InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia 30/10: quais signos terão oportunidades e quais precisarão de cautela?

As cartas trazem mensagens sobre dinheiro, relacionamentos e saúde para a sexta-feira de cada signo

Nesta sexta-feira, os nativos deverão manter a mente aberta para novas possibilidades (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta sexta-feira, os nativos deverão manter a mente aberta para novas possibilidades (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sexta-feira poderá trazer novos começos, decisões importantes e transformações em diferentes áreas da vida. Para alguns signos, o dia poderá abrir espaço para conquistas profissionais, aproximações amorosas e oportunidades de expansão. Outros poderão enfrentar dúvidas e mudanças inesperadas, pedindo mais calma e equilíbrio emocional para lidar com o que surgir.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As cartas do tarot também destacam a importância de reconhecer quando um ciclo termina, confiar na própria capacidade de recomeçar e não deixar que expectativas idealizadas atrapalhem escolhas importantes. O conselho para o dia é manter a mente aberta a novas possibilidades, sem abrir mão da prudência e da responsabilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries 7 de Copas

Símbolo do signo de Áries representado pela cabeça frontal de um carneiro, com chifres curvados para cima em tons de marrom-alaranjado. O animal tem rosto branco, focinho alongado, detalhes em azul-escuro e orelhas claras com contornos alaranjados. A figura está centralizada em um círculo ocre dividido em áreas de diferentes tonalidades. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O ariano deverá avaliar as possibilidades com cuidado antes de tomar decisões (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta 7 de Copas indica que você poderá encontrar diferentes possibilidades, mas sentir dificuldade para identificar quais realmente merecem seu tempo e sua energia.

No amor, expectativas idealizadas ou mais de uma possibilidade afetiva poderão gerar confusão. Por isso, observe atitudes concretas antes de fazer planos.

Na carreira, novas ideias poderão despertar entusiasmo, mas será importante definir prioridades para não começar muitos projetos e concluir poucos.

Nos cuidados com a saúde, a carta sugere atenção à dispersão mental e à organização da rotina. Entre amigos, poderão surgir sugestões interessantes, mas procure avaliar cada uma sem se deixar levar por todas as opiniões.

Touro Ás de Copas

Símbolo do signo de Touro representado pela cabeça frontal de um touro, com grandes chifres curvados para cima em tons de bege e marrom-claro. O rosto é branco, com manchas azul-acinzentadas nas laterais, olhos pequenos e focinho bege. A cabeça está centralizada em um círculo vermelho-alaranjado com divisões em tons de terracota e vermelho. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O taurino terá um dia de abertura emocional e possibilidades de novos começos (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta Ás de Copas anuncia um momento de abertura emocional, com possibilidades de novos começos.

No amor, uma mensagem inesperada, um encontro ou uma demonstração sincera de afeto poderá movimentar os sentimentos.

Nas relações existentes, também haverá espaço para renovar a cumplicidade.

Na carreira, algo que desperte identificação pessoal poderá trazer motivação, especialmente se você estiver sentindo falta de entusiasmo na rotina.

Nos cuidados com a saúde, a carta sugere buscar momentos de acolhimento e tranquilidade. Entre amigos, conversas emocionantes ou gestos espontâneos de carinho poderão fortalecer os vínculos.

Gêmeos O Mundo

Símbolo do signo de Gêmeos representado por dois rostos femininos posicionados lado a lado, parcialmente sobrepostos. As duas figuras têm pele clara, cabelos loiros com mechas em amarelo-dourado e olhos verdes. A mulher à frente aparece com o rosto mais visível, enquanto a segunda surge parcialmente atrás, à esquerda. O desenho está centralizado em um círculo azul-marinho com divisões em tons de azul. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O geminiano poderá celebrar conquistas e avançar para uma fase de mais realização (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta O Mundo anuncia um momento de realização, encerramento positivo de ciclos e reconhecimento por esforços realizados ao longo do tempo.

No amor, uma relação poderá alcançar uma etapa mais madura, com conversas sobre planos futuros ou a sensação de que existe uma conexão verdadeira sendo construída.

Na carreira, a conclusão de um projeto, uma conquista importante ou uma oportunidade envolvendo novos ambientes poderá ampliar seus horizontes e trazer satisfação.

A saúde se beneficiará de atividades que proporcionem equilíbrio e sensação de bem-estar. Entre amigos, você poderá compartilhar suas conquistas ou receber convites para celebrar uma ocasião especial.

Câncer Pajem de Copas

Símbolo do signo de Câncer representado por um caranguejo branco, visto de frente, com duas pinças levantadas, corpo oval e patas abertas lateralmente. O desenho está centralizado em um círculo verde dividido em áreas de verde-claro e verde-escuro. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O canceriano poderá viver um dia de sensibilidade e criatividade (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta Pajem de Copas traz uma energia de sensibilidade, criatividade e pequenas surpresas que poderão transformar o humor ao longo do dia.

