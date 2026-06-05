DF lidera em rótulos e amarga tombo no emprego cervejeiro

O segmento de fabricação de cervejas e chope no Distrito Federal encerrou o ano passado com apenas 56 empregos formais, uma queda de 47,17% em relação a 2024 - (crédito: Flow)

O Distrito Federal fechou 2025 como a unidade da Federação com a maior diversidade de cervejas e marcas por fábrica do país, mas também registrou a mais forte retração de empregos do setor. Dados do Anuário da Cerveja 2026 mostram que as 19 cervejarias instaladas em Brasília mantiveram o mesmo número de unidades do ano anterior, mas concentraram 601 produtos e 643 marcas registradas, o equivalente a 31,6 rótulos e 33,8 marcas por estabelecimento, líderes nacionais nos dois indicadores.

O desempenho é impulsionado pelo avanço do modelo de produção cigana, em que marcas sem fábrica própria utilizam a estrutura de cervejarias já instaladas para produzir. Em 2025, o DF contabilizou 10 operações do tipo, reforçando sua posição como polo de experimentação e diversificação do mercado artesanal.

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A contrapartida aparece no mercado de trabalho. O segmento de fabricação de cervejas e chope encerrou o ano com apenas 56 empregos formais, uma queda de 47,17% em relação a 2024, a maior retração registrada entre todas as unidades da Federação. O movimento ocorre em um cenário de estabilidade no número de fábricas e sugere uma expansão baseada em compartilhamento de capacidade produtiva, sem geração proporcional de postos de trabalho. O resultado expõe um setor que ganha relevância pela variedade de produtos, mas enfrenta desafios para transformar crescimento de portfólio em expansão econômica e emprego.

"O Distrito Federal mostra que inovação e diversidade caminham juntas no setor cervejeiro. Os dados revelam um ambiente favorável ao empreendedorismo e a novos modelos de produção, com a maior média de produtos registrados por cervejaria do país e um dos maiores índices de diversidade de marcas por estabelecimento



" Márcio Maciel, presidente-executivo do Sindcerv

Para o presidente-executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindcerv), Márcio Maciel, o DF mostra que inovação e diversidade caminham juntas no setor. Segundo ele, os dados revelam um ambiente favorável ao empreendedorismo e a novos modelos de produção. "Tudo isso consolida o DF como um dos polos mais criativos da cerveja brasileira. Os números também mostram um setor em transformação, que ganha em diversidade e sofisticação e que tem o desafio de converter esse dinamismo em mais oportunidades para toda a cadeia produtiva."

Homenagem do Google

Luiz André Barroso deu nome a uma praça no novo centro de engenharia do Google (foto: Divulgação)

O Google transformou a inauguração de seu novo Centro de Engenharia, na semana passada em São Paulo, em um tributo a Luiz André Barroso, engenheiro brasileiro apontado como um dos arquitetos da infraestrutura que sustenta a computação em nuvem moderna. A companhia batizou a área central do complexo como Praça Luiz André Barroso, reforçando a influência do executivo na expansão da empresa no país. Foi ele quem incentivou a compra da mineira Akwan, em 2005, movimento que deu origem ao centro de engenharia de Belo Horizonte. Barroso também liderou avanços em data centers, IA, Google Maps e TPUs, tecnologias que se tornaram pilares da estratégia global do Google.

Inclusão

O 4º Festival de Cultura Inclusiva do Distrito Federal está em pleno vapor, até 22 de julho, com uma agenda de oficinas gratuitas no Espaço Cultural Renato Russo, com foco em teatro, cenografia, figurino e acessibilidade. A iniciativa, conduzida pelo Instituto Entre Nós e pela Amem-DF, busca formar artistas e monitores culturais preparados para atuar em ambientes inclusivos. O projeto culminará na montagem de um espetáculo teatral desenvolvido durante as oficinas, ampliando o debate sobre acessibilidade e participação de pessoas com deficiência na cena cultural da capital federal.

Cultura e automobilismo

A programação no Outlet Premium reúne exposição de veículos antigos, carros customizados, superesportivos e apresentações de drift (foto: Divulgação)

O Outlet Premium Brasília, no km21 da BR-060, recebe neste domingo, das 9h às 18h, mais uma edição do Encontro de Clássicos e Modernos, estratégia que combina entretenimento e varejo para aumentar a circulação de consumidores. A programação reúne exposição de veículos antigos, carros customizados, superesportivos e apresentações de drift, além de show do Bloco Eduardo e Mônica. O evento reforça a busca dos centros de compras por experiências presenciais capazes de atrair público e impulsionar o consumo nas mais de 90 marcas instaladas no empreendimento.

Em tempo real

Os 18 restaurantes comunitários do Distrito Federal passaram a integrar o sistema DF 360º, ampliando o monitoramento em equipamentos que atendem milhares de pessoas diariamente. As imagens são acompanhadas em tempo real pelo Centro Integrado de Operações de Brasília e pela Polícia Militar. A medida se soma às 338 câmeras já instaladas nas unidades e antecede outra mudança prevista para 2025: o cadastramento de frequentadores, que permitirá ao governo mapear perfis de usuários e aprimorar a gestão da rede de alimentação subsidiada.

