Cervejarias do DF apostam em sabores e produção artesanal

Longe das engrenagens das grandes corporações industriais de bebidas, o Distrito Federal vive uma efervescência gastronômica e cultural movida a malte, água, levedura e lúpulo. A produção de cervejas artesanais na capital federal deixou de ser apenas um hobby caseiro para se consolidar como um setor dinâmico, criativo e resiliente. O que começou com panelas modestas em garagens ou ideias germinadas durante períodos de incerteza hoje se traduz em taprooms movimentados, frotas itinerantes e fábricas próprias que abastecem bares, restaurantes, feiras e supermercados da cidade.

Mais do que apenas fabricar uma bebida alcoólica, os mestres cervejeiros de Brasília vendem uma experiência sensorial e cultural, repleta de estilos diversos e personalizados. No ano passado, o Distrito Federal foi reconhecido como a maior unidade de diversidade de cervejas e marcas por fábrica do país. Segundo o Anuário da Cerveja 2026, 19 cervejarias instaladas em Brasília mantiveram o mesmo número de unidades do ano anterior. No entanto, concentraram 601 produtos e 643 marcas registradas, o equivalente a 31,6 rótulos e 33,8 marcas por estabelecimento, líderes nacionais nos dois indicadores.

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Esse crescimento foi impulsionado pelo avanço do modelo de produção cigana e artesanal, que em 2025 teve um aumento expressivo de mais de 15% no setor. E para entender o valor de uma cerveja especial, é preciso mergulhar no rigor técnico e quase alquímico por trás dos seus processos de fabricação. Na Cruls Cervejaria, uma das expoentes do DF com produção mensal oscilando entre 35 mil e 42 mil litros, a transformação dos grãos em bebida viva exige paciência, precisão de temperatura e acompanhamento constante.

"Três panelas de produção, cada uma delas faz uma etapa diferente. A primeira panela é a de mistura. Basicamente, fazemos um chá com aquele malte e com o grão que teve a casquinha aberta. Nesse mix, o nosso principal objetivo é pegar o açúcar que está dentro da casca do malte, que geralmente é amido, e transformar em açúcar fermentável, de cadeia menor", explica Gustavo Freitas, 35 anos, um dos sócios da fábrica.

O percurso de uma cerveja artesanal não para por aí. Após a extração dos açúcares, a mistura segue para a segunda panela, destinada à filtragem e à recirculação do mosto com o bagaço, garantindo o máximo de rendimento dos grãos. Em seguida, entra em cena a panela de fervura — momento vital em que o líquido é esterilizado e recebe o ingrediente responsável por uma das maiores assinaturas da bebida. "A panela de fervura a gente de fato ferve para matar qualquer coisa que esteja ali, e também faz a adição dos lúpulos. O lúpulo serve para duas funções: uma que é dar amargor à cerveja e também dar aroma", detalha.

Depois, segundo Gustavo, é feita duas adições dentro da fervura: "Uma no início, porque os compostos de amargor precisam de alta temperatura para serem solúveis, e no final a gente faz a adição do lúpulo de aroma, porque esses compostos são muito voláteis e não podem ter muito contato com o calor", completa o sócio. Após o resfriamento por trocador de calor, o mosto chega aos tanques de fermentação, onde recebe as leveduras.

Dependendo do estilo, o líquido descansa entre 15 e 30 dias nesses tanques — mesclando etapas de fermentação rápida e maturação lenta —, permitindo que os sabores se "arredondem" e fiquem límpidos antes do envase em barris, latas ou garrafas.

Inovação, identidade e liberdade criativa

Diferentemente das grandes cervejarias comerciais, que buscam padronização em escala global para atender milhões de consumidores de forma homogênea, o charme das marcas artesanais de Brasília reside na liberdade de criar e na busca incessante por diferenciação sensorial. Na Cruls e no Grupo Plural (que engloba também a marca Corina e a nova linha de refrigerantes e drinques prontos Ábri), a inovação caminha de mãos dadas com a diversidade de propostas.

A diretora de marketing do grupo, Carol Camargo, ressalta como o portfólio combina o respeito aos estilos clássicos mundiais com a ousadia gastronômica: "Tanto a Corina quanto a Cruls são cervejarias que gostam muito da inovação, estamos sempre criando rótulos, mas cada uma tem o seu jeito. A Cruls preza muito pelos estilos clássicos de cada cerveja: se a gente resolve fazer uma American IPA, ela vai ser uma American IPA clássica, do jeito que o estilo pede. Já a Corina tem uma liberdade criativa maior, ela não se apega tanto a esse estereótipo certinho. Se quer fazer uma cerveja defumada, vai fazer do jeito que achar melhor."

