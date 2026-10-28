Como conhecer alguém depois dos 30 sem depender só de apps

Depois dos 30, conhecer alguém fica mais difícil por um motivo simples: a rotina já está formada, os amigos estão em diferentes fases da vida e o seu tempo é mais disputado. Mais do que sair com frequência, vale buscar lugares onde seja possível encontrar pessoas com um estilo de vida parecido com o seu.



Se, aos 20 e poucos, a vida costuma trazer para perto gente nova toda semana faculdade, primeiro emprego, festa de amigo de amigo , durante os 30, a agenda já tem dono. O trabalho ocupa mais, metade dos amigos casou ou mudou de cidade e aquele bar de sexta-feira virou jantar em casa.

Ao mesmo tempo, o que se quer fica mais claro. Aos 30, as pessoas costumam já saber melhor o tipo de vida que têm e o tipo de pessoas que cabem nela. O problema é que o jeito mais comum de conhecer gente hoje, passando perfil atrás de perfil, foi feito para quantidade, não para qualidade. E, depois dos 30, o pior de um date ruim não é a rejeição. É a noite que não dá para recuperar.



Abaixo, Dryelle Silva, especialista em marketing do Inner Circle, sugere 7 jeitos práticos de fazer isso acontecer sem depender apenas dos apps!

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1. Troque eventos avulsos por planos que se repetem

Uma festa coloca você na frente de muita gente de uma vez, enquanto uma aula semanal, um grupo de corrida ou um curso cria grupos com as mesmas pessoas toda semana. É assim que a familiaridade vira interesse.

Como fazer: escolha uma atividade com encontro fixo (mesmo dia, mesmo horário) e se comprometa por pelo menos dois meses.

2. Avise seus amigos que deseja conhecer alguém

Parece óbvio, mas pouca gente faz. Seus amigos conhecem pessoas solteiras com quem você nunca cruzaria sozinho e já fizeram metade do filtro por você.

Como fazer: seja específico. “Estou a fim de conhecer alguém” rende pouco. “Conhece alguém solteiro que curte viajar e acorda cedo pra correr?” rende apresentação. Lembre-se de que ter coisas em comum é um excelente começo quando você está disposto a se relacionar com alguém.

3. Escolha hobbies com solteiros e um momento social depois

Nem todo hobby ajuda. Academia com fone de ouvido não conta. Funciona melhor o que tem conversa embutida: corrida em grupo com café depois, beach tennis, aula de culinária, degustação de vinho. Alguns grupos até criaram códigos próprios, como as meias azuis nas corridas de rua, um jeito discreto de avisar que você está solteiro.

Como fazer: antes de entrar, observe se o grupo costuma sair junto depois. É ali que a conversa acontece.

Eventos voltados para solteiros podem facilitar o contato entre pessoas que desejam conhecer alguém (Imagem: Magic Lens | Shutterstock)

4. Vá a eventos feitos para solteiros

A maior barreira de conhecer alguém ao vivo é a dúvida: essa pessoa está solteira? Está aberta a isso? Em eventos pensados para solteiros, essa pergunta já vem respondida, e a conversa começa mais leve.

O Inner Circle, por exemplo, organiza eventos em cidades como São Paulo e Rio com essa lógica: uma sala cheia de gente que escolheu estar ali. É legal ficar sempre atento às agendas culturais da sua cidade e escolher o lugar que mais tem a ver com você, aconselha Dryelle.

Como fazer: vá com uma meta pequena, como puxar conversa com três pessoas. Isso tira a pressão e aumenta suas chances.

5. Aproveite o trabalho, mas pelas bordas

Namorar alguém da própria equipe pode complicar. Já eventos do setor, cursos, coworkings e congressos reúnem pessoas com rotina e ambição parecidas com as suas, sem o risco de dividir a mesma reunião na segunda.

Como fazer: trate esses eventos como programa social, não só networking. Fique para o happy hour.

6. Use app, mas escolha pelo filtro, não pelo volume

Apps continuam sendo o jeito mais eficiente de conhecer gente fora do seu círculo. O que muda depois dos 30 é o critério: menos perfis, mais relevantes.

Procure apps que verificam perfis de verdade e mostram como a pessoa vive, não só como ela sai na foto. Existem apps em que uma pessoa real avalia o perfil antes de liberar a entrada do usuário. O seu objetivo também deve ser considerado na hora de escolher se relacionar online.

Como fazer: capriche no perfil. Use fotos recentes e uma bio que conte o que você faz, quais lugares agradam a você, qual estilo musical você curte e quais hobbies tem ou, melhor, quer experimentar. Além disso, deixe claro o que está procurando!

7. Tire a conversa do chat rápido

Papo que se arrasta por semanas raramente vira encontro. Depois de alguns dias de conversa boa, proponha algo concreto: dia, lugar, horário. Isso ajuda quando a outra pessoa já deixou claro que quer sair.

No Inner Circle, ajudamos a promover essa disponibilidade. Criamos a ferramenta Quem topa?, que mostra quem está a fim de um plano específico, tipo um drink hoje ou uma exposição no sábado. Isso encurta caminhos, exemplifica.

Como fazer: sugira um plano curto (café ou drinque) para o primeiro encontro. Se rolar, o segundo vem natural.

Erros comuns depois dos 30

Além de criar oportunidades para conhecer novas pessoas, vale prestar atenção a alguns comportamentos que podem dificultar o início de uma relação. Confira o que evitar:

Esperar que aconteça “naturalmente” sem mudar nada na rotina;

Ir a um evento uma vez e concluir que não funciona;

Manter uma conversa longa no app sem nunca propor um encontro ;

; Baixar o critério por pressa. Tempo com a pessoa errada também não volta.

“Depois dos 30, falta de gente não é o problema. O problema é procurar onde ninguém quer o mesmo que você. Mude onde procura, e a conta muda junto. Se quer começar por um lugar onde todo mundo já está buscando alguém de verdade, a proposta do Inner Circle pode ser uma excelente aliada”, finaliza Dryelle Silva.

Por Amanda Cruz