates-cereja em uma assadeira, regue com um fio de azeite e asse por cerca de 10 minutos, até murcharem. Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite restante em fogo médio-alto e grelhe os filés por cerca de 4 minutos de cada lado, até douraremto, por cerca de 4 minutos de cada lado, até dourarem.

Montagem

Espalhe o molho de manga no fundo do prato, regue com fios do molho de coentro, disponha o peixe sobre o molho e acomode os tomates assados. Sirva em seguida.

4. Pescada branca com alcaparras

Ingredientes

4 filés de pescada branca

2 colheres de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de manteiga

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

Raspas de 1/2 limão

1 colher de sopa de alcaparras

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

Salsinha picada, cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Tempere os filés com o sal, a pimenta-do-reino moída e metade do suco de limão e deixe descansar por 15 minutos. Passe cada filé levemente na farinha de trigo, retirando o excesso, para formar uma crosta delicada ao grelhar. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e grelhe os filés por cerca de 4 minutos de cada lado, até dourarem e soltarem com facilidade. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, abaixe o fogo, derreta a manteiga e refogue o alho sem deixar queimar. Acrescente o restante do suco de limão, as raspas, as alcaparras e o tomate-cereja e cozinhe por 2 minutos, até formar um molho aromático. Volte os filés à frigideira, regue com o molho e finalize com a salsinha e a cebolinha. Sirva com arroz ou legumes.

5. Moqueca de pescada branca

Ingredientes

600 g de filé de pescada branca em pedaços

1 cebola em rodelas

1 pimentão vermelho em rodelas

2 tomates em rodelas

1 xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão, coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os pedaços de pescada com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma panela, faça camadas, intercalando a cebola, o pimentão e o tomate, e acomode o peixe por cima. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos, sem mexer, apenas chacoalhando a panela de vez em quando, até o peixe ficar cozido. Finalize com o coentro.