A executiva lembra que todo mês o grupo lança novos produtos, muitas vezes em lotes únicos e edições sazonais limitadas. "Recentemente, produzimos uma cerveja com café, que fazemos geralmente uma vez por ano. É um processo muito legal, porque a gente vai atrás de um café diferente, de um lugar que faça a torra de forma diferente. Lançamos também uma cerveja com nibles de cacau, buscando um produtor local desse insumo e desenvolvendo a receita do zero. Hoje, a nossa fábrica tem cerca de 210 produtos registrados diferentes", celebra Carol. Quantos a bares, a Cruls pode ser encontrada tanto na Asa Sul quanto na Asa Norte.

A filosofia cervejeira

A consolidação da Urban Cervejas Artesanais na cena gastronômica do Distrito Federal traz uma leitura apurada sobre o comportamento do consumidor moderno e o papel da mulher na liderança do mercado cervejeiro local. Nascida em meio aos desafios da pandemia de covid-19, a marca idealizada por Marina Lima, 45 anos, surgiu não apenas para preencher uma lacuna de mercado, mas para propor uma nova relação das pessoas com a bebida especial, transformando o ato de beber em um momento de pausa, escuta e celebração do cotidiano.

A decisão de empreender no setor veio da percepção de que o público brasiliense demonstrava maior maturidade para apreciar rótulos complexos. Marina, que carrega uma paixão antiga pelas cervejas artesanais desde que as primeiras opções importadas e especiais desembarcaram no Brasil, enxergava no segmento a oportunidade perfeita para fugir do padrão industrial simplificado. Para ela, o grande trunfo da cerveja artesanal mora justamente na riqueza de aromas, cores, corpos e teores alcoólicos que provocam o paladar de maneira única.

Contudo, consolidar uma marca autoral em Brasília exige enfrentar barreiras estruturais complexas. Um dos maiores gargalos destacados pela empresária é a pesada carga tributária cobrada sobre o setor de bebidas alcoólicas no DF. Embora compreenda a lógica fiscal de desestimular o consumo excessivo de álcool, Marina faz questão de defender a vocação intrínseca do setor artesanal para a moderação. Em sua visão, a cerveja especial não é feita para a embriaguez ou para o consumo em grande volume, mas para a degustação consciente.

"Nós, do setor, entendemos o motivo por trás dos impostos, mas, por outro lado, sempre prezamos pela premissa 'beba menos, beba melhor'. As cervejas especiais são excelentes opções para degustar com calma, fazendo uma pausa, seja no trabalho, seja nas preocupações do dia a dia, sem exatamente beber em volume. Elas nos proporcionam sabores, aromas e teores alcoólicos diversos, propiciando essa degustação moderada que satisfaz plenamente o que o cliente busca", enfatiza Marina Lima.

O processo de criação da Urban reflete essa busca por identidade e precisão técnica. Como cervejeira à frente das receitas, Marina inicia o desenvolvimento de cada rótulo observando as preferências do seu público e definindo o perfil sensorial desejado — ajustando corpo, carbonatação e notas predominantes. A partir daí, conduz testes minuciosos com diferentes maltes e lúpulos em pequenas etapas antes de aprovar a produção em escala maior, garantindo que cada gole carregue a assinatura da marca.

Essa dedicação aos detalhes se traduz na expansão pé no chão da Urban, que hoje conta com duas unidades físicas em pontos estratégicos da capital: uma loja no Setor Sudoeste (Edifício Miami Center) e um quiosque no Setor Noroeste. Para Marina, o verdadeiro sucesso do negócio vai muito além do líquido que enche o copo: trata-se do ambiente acolhedor, do atendimento atencioso e da construção de um ritual no qual o cliente se sente verdadeiramente ouvido e pertencente ao espaço.

Identidade do Cerrado

A história da Bracitorium reflete como a paixão pela cultura cervejeira pode se transformar em um polo de valorização da identidade regional e da ocupação urbana no Distrito Federal. Nascida em 2017, a partir do sonho de produzir cervejas com receitas exclusivas e sabor autêntico, a marca deu um salto decisivo em plena pandemia de 2020. Diante dos bares e restaurantes fechados, os sócios abriram o estoque da fábrica para atender os clientes por delivery e takeout — envasando chopes em garrafas PET e vidros —, uma alternativa de sobrevivência que acabou revelando uma oportunidade de proximidade com a comunidade.

Com a reabertura gradual dos estabelecimentos, atentas aos pedidos do público, a cervejaria transformou seu pequeno espaço fabril em um taproom oficial. Sob a liderança de Glauber Cruz, 49, o local evoluiu para além de um simples ponto de venda: virou um ponto de encontro vibrante que combina 12 torneiras de chopes frescos a uma trilha sonora embalada pelo rock nacional e internacional.

"Entramos nesse ramo pela paixão e pela vontade de apresentar aos brasilienses um universo de sabores que vai muito além das cervejas tradicionais de grande consumo. Queríamos mostrar que cerveja também é cultura, história e degustação, com aromas e características que merecem ser apreciados. Afinal, a história da cerveja se entrelaça com a da própria humanidade há milhares de anos", conta Glauber, um dos proprietários.

