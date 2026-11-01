Tarot semanal: previsão para os signos de 02 a 08 de novembro de 2026

Conforme as cartas do tarot, a semana será marcada por novas oportunidades, conquistas e transformações positivas. Enquanto alguns signos poderão receber reconhecimento pelos seus esforços, fortalecer relacionamentos e avançar em projetos, outros encontrarão na reflexão e na intuição caminhos para tomar decisões importantes. Além disso, o período favorecerá acordos, parcerias e o crescimento pessoal e profissional.
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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!
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Áries O Mago
Será uma semana de novas possibilidades e iniciativas. Segundo a carta O Mago, você terá criatividade e confiança para transformar ideias em realidade. Aproveite sua capacidade de comunicação e dê o primeiro passo em direção aos seus objetivos.
Touro 6 de Ouros
Conforme a carta 6 de Ouros, a generosidade e a reciprocidade estarão em destaque. A semana favorecerá acordos financeiros, boas parcerias e oportunidades de receber reconhecimento por tudo aquilo que você ofereceu.
Gêmeos A Estrela
Esperança, renovação e inspiração marcarão os próximos dias. A carta A Estrela anuncia um período favorável para recuperar a confiança, investir em planos e acreditar novamente nos seus sonhos.
Câncer Rainha de Copas
De acordo com a carta Rainha de Copas, sua sensibilidade e intuição estarão fortalecidas. A semana favorecerá os relacionamentos, o acolhimento emocional e a conexão com pessoas queridas. Ao longo do período, escute o seu coração.
Leão 6 de Paus
Reconhecimento e conquistas estarão em evidência, segundo a carta 6 de Paus. Seus esforços poderão ser valorizados, trazendo boas notícias e oportunidades de crescimento. Celebre suas vitórias e continue acreditando em seu potencial.
Virgem O Eremita
Será uma semana de reflexão, sabedoria e descobertas interiores, segundo a carta O Eremita. Reserve momentos para organizar seus pensamentos e compreender melhor seus caminhos. As respostas que procura poderão surgir no silêncio.
Libra 2 de Copas
Segundo a carta 2 de Copas, o amor, as parcerias e as conexões verdadeiras serão favorecidos. A semana poderá trazer aproximações, reconciliações e encontros especiais. Valorize as relações construídas com carinho e respeito.
Escorpião Roda da Fortuna
A carta Roda da Fortuna sugere mudanças positivas e oportunidades inesperadas. Um novo ciclo começará a se desenhar, trazendo possibilidades de crescimento. Para alcançar os bons resultados, esteja aberto(a) às transformações.
Sagitário 3 de Paus
Expansão, novos horizontes e boas perspectivas serão os destaques desta semana. A carta 3 de Paus favorecerá viagens, projetos e decisões importantes para o futuro. Confie no caminho que está construindo.
Capricórnio Ás de Ouros
A carta Ás de Ouros sinaliza que uma nova oportunidade de prosperidade poderá surgir. A semana favorecerá investimentos, trabalho e projetos que tragam segurança material. Plante com dedicação aquilo que deseja colher.
Aquário A Justiça
Clareza, responsabilidade e decisões equilibradas serão fundamentais nesta semana, conforme a carta A Justiça. Situações pendentes poderão encontrar soluções, especialmente em questões profissionais e pessoