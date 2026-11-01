Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/11/2026

O mês de novembro começará com uma energia de renovação e oportunidades para os nativos (Imagem: Cedar Taylor | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Novembro começará com uma energia de renovação, expectativas e oportunidades para repensar os caminhos que desejamos seguir. As previsões do tarot para este domingo, 1º de novembro, mostram que alguns signos poderão experimentar momentos de alegria, conquistas e aproximações afetivas, enquanto outros serão convidados a olhar com mais atenção para suas emoções e decisões.

Cartas como O Sol, A Estrela e Roda da Fortuna anunciam possibilidades de crescimento e mudanças positivas, enquanto A Lua, O Eremita e o 2 de Espadas lembram que nem todas as respostas precisam surgir imediatamente.

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O conselho para este início de mês é cultivar a confiança, respeitar o próprio tempo e compreender que novas oportunidades também exigem disposição para deixar antigas expectativas para trás.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries O Sol

O ariano deverá aproveitar a energia positiva do dia para fortalecer relações (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta O Sol anuncia um início de novembro especialmente favorável, trazendo entusiasmo, confiança e a sensação de que algumas situações finalmente começaram a caminhar na direção desejada. No amor, encontros agradáveis e conversas sinceras poderão fortalecer a cumplicidade. Se estiver solteiro(a), tenderá a se sentir mais confiante para demonstrar interesse.

Na carreira, uma conquista recente ou uma ideia promissora irá ganhar destaque e despertar a motivação para os próximos dias. A saúde se beneficiará de atividades ao ar livre e momentos de lazer. Entre amigos, encontros divertidos, celebrações e notícias deixarão o domingo ainda mais especial.

Touro A Lua

O taurino precisará evitar conclusões precipitadas antes de esclarecer dúvidas (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta A Lua mostra que novembro poderá começar com emoções mais intensas e uma sensibilidade maior diante de situações que ainda não estão completamente esclarecidas. No amor, uma atitude diferente da pessoa amada poderá despertar dúvidas, mas será importante evitar conclusões precipitadas e buscar uma conversa tranquila antes de alimentar inseguranças.

Na carreira, os planos para o novo mês poderão exigir atenção a informações que ainda estão incompletas, especialmente em questões financeiras ou propostas profissionais. A saúde pedirá cuidado com a qualidade do sono e o excesso de preocupações. Entre amigos, será importante não interpretar silêncios ou mudanças de comportamento como sinais de afastamento sem conhecer os motivos.

Gêmeos 4 de Copas

O geminiano deverá manter a mente aberta para reconhecer oportunidades (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta 4 de Copas indica que você poderá iniciar novembro com certa insatisfação ou dificuldade para reconhecer oportunidades que estão surgindo ao seu redor. No amor, expectativas muito específicas poderão fazê-lo(a) ignorar demonstrações sinceras de interesse, especialmente se estiver comparando novas experiências com situações do passado.

Na carreira, uma proposta ou possibilidade de mudança merecerá ser analisada com atenção, mesmo que não pareça tão empolgante à primeira vista. A saúde pedirá momentos de descanso e atividades que ajudem a recuperar o entusiasmo. Entre amigos, um convite poderá ser justamente o que faltava para quebrar a rotina e enxergar o dia de maneira diferente.

Câncer O Hierofante

O canceriano poderá fortalecer os relacionamentos e construir planos mais seguros (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta O Hierofante traz um início de mês voltado à estabilidade, aos valores pessoais e à importância de construir relações e projetos com bases sólidas. No amor, conversas sobre compromisso, confiança e planos poderão aproximar o casal. Se estiver solteiro(a), tenderá a se interessar por pessoas que demonstrem maturidade e intenções claras.

Na carreira, organizar metas e buscar orientação de alguém experiente ajudará a tomar decisões mais seguras em novembro. A saúde se beneficiará de hábitos consistentes e de uma rotina que respeite suas necessidades. Entre amigos e familiares, encontros poderão proporcionar acolhimento e conselhos importantes.

Leão O Eremita

O leonino deverá respeitar o próprio tempo e refletir antes de assumir novos compromissos (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta O Eremita convida você a começar novembro com mais introspecção, avaliando o que realmente deseja antes de assumir novos compromissos. No amor, poderá surgir a necessidade de compreender melhor os próprios sentimentos ou conversar sobre questões que ficaram sem resposta, evitando buscar validação apenas por meio da atenção de outra pessoa.

Na carreira, um momento de planejamento individual poderá ser mais produtivo do que compartilhar todas as ideias antes de amadurecê-las. A saúde pedirá descanso e redução dos excessos. Entre amigos, será importante respeitar sua vontade de ficar mais reservado(a), sem se sentir obrigado(a) a participar de todos os encontros ou compromissos sociais.

Virgem A Estrela

O virginiano terá um dia marcado por esperança, renovação e maior confiança nas possibilidades (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta A Estrela anuncia um começo de novembro marcado por esperança, renovação e maior confiança nas possibilidades que estão surgindo. No amor, experiências recentes podem ter ensinado lições importantes, permitindo que você se abra para relações mais leves e sinceras, sem carregar tantas cobranças.

