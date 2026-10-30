Disney+ em novembro de 2026: confira 5 novidades do catálogo

Novembro chega ao Disney+ com uma programação variada, pensada para agradar a diferentes tipos de público. Ao longo do mês, o catálogo ganha lançamentos de vários gêneros e formatos, com opções tanto para quem gosta de maratonar uma série de uma vez só quanto para quem prefere escolher algo para assistir em uma noite tranquila.

A seguir, reunimos cinco destaques que entram no serviço de streaming em novembro, com as datas de estreia, para você já organizar a sua lista. Confira!

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1. Tudo é Justo 2ª temporada (04/11)

Novos escândalos movimentam Tudo é Justo em sua segunda temporada, com participação de Kim Kardashian (Imagem: Reprodução digital | 20th Television e Ryan Murphy Television)

A partir de 4 de novembro, os assinantes do Disney+ acompanham a volta das advogadas do escritório Grant, Ronson & Greene, na comédia criminal de Ryan Murphy. Na segunda temporada, novos escândalos, segredos e disputas colocam antigas amizades à prova, enquanto alianças inesperadas mudam o jogo dentro e fora do escritório. Uma revelação ameaça a própria existência do negócio e obriga as personagens a decidir em quem confiar.

O elenco segue estrelado por Kim Kardashian (Allura Grant), Naomi Watts (Liberty Ronson), Niecy Nash-Betts (Emerald Greene) e Teyana Taylor, ao lado de Sarah Paulson e Glenn Close. A grande novidade para o público brasileiro é Cauã Reymond, que entra para o elenco regular como um guarda-costas ligado a Allura Grant. A estreia traz os três primeiros episódios de uma vez, e os demais chegam semanalmente.

2. A Imperatriz se Casou Novamente (04/11)

Em A Imperatriz se Casou Novamente, Navier, traída pelo marido, se recusa a ser deixada de lado e transforma seu desgosto em uma oportunidade de recuperar o próprio destino (Imagem: Reprodução digital | Studio N)

Uma das produções sul-coreanas bem aguardadas chega ao Disney+ em novembro. A série adapta The Remarried Empress, web novel que virou webtoon na Naver e se aproxima de 3 bilhões de visualizações no mundo. A trama acompanha Navier (Shin Min-a), respeitada imperatriz do Império Oriental, casada há anos com o imperador Sovieshu (Ju Ji-hoon).

O casamento, porém, começa a desmoronar quando ele se envolve com Rashta (Lee Se-young), uma escrava fugitiva, e acaba pedindo o divórcio para ficar com ela. Navier aceita a separação, mas impõe uma condição: quer permissão para se casar novamente, dessa vez com Heinrey (Lee Jong-suk), príncipe do rival Reino Ocidental. A decisão dá início a uma disputa de ciúme e poder entre os quatro personagens.

3. Super Tiras 3 (05/11)

O grupo Broken Lizard retorna aos patrulheiros de Vermont em Super Tiras 3 (Imagem: Reprodução digital | Broken Lizard Industries e Cataland Films)

Os policiais mais atrapalhados de Vermont estão de volta, agora direto no streaming. Lançado nos cinemas em agosto, Super Tiras 3 chega ao Disney+ marcando o retorno do grupo de comédia Broken Lizard depois de oito anos de intervalo entre o segundo e o terceiro filme.

A nova aventura mistura um casamento inesperado na família dos patrulheiros com a investigação de uma rede de tráfico de drogas, o que rende a dose habitual de confusões e humor irreverente da franquia. O elenco reúne novamente Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter e Erik Stolhanske, com Brian Cox de volta como o Capitão OHagan.

4. Lobos de Perto com Bertie Gregory (06/11)

Bertie Gregory acompanha uma matilha no inverno canadense em Lobos de Perto (Imagem: Reprodução digital | National Geographic)

No início do mês, o explorador e cineasta britânico da National Geographic, Bertie Gregory, retorna com um novo especial de natureza. Desta vez, ele acompanha uma matilha de lobos durante o rigoroso inverno do Ártico canadense, na região da Baía de Hudson, liderada por um lobo que o explorador já conhece, chamado Kona.

Com a escassez de alimentos, a matilha precisa caçar uma de suas presas mais perigosas: o alce, animal que pode ser até dez vezes maior do que um lobo. É o confronto entre força e estratégia, somado à cooperação do grupo, que rende as imagens mais impressionantes do documentário.

5. Percy Jackson e os Olimpianos 3ª temporada (20/11)

Baseada em A Maldição do Titã, a nova temporada de Percy Jackson e os Olimpianos traz novos desafios aos semideuses (Imagem: Reprodução digital | Disney Branded Television e 20th Television)

Perto do fim do mês, volta uma das séries de fantasia mais queridas do Disney+. A terceira temporada é baseada no livro A Maldição do Titã, de Rick Riordan, e traz novos desafios para os semideuses, com o retorno de Thalia e a chegada dos irmãos Nico e Bianca di Angelo.

Enquanto a Grande Profecia ganha novos desdobramentos, Percy (Walker Scobell) se une às Caçadoras de Ártemis em uma missão para salvar a deusa da caça. O elenco conta ainda com Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase) e Aryan Simhadri (Grover Underwood), ao longo de oito episódios.