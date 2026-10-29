Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/10/2026

As previsões do tarot revelam uma quinta-feira marcada por decisões importantes, movimentações nas relações e oportunidades de crescimento pessoal. Enquanto alguns signos poderão viver momentos de celebração, aproximações amorosas e conquistas profissionais, outros precisarão lidar com conflitos, expectativas frustradas e situações que exigem maior equilíbrio emocional.

As cartas também destacam a necessidade de reconhecer os próprios limites, valorizar os vínculos verdadeiros e compreender que nem sempre é preciso insistir em algo apenas porque já se dedicou muito tempo a isso. O conselho para este dia é encontrar harmonia entre razão e emoção, aproveitando as chances sem permitir que a ansiedade ou o medo determinem as escolhas.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries 5 de Paus

O ariano poderá enfrentar um dia movimentado, com opiniões divergentes e situações que exigem paciência (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta 5 de Paus mostra que Áries poderá enfrentar um dia movimentado, com opiniões divergentes e situações que exigem paciência para contornar desgastes desnecessários. No amor, pequenas diferenças tenderão a provocar discussões, especialmente se você tentar convencer a outra pessoa de que sua maneira de enxergar as coisas é a única correta.

Na carreira, a concorrência ou a necessidade de trabalhar com pessoas de ideias diferentes poderá trazer desafios, mas também estimular soluções criativas. A saúde pedirá atenção ao estresse e à tensão acumulada. Entre amigos, será importante evitar provocações e compreender que nem toda discordância precisa se transformar em conflito.

Touro 2 de Ouros

Mudanças de horários, tarefas simultâneas ou questões financeiras exigirão flexibilidade e organização do taurino na carreira (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros indica que Touro precisa encontrar maneiras de conciliar diferentes responsabilidades, especialmente se os afazeres profissionais e pessoais começarem a disputar o seu tempo. No amor, será importante reservar tempo para a pessoa amada e evitar que a correria faça você deixar conversas importantes para depois.

Na carreira, mudanças de horários, tarefas simultâneas ou questões financeiras exigirão flexibilidade e organização para manter tudo funcionando. A saúde pedirá atenção ao excesso de atividades e à irregularidade da rotina. Entre os amigos, convites interessantes poderão surgir, mas será necessário avaliar quais compromissos realmente cabem na sua agenda.

Gêmeos 4 de Paus

A conclusão de uma etapa ou um resultado positivo trará alívio e reconhecimento profissional ao geminiano (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta 4 de Paus anuncia para Gêmeos um dia favorável para celebrar conquistas, fortalecer vínculos e encontrar satisfação nas pequenas realizações da vida. No amor, o clima favorecerá momentos de cumplicidade, encontros agradáveis e conversas sobre planos em conjunto, especialmente para quem deseja construir uma relação mais estável.

Na carreira, a conclusão de uma etapa ou um resultado positivo trará alívio e reconhecimento, permitindo que você perceba o quanto avançou nos últimos tempos. A saúde se beneficiará de momentos de lazer e tranquilidade. Entre amigos e familiares, a convivência poderá proporcionar alegria e uma sensação especial de pertencimento.

Câncer 10 de Espadas

A saúde do canceriano pedirá atenção ao cansaço físico e emocional (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas mostra que Câncer poderá chegar ao limite de uma situação desgastante e perceber que continuar insistindo da mesma maneira já não faz sentido. No amor, uma decepção ou conversa difícil trará a necessidade de encerrar padrões que provocam sofrimento, mas isso não significará o fim de uma relação, e sim a possibilidade de transformá-la.

Na carreira, uma etapa tenderá a ser concluída ou um projeto exigir mudanças profundas, abrindo espaço para recomeçar com mais consciência. A saúde pedirá atenção ao cansaço físico e emocional, enquanto os amigos de confiança tenderão a oferecer apoio e ajudar você a compreender que um encerramento também pode representar libertação.

Leão Pajem de Espadas

Uma conversa inesperada ou uma mensagem chamará atenção do leonino nos relacionamentos (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas traz para Leão um dia de curiosidade, troca de informações e vontade de compreender melhor situações que despertam dúvidas. No amor, uma conversa inesperada ou uma mensagem chamará atenção, mas será importante evitar interpretações precipitadas e perguntas feitas apenas por insegurança.

Na carreira, novidades, estudos ou oportunidades de aprendizado ajudarão a desenvolver projetos, especialmente se você estiver disposto(a) a ouvir opiniões diferentes. A saúde pedirá cuidado com a agitação mental e o excesso de estímulos. Entre os amigos, será importante evitar fofocas e comentários impulsivos que possam provocar mal-entendidos.

Virgem Os Enamorados

Uma relação do virginiano poderá ganhar mais cumplicidade por meio de conversas sinceras (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta Os Enamorados coloca Virgem diante de escolhas decisivas e destaca a necessidade de alinhar sentimentos, desejos e valores pessoais. No amor, uma relação poderá ganhar mais cumplicidade por meio de conversas sinceras, enquanto quem está solteiro(a) tenderá a viver uma aproximação que desperte interesse e exija reflexão sobre o que realmente procura.

