Vai fazer o Enem? 5 direitos dos candidatos que você precisa conhecer antes da prova

Os direitos dos candidatos do Enem incluem medidas de acessibilidade e procedimentos para situações que possam comprometer a realização da prova (Imagem: Elnur | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, marcado para os dias 8 e 15 de novembro, grande parte da atenção dos estudantes está voltada para a revisão dos conteúdos e para as regras que precisam ser seguidas durante a aplicação. Mas, além dos deveres, os participantes também contam com direitos, garantias e recursos previstos para assegurar condições adequadas de participação no exame.

Segundo Renato Rehder, coordenador de Direito da Faculdade Anhanguera, conhecer essas possibilidades ajuda o candidato a se preparar também para situações que possam interferir na realização da prova.

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O edital estabelece uma série de procedimentos que devem ser observados tanto pelos participantes quanto pela organização do exame. Conhecê-los previamente é importante para que o estudante saiba quais recursos estão previstos e como agir caso enfrente algum problema, explica.

A seguir, confira 5 direitos e garantias que os participantes do Enem 2026 devem conhecer:

1. Atendimento especializado

Participantes que se enquadram nas condições estabelecidas pelo Inep podem solicitar atendimento especializado e recursos de acessibilidade. Entre os públicos contemplados, estão pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, dislexia, discalculia, déficit de atenção, gestantes, lactantes, idosos e pessoas com outras condições específicas.

Os recursos oferecidos dependem da necessidade informada pelo participante e da análise realizada pelo Inep. A solicitação deve seguir os procedimentos e prazos estabelecidos para a edição do exame e, quando exigido, ser acompanhada da documentação comprobatória.

Em determinadas situações, também pode ser concedido tempo adicional para a realização das provas, desde que o recurso tenha sido solicitado e aprovado conforme as regras do exame.

2. Tratamento pelo nome social

Os participantes que atendem aos critérios estabelecidos pelo Inep podem solicitar tratamento pelo nome social durante o Enem.

Para a edição de 2026, a solicitação deveria ser realizada no período previsto para a inscrição, e o nome social precisa estar cadastrado na Receita Federal.

É importante que o candidato conheça previamente os procedimentos exigidos para cada recurso. Algumas garantias dependem de solicitação dentro de prazos específicos e de análise do Inep, afirma o advogado.

Entre as medidas de inclusão do Enem, está a disponibilização de materiais adaptados, como provas em braile (imagem: SeventyFour | Shutterstock)

3. Utilização dos recursos de acessibilidade aprovados

O atendimento especializado pode envolver diferentes recursos, conforme a necessidade apresentada pelo participante e o que tiver sido solicitado e aprovado pelo Inep. Por isso, antes da prova, é importante conferir as informações disponibilizadas na Página do Participante e verificar os dados relacionados ao atendimento solicitado.

Caso o participante tenha solicitado atendimento especializado e o pedido tenha sido indeferido durante o período previsto no cronograma, o Enem também estabelece uma etapa para apresentação de recurso contra a decisão.

4. Solicitação de reaplicação em situações previstas

Faltar à prova ou não conseguir concluí-la por qualquer motivo não garante automaticamente uma nova oportunidade. A reaplicação é destinada a situações específicas previstas pelas regras do exame.

Entre as hipóteses, estão determinados problemas logísticos que provoquem prejuízo comprovado ao participante, como desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local, falta de energia elétrica que prejudique a realização da prova ou erro na execução de procedimentos de aplicação.

Participantes acometidos, no período estabelecido pelo edital, por determinadas doenças infectocontagiosas também podem solicitar a reaplicação. O pedido deve ser realizado por meio da Página do Participante, seguindo os procedimentos estabelecidos pelo Inep, e cada caso é analisado individualmente.

É importante diferenciar uma ausência comum de uma situação prevista para reaplicação. A existência de um problema não significa aprovação automática do pedido, por isso o candidato precisa observar os critérios e apresentar a documentação exigida quando for o caso, explica o professor.

5. Comunicar problemas durante a aplicação

Se ocorrer algum problema durante a realização da prova, o participante deve comunicar a situação à equipe responsável pela aplicação para que o ocorrido possa ser tratado conforme os procedimentos do exame.

Essa atenção é especialmente importante quando houver alguma intercorrência capaz de prejudicar a realização da prova. Dependendo da situação, o participante também poderá utilizar os canais oficiais disponibilizados pelo Inep para buscar orientações e acompanhar eventuais solicitações.

Informação também faz parte da preparação

Além de estudar os conteúdos cobrados no Enem, acompanhar as informações oficiais divulgadas pelo Inep é uma etapa importante da preparação. O participante deve consultar previamente os dados da sua inscrição, verificar o local de prova quando disponibilizado e conferir informações referentes a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, quando solicitados.

O estudante normalmente se preocupa muito com aquilo que pode ou não fazer durante a prova, mas conhecer as garantias e os procedimentos previstos para o exame também faz parte da preparação. Em caso de dúvida ou problema, a orientação é consultar as regras oficiais e utilizar os canais disponibilizados pelo Inep, finaliza.

Por Priscila Dezidério