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Culinária

Frango caipira com ora-pro-nóbis e angu: aprenda a fazer esse prato típico de Minas Gerais

Com frango bem temperado, folhas de ora-pro-nóbis e angu cremoso, essa receita reúne sabores tradicionais da cozinha mineira

Frango caipira com ora-pro-nóbis e angu (Imagem: BY BRAZIL | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Frango caipira com ora-pro-nóbis e angu (Imagem: BY BRAZIL | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Poucos pratos traduzem tão bem a cozinha mineira quanto o frango caipira com ora-pro-nóbis acompanhado de angu. A combinação mistura o sabor marcante do frango caipira, cozido lentamente até ficar macio, com as folhas de ora-pro-nóbis, uma planta rica em proteínas muito usada no interior de Minas Gerais. Para completar, o angu cremoso feito de fubá dá aquele toque de comida de raiz, servido ao lado para harmonizar com o caldo. Confira a receita a seguir!

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Frango caipira com ora-pro-nóbis e angu

Ingredientes

Frango caipira com ora-pro-nóbis

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  • 1 kg de frango caipira em pedaços
  • 4 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 1 folha de louro
  • Água quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Angu

  • 2 xícaras de chá de fubá
  • 6 xícaras de chá de água
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Frango caipira com ora-pro-nóbis

Tempere os pedaços de frango com o sal, metade do alho e a pimenta-do-reino e deixe descansar por 20 minutos. Aqueça o óleo em uma panela e doure bem o frango por todos os lados. Depois, acrescente a cebola, o restante do alho e a folha de louro e refogue por alguns minutos.

Cubra com água quente, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 50 minutos, acrescentando mais água quente sempre que necessário, até o frango ficar macio. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis e cozinhe por mais 10 minutos, até murcharem e deixarem o caldo encorpado. Acerte o sal em seguida.

Angu

Em uma panela, dissolva o fubá em 2 xícaras de chá de água fria com um pouco de sal, mexendo bem para não empelotar. Leve ao fogo médio e acrescente o restante da água fervente aos poucos, mexendo sempre. Cozinhe por cerca de 30 minutos, mexendo com frequência, até o angu engrossar e começar a soltar do fundo da panela. Sirva o frango caipira com ora-pro-nóbis acompanhado do angu.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 28/10/2026 18:21
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