O grande diferencial da Bracitorium reside na sua profunda conexão com o ecossistema e com os personagens do Distrito Federal. Cada rótulo produzido carrega uma narrativa própria inspirada na cidade, como as cervejas Bragueto, Pontão e APA do Vicente. A marca vai além da homenagem conceitual e investe em ingredientes nativos e parcerias acadêmicas: utiliza lúpulos cultivados no próprio solo do DF, colabora com a Granutto em cervejas que levam cafés especiais e desenvolveu em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) — uma Catharina Sour com seriguela que utiliza pólen de abelhas do Cerrado para o processo de acidificação.

Entretanto, a jornada de expansão enfrenta gargalos complexos do cenário fabril e urbano do DF. Glauber destaca que um dos principais desafios do setor é a educação cervejeira e o combate à valorização excessiva de rótulos importados em detrimento dos locais. Somam-se a isso a pesada carga tributária, a dificuldade de inserção em grandes eventos públicos dominados por contratos de exclusividade com multinacionais e as rígidas regras de zoneamento do Plano Piloto, que impedem a instalação de fábricas integradas a bares nas asas Sul e Norte, forçando o isolamento da produção em áreas industriais distantes.

"Pequenas cervejarias artesanais enfrentam uma estrutura de custos e impostos que compromete sua capacidade de investir, crescer e gerar empregos. Precisamos de políticas públicas que reconheçam as particularidades dos pequenos produtores. Nosso objetivo é unir criatividade, sabores diferenciados e identidade regional, contando a história de Brasília em cada cerveja. Valorizar uma cervejaria da capital é também fortalecer a economia da cidade, gerar empregos e estimular o empreendedorismo local", enfatiza Glauber Cruz.

Das ruas aos pontos fixos

A história do Espaço Toma na Kombi é um retrato clássico da resiliência e da capacidade de reinvenção que marcam o empreendedorismo brasiliense. Em 2017, após ser demitido de uma grande empresa da área de educação, Fábio Teixeira Silveira, 52, decidiu investir suas verbas rescisórias em um projeto audacioso ao lado do filho e sócio, Pedro. Apaixonado por cerveja especial por influência direta do filho — que já produzia em casa —, Fábio enxergou o potencial de adaptar um veículo icônico e itinerante para comercializar chopes artesanais pelas quadras e eventos da capital.

"Eu trabalhava numa empresa grande de educação, fui demitido e a grana que peguei nós investimos na Kombi. Começamos vendendo chope de terceiro e depois passamos a vender o nosso próprio chope", lembra Fábio. Ele destaca que o rigor na produção é o segredo para cativar o público. "A gente foca muito no aroma. Quando a pessoa vê a cerveja descendo no tap e sente aquele cheiro, mesmo que não beba muito, sente vontade na hora."

O que começou como uma operação de venda sobre rodasvisitando diariamente diferentes regiões — como Sudoeste, Lago Norte e o Eixão do Lazer aos domingos — rapidamente conquistou um público fiel. O sucesso nas ruas impulsionou o negócio a dar um passo adiante: a criação de uma produção própria em uma fábrica localizada na Cidade do Automóvel, que hoje ostenta uma capacidade estimada em 12 mil litros por mês. A expansão também permitiu a abertura de pontos fixos, como o espaço na 310 Sul e na 103 do Sudoeste, consolidando a marca como uma referência de convivência ao ar livre.

No copo, o segredo do Toma na Kombi está no rigor sensorial e na busca obsessiva por aromas marcantes que cativem o consumidor logo no primeiro contato. O portfólio da marca gira em torno de estilos consolidados, como a Lager e a autoral Smash — um dos seus grandes carros-chefe —, além de uma rotação constante de rótulos sazonais que se adaptam ao clima do DF, oferecendo opções mais refrescantes no calor e cervejas encorpadas nos meses mais frios. A marca também faz questão de manter torneiras abertas para cervejarias convidadas, fortalecendo a rede de apoio entre pequenos produtores locais.

Hoje, Fábio ainda divide seu tempo entre a atuação profissional na área de tecnologia e segurança da informação e a gestão vibrante da cervejaria. Apesar do malabarismo para conciliar as duas carreiras, a paixão pelo contato humano e pela criação de receitas fala mais alto na hora de planejar o futuro do negócio, que almeja expandir sua capacidade produtiva e levar a marca para além das fronteiras do Distrito Federal.

"Eu fico dividido entre a tecnologia e a cerveja, mas a cerveja é algo prazeroso, onde eu faço amigos e vejo gente. Trabalhar com isso é maravilhoso porque você está ali fazendo algo diferente, testando temperos e insumos para produzir algo novo e ver a satisfação de quem bebe. E como conciliar os dois mundos? Bebendo muita cerveja", brinca Fábio Teixeira.