Na carreira, uma parceria ou proposta parecerá promissora, mas será importante avaliar se está de acordo com os seus objetivos antes de assumir compromissos. A saúde se beneficiará do equilíbrio emocional e de atividades prazerosas, enquanto os amigos poderão oferecer conselhos valiosos, desde que você não permita que opiniões externas determinem as suas decisões.

Libra 7 de Copas

A saúde do libriano pedirá atenção à dispersão mental e à necessidade de uma rotina mais organizada (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta 7 de Copas mostra que Libra poderá se deparar com diferentes possibilidades, mas terá dificuldade para identificar quais realmente merecem investimento de tempo e energia. No amor, expectativas idealizadas ou a presença de mais de uma possibilidade afetiva poderão provocar confusão, sendo importante observar atitudes concretas antes de criar planos.

Na carreira, novas ideias despertarão entusiasmo, mas será necessário escolher prioridades para não começar muitos projetos e concluir poucos. A saúde pedirá atenção à dispersão mental e à necessidade de uma rotina mais organizada. Entre os amigos, surgirão sugestões interessantes, desde que você não se deixe influenciar por todas as opiniões.

Escorpião Pajem de Copas

Uma mensagem carinhosa, um elogio ou uma aproximação inesperada despertará sentimentos no escorpiano (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta Pajem de Copas traz para Escorpião uma energia de sensibilidade, criatividade e pequenas surpresas que poderão transformar o humor ao longo do dia. No amor, uma mensagem carinhosa, um elogio ou uma aproximação inesperada despertará sentimentos, especialmente para quem está aberto(a) a conhecer alguém novo.

Na carreira, ideias originais e propostas que envolvem comunicação ou expressão pessoal ganharão destaque, mesmo que ainda estejam em uma fase inicial. A saúde se beneficiará de atividades prazerosas e momentos de leveza, enquanto os amigos poderão surpreender com convites espontâneos ou demonstrações de afeto que fortalecerão os vínculos.

Sagitário 5 de Copas

A saúde do sagitariano pedirá acolhimento emocional e momentos que ajudem a recuperar o ânimo (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta 5 de Copas indica que Sagitário pode estar concentrando energia em uma situação que não aconteceu conforme o planejado, deixando de perceber outras possibilidades ao redor. No amor, uma expectativa frustrada ou uma lembrança do passado trará tristeza, mas será importante não permitir que uma experiência determine o futuro das suas relações.

Na carreira, resultados abaixo do previsto servirão como aprendizado para ajustar estratégias, sem desvalorizar tudo o que já foi conquistado. A saúde pedirá acolhimento emocional e momentos que ajudem a recuperar o ânimo, enquanto a companhia de amigos mostrará que ainda existem oportunidades de alegria e novas experiências.

Capricórnio 3 de Copas

Projetos em equipe e boas relações profissionais renderão resultados positivos ao capricorniano (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta 3 de Copas anuncia para Capricórnio um dia favorável para encontros, celebrações e situações que fortalecem os vínculos afetivos. No amor, um programa descontraído aproximará o casal, enquanto quem está solteiro(a) tenderá a conhecer alguém interessante por meio de amigos ou de um evento social.

Na carreira, projetos em equipe e boas relações profissionais renderão resultados positivos, especialmente quando houver disposição para compartilhar ideias e reconhecer o trabalho dos outros. A saúde se beneficiará de momentos de lazer e descontração, enquanto amizades antigas poderão reaparecer ou trazer uma notícia que merecerá ser comemorada.

Aquário A Imperatriz

O magnetismo do aquariano estará em alta e as relações ganharão mais carinho (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta A Imperatriz traz para Aquário uma energia de crescimento, criatividade e valorização pessoal, favorecendo situações que despertam prazer e satisfação. No amor, o magnetismo estará em alta e as relações ganharão mais carinho, sensualidade e demonstrações de afeto, enquanto quem está solteiro(a) poderá atrair novas aproximações.

Na carreira, ideias criativas e projetos que estavam sendo desenvolvidos começarão a apresentar resultados, especialmente quando você reconhecer o valor das próprias habilidades. A saúde se beneficiará de momentos dedicados ao autocuidado e ao bem-estar. Os amigos poderão procurar sua companhia ou compartilhar experiências que trarão inspiração.

Peixes Cavaleiro de Copas

A saúde do pisciano pedirá atenção ao equilíbrio emocional e à necessidade de momentos prazerosos (Imagem: Lina Keil | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Copas traz para Peixes uma energia de romantismo, sensibilidade e possibilidades de aproximação afetiva. No amor, uma mensagem carinhosa, um convite especial ou uma demonstração de interesse movimentará os sentimentos, especialmente para quem estava esperando uma atitude de alguém.

Na carreira, propostas criativas e conversas conduzidas com diplomacia abrirão caminhos interessantes, mas será importante analisar os detalhes antes de assumir compromissos. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e à necessidade de momentos prazerosos, enquanto os amigos poderão surpreender com gestos de carinho ou convites que tornarão o dia mais leve.