No amor, uma mensagem carinhosa, um elogio ou uma aproximação inesperada poderá despertar sentimentos, especialmente para quem estiver aberto a conhecer alguém.

Na carreira, ideias criativas e propostas que envolvem comunicação ou expressão pessoal poderão ganhar destaque, mesmo que ainda estejam em fase inicial.

Nos cuidados com a saúde, a carta sugere reservar espaço para atividades prazerosas e momentos de leveza. Entre amigos, convites espontâneos ou demonstrações de afeto poderão surpreender você e fortalecer os vínculos.

Leão A Lua

Símbolo do signo de Leão representado por um rosto de leão estilizado, visto de frente. A juba forma uma moldura circular em tons de vermelho e laranja, enquanto o rosto apresenta áreas em amarelo-dourado, bege e creme. Os olhos são estreitos, o focinho é claro e as orelhas ficam na parte superior da cabeça. A figura está centralizada em um círculo vermelho-alaranjado com áreas sobrepostas em diferentes tonalidades. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O leonino deverá evitar assumir compromissos por impulso (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta A Lua indica um dia de emoções intensas e situações que ainda não apresentam todas as respostas necessárias.

No amor, inseguranças ou lembranças do passado poderão despertar dúvidas, mas será importante não transformar receios em conclusões antes de compreender o que realmente está acontecendo.

Na carreira, informações incompletas poderão dificultar decisões. Será melhor observar os detalhes e evitar compromissos assumidos por impulso.

A saúde pedirá atenção ao sono e ao excesso de pensamentos. Entre amigos, será importante evitar mal-entendidos e conversas baseadas em suposições, principalmente quando a sinceridade puder esclarecer tudo.

Virgem A Torre

Símbolo do signo de Virgem representado pelo rosto e pelos ombros de uma mulher vista de frente. Ela tem pele clara, cabelos longos ruivos em tom castanho-avermelhado, repartidos ao centro e com ondas nas pontas, além de olhos claros e lábios rosados. A figura aparece sobre um círculo azul-claro esverdeado, dividido em áreas de diferentes tonalidades. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O virginiano poderá se deparar com uma situação inesperada e que exigirá flexibilidade (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta A Torre indica que você poderá se deparar com uma situação inesperada que exigirá flexibilidade e disposição para rever planos.

No amor, uma conversa ou informação poderá mudar sua percepção sobre uma relação, mostrando a importância de construir vínculos baseados na sinceridade, e não apenas em expectativas.

Na carreira, alterações de prazos, mudanças de estratégia ou decisões externas poderão exigir uma reorganização dos planos, mas também revelar alternativas antes não consideradas.

Nos cuidados com a saúde, a carta sugere atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar. Entre amigos, alguém poderá oferecer apoio em um imprevisto ou ajudar você a perceber que nem toda mudança representa um prejuízo.

Libra 3 de Paus

Símbolo do signo de Libra representado por uma balança de dois pratos. A estrutura central, formada por uma haste vertical, uma barra horizontal e dois braços suspensos por linhas finas, aparece em azul-acinzentado. Os pratos são curvos, em tom marrom-alaranjado, e estão equilibrados à mesma altura. A balança está centralizada em um círculo bege-rosado com divisões em tons de pêssego e marrom-claro. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O libriano desejará explorar oportunidades que vão além daquilo que já é conhecido (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta 3 de Paus amplia os horizontes e desperta o desejo de explorar oportunidades que vão além daquilo que já é conhecido.

No amor, conversas sobre o futuro poderão revelar possibilidades interessantes, especialmente para quem deseja construir uma relação com mais liberdade, confiança e objetivos compartilhados.

Na carreira, contatos profissionais, projetos de expansão ou propostas envolvendo outras cidades poderão ganhar destaque e incentivar você a pensar em resultados de longo prazo.

A saúde se beneficiará de atividades que tragam movimento e renovem a disposição. Entre amigos, você poderá conhecer pessoas interessantes ou receber sugestões de experiências que ampliem sua visão de mundo.

Escorpião Pajem de Espadas

Símbolo do signo de Escorpião representado por um escorpião azul-marinho, visto de cima, com duas pinças erguidas, corpo segmentado, várias patas laterais e cauda curvada. Pequenos detalhes em amarelo-alaranjado destacam as partes do corpo. A figura está centralizada em um círculo dourado e ocre dividido em áreas de diferentes tonalidades. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O escorpiano terá um dia de curiosidade e movimentação de informações (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas indica um dia de curiosidade, movimentação de informações e vontade de compreender melhor situações que despertam dúvidas.

No amor, uma conversa inesperada ou uma mensagem poderá chamar sua atenção, mas será importante evitar interpretações precipitadas e perguntas motivadas apenas pela insegurança. Na carreira, novas informações, estudos ou oportunidades de aprendizado poderão ajudar a desenvolver projetos, especialmente se você estiver disposto a ouvir opiniões diferentes.

