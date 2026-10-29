Cinema: confira as novidades que entram em cartaz em 29 de outubro

Nesta quinta-feira, 29 de outubro, os cinemas brasileiros recebem uma nova leva de estreias. Entre os lançamentos, selecionamos cinco produções que vão da ação ao drama e ao romance de época, incluindo títulos nacionais e um longa premiado na edição mais recente do Festival de Cannes. Confira o que esperar de cada filme!
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1. Três Horas Para Viver
Uma entrega que parecia simples se transforma em uma corrida de vida ou morte. Esse é o ponto de partida do thriller de ação dirigido por Scott Waugh, em que Hank Malone (Alan Ritchson) é encarregado de transportar um fígado destinado a salvar a vida de uma garota de sete anos. O problema começa quando o líder de um poderoso sindicato do crime passa a cobiçar o órgão, e Hank se vê com menos de três horas para concluir a missão.
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Mesclando ação, comédia e suspense, o longa aposta no ritmo acelerado e nas reviravoltas até o último minuto. O elenco reúne Owen Wilson e o brasileiro Rodrigo Santoro ao lado de Ritchson.
2. 100 Dias
Inspirado no livro Cem Dias entre Céu e Mar, de Amyr Klink, o filme de Carlos Saldanha recria uma das façanhas mais marcantes da história recente do Brasil: a travessia solitária do navegador pelo Oceano Atlântico Sul, a remo, ao longo de 100 dias. Mais do que o feito físico, a produção se debruça sobre o lado emocional da jornada, especialmente a relação de Amyr (Filipe Bragança) com a família e, sobretudo, com o pai.
A cinebiografia combina a aventura com uma reflexão sobre superação, resiliência e autoconhecimento. Além de Filipe Bragança, o elenco reúne Philippine Leroy-Beaulieu e Felipe Camargo.
3. Razão e Sensibilidade
Para quem gosta de romances de época, Razão e Sensibilidade traz uma nova adaptação do clássico de Jane Austen. Dirigido por Georgia Oakley, o longa acompanha as irmãs Elinor e Marianne Dashwood, que, após a morte do patriarca, ficam sem renda fixa e precisam recomeçar a vida em um chalé em Devonshire, onde enfrentam os dilemas do amor e do casamento em uma sociedade movida por fortunas. À frente do elenco, estão Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles e Caitríona Balfe.
4. As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você
Amizade e emoção se encontram nessa comédia dramática nacional dirigida por Diego Freitas. A história gira em torno de Julia (Giulia Be) e Gabi (Any Gabrielly), amigas desde a infância e completamente opostas entre si: uma extrovertida e destemida, a outra tímida e cautelosa. Tudo muda quando um acidente leva Julia a uma cirurgia de risco.
Antes do procedimento, ela deixa para a amiga um presente inusitado: dez cartas com dez desafios diferentes, pensados para o caso de não sobreviver. A partir daí, Gabi precisa cumprir cada missão, e a experiência acaba transformando completamente a sua vida.
5. A Terra do Meu Pai
Dirigido pelo polonês Pawe Pawlikowski, A Terra do Meu Pai foi um dos destaques do Festival de Cannes de 2026, no qual o cineasta recebeu o prêmio de Melhor Direção. Filmado em preto e branco, o longa é inspirado na trajetória do escritor alemão Thomas Mann (Hanns Zischler), vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, e na sua relação com a filha, Erika (Sandra Hüller). Entre acontecimentos históricos e dramas íntimos, a narrativa acompanha reencontros, exílios e as divisões profundas que marcaram a família em um período conturbado.