Na carreira, um projeto que parecia distante poderá voltar a despertar entusiasmo, especialmente quando você reconhecer que seus objetivos podem ser alcançados por meio de pequenas etapas. A saúde se beneficiará de momentos de tranquilidade e cuidados que favoreçam o bem-estar emocional. Entre amigos, pessoas próximas serão capazes de trazer palavras de incentivo ou compartilhar uma notícia que renove seu otimismo.

Libra 2 de Espadas

O libriano precisará enfrentar as indecisões e escolher o caminho que mais respeitar seus valores (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta 2 de Espadas mostra que você poderá começar novembro diante de uma escolha que vem sendo adiada por receio de provocar mudanças ou desagradar alguém. No amor, será importante reconhecer aquilo que realmente deseja e evitar manter situações indefinidas apenas para preservar uma aparente tranquilidade.

Na carreira, duas possibilidades poderão exigir uma análise cuidadosa, especialmente quando envolverem segurança financeira e perspectivas de crescimento. A saúde pedirá atenção ao cansaço mental provocado pelo excesso de dúvidas. Entre amigos, opiniões diferentes poderão surgir sobre uma questão pessoal, mas a decisão final precisará respeitar seus próprios valores.

Escorpião Roda da Fortuna

O escorpiano deverá estar aberto às mudanças e aproveitar as oportunidades (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Roda da Fortuna anuncia um início de novembro movimentado, com possibilidades de mudanças inesperadas e situações que poderão alterar planos anteriores. No amor, uma aproximação surpreendente ou uma conversa fora do previsto trará novas perspectivas para a vida afetiva, especialmente se você estiver disposto(a) a abandonar antigas expectativas.

Na carreira, oportunidades poderão surgir por meio de contatos ou mudanças de circunstâncias, exigindo flexibilidade para aproveitar o momento. A saúde pedirá equilíbrio diante de uma rotina que poderá sofrer alterações. Entre amigos, convites, notícias ou reencontros transformarão completamente as ideias para este domingo.

Sagitário Rei de Paus

O sagitariano poderá usar a autoconfiança para tirar projetos do papel (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Rei de Paus traz uma energia de liderança, autoconfiança e iniciativa, favorecendo decisões que exigem coragem e visão de futuro. No amor, seu entusiasmo poderá despertar interesse e movimentar uma relação, mas será importante ouvir os desejos da outra pessoa em vez de querer conduzir tudo sozinho(a).

Na carreira, o dia será favorável para organizar projetos, apresentar ideias e assumir uma postura mais estratégica diante dos objetivos de novembro. A saúde se beneficiará de atividades físicas e de uma rotina que permita direcionar bem sua energia. Entre amigos, algumas pessoas poderão procurar sua companhia para organizar encontros ou pedir opiniões sobre novos planos.

Capricórnio 3 de Copas

O capricorniano deverá reservar espaço para o lazer e aproveitar os encontros (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta 3 de Copas anuncia um começo de novembro favorável para encontros, celebrações e momentos que ajudarão a aliviar o peso das responsabilidades. No amor, um programa descontraído poderá fortalecer a cumplicidade. Se estiver solteiro(a), irá conhecer alguém interessante por meio de amigos ou de um evento social.

Na carreira, boas relações profissionais e projetos desenvolvidos em equipe abrirão possibilidades para os próximos dias, especialmente se houver reconhecimento mútuo. A saúde se beneficiará de momentos de lazer e descontração. Amizades antigas poderão reaparecer ou proporcionar um convite especial para aproveitar o domingo.

Aquário 9 de Copas

O aquariano poderá aproveitar os momentos de felicidade ao lado de pessoas queridas (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta 9 de Copas traz um início de mês marcado por satisfação pessoal, prazer e reconhecimento de desejos que começam a se concretizar. No amor, encontros agradáveis e demonstrações espontâneas de carinho poderão fortalecer uma relação. Se estiver solteiro(a), tenderá a perceber com mais clareza aquilo que procura em uma parceria.

Na carreira, uma conquista recente ou uma resposta positiva ajudará a aumentar sua confiança para estabelecer metas mais ambiciosas em novembro. A saúde se beneficiará de momentos dedicados ao autocuidado e ao descanso. Entre amigos, boas conversas, comemorações e experiências agradáveis reforçarão a importância de aproveitar as pequenas alegrias da vida.

Peixes Os Enamorados

O pisciano deverá refletir antes de assumir novas responsabilidades profissionais (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Os Enamorados coloca você diante de um início de novembro marcado por conexões afetivas e escolhas que precisam estar alinhadas aos seus sentimentos e valores. No amor, uma aproximação poderá ganhar intensidade e despertar expectativas, enquanto as relações existentes encontrarão espaço para conversas sobre compromisso e planos compartilhados.

Na carreira, uma proposta de parceria ou a possibilidade de seguir dois caminhos diferentes poderá exigir reflexão antes de assumir novas responsabilidades. A saúde se beneficiará de momentos de equilíbrio e atividades que tragam prazer. Entre amigos, conselhos importantes ajudarão em suas escolhas, mas não permita que as expectativas dos outros se sobreponham aos seus próprios desejos.