A saúde pedirá atenção à agitação mental e ao excesso de estímulos. Entre amigos, será importante evitar fofocas e comentários impulsivos que possam provocar mal-entendidos.

Sagitário A Morte

Símbolo do signo de Sagitário representado por um arco marrom-alaranjado com uma flecha posicionada horizontalmente, apontando para a direita. A flecha apresenta haste alaranjada, ponta amarelo-dourada e penas verdes na extremidade esquerda. O desenho está centralizado em um círculo bege-claro, com divisões sutis em tons de pêssego. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O sagitariano poderá encerrar ciclos e abrir espaço para novas experiências (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta A Morte indica que você poderá viver um momento de encerramento simbólico, em que antigas expectativas precisarão dar lugar a uma nova forma de lidar com determinadas situações.

No amor, reconhecer que uma dinâmica já não funciona poderá incentivar conversas importantes e mudanças capazes de trazer mais autenticidade à relação.

Na carreira, abandonar uma estratégia ultrapassada ou concluir uma etapa poderá abrir espaço para projetos mais alinhados com seus objetivos atuais.

Nos cuidados com a saúde, a carta sugere renovar hábitos e reduzir excessos. Entre amigos, alguns vínculos poderão passar por ajustes, mostrando que crescer também pode significar permitir que certas relações se transformem.

Capricórnio A Força

Símbolo do signo de Capricórnio representado pela cabeça frontal de um animal com grandes chifres curvados, em tons de marrom e dourado. O rosto é predominantemente branco, com detalhes em azul-marinho, olhos pequenos e focinho alongado. A figura aparece em um círculo verde-claro com faixas horizontais e verticais em diferentes tonalidades de verde. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O capricorniano poderá superar desafios por meio da paciência e da autoconfiança (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta A Força mostra que é possível enfrentar situações desafiadoras por meio da paciência, da autoconfiança e do equilíbrio emocional.

No amor, uma conversa delicada poderá exigir mais compreensão do que cobranças, especialmente quando houver diferenças de opinião ou sentimentos que ainda não foram esclarecidos.

Na carreira, sua persistência poderá ajudar a superar obstáculos e demonstrar competência diante de uma responsabilidade importante, sem a necessidade de entrar em disputas.

A saúde se beneficiará de atividades que aliviem a tensão e fortaleçam o bem-estar. Entre amigos, algumas pessoas poderão procurar sua orientação por reconhecerem sua capacidade de lidar com dificuldades de maneira madura.

Aquário A Justiça

Símbolo ilustrado de um jarro estilizado em vermelho-alaranjado, inclinado para a direita, com um pequeno círculo rosa-claro na parte superior. Um fluxo ondulado azul-esverdeado desce pela parte inferior do desenho. O símbolo está centralizado em um círculo azul-marinho dividido em áreas de diferentes tonalidades. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O aquariano deverá agir com responsabilidade e avaliar os fatos antes de tomar decisões (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta A Justiça destaca a importância de agir com responsabilidade e equilíbrio, tomando decisões baseadas em fatos, e não apenas em emoções momentâneas.

No amor, conversas sobre compromisso e reciprocidade poderão ajudar a esclarecer expectativas, especialmente quando houver a sensação de que uma pessoa está se dedicando mais do que a outra.

Na carreira, contratos, documentos, negociações e assuntos financeiros merecerão atenção redobrada, pois pequenos detalhes poderão fazer a diferença nos resultados.

Nos cuidados com a saúde, a carta sugere buscar equilíbrio entre obrigações e descanso. Entre amigos, será importante ouvir diferentes versões de uma situação antes de dar sua opinião ou tomar partido.

Peixes O Louco

Símbolo do signo de Peixes representado por dois peixes estilizados, dispostos horizontalmente, um acima do outro e voltados para direções opostas. Os corpos são amarelo-alaranjados, com cabeças e caudas em vermelho-alaranjado, olhos amarelos e pequenos detalhes nas nadadeiras. Os peixes estão centralizados em um círculo azul-claro esverdeado dividido em áreas de diferentes tonalidades. O fundo externo é amarelo-claro intenso e uniforme.
O pisciano poderá explorar novidades e viver experiências diferentes (Imagem: brickrena | Shutterstock)

A carta O Louco anuncia um momento favorável para experimentar novidades, sair da rotina e olhar para o futuro com mais liberdade.

No amor, um encontro inesperado ou uma aproximação espontânea poderá despertar entusiasmo, especialmente se você estiver disposto(a) a conhecer alguém sem criar tantas expectativas.

Na carreira, ideias diferentes e oportunidades fora do planejamento poderão abrir caminhos interessantes, mas será importante avaliar os riscos antes de tomar decisões definitivas.

A saúde se beneficiará de atividades leves e experiências que renovem a disposição. Entre amigos, você poderá receber convites para programas improvisados que proporcionem diversão e novas descobertas.

  • Google Discover Icon
VP
VP

Viviane Pettersen

    -
    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 30/10/2026 06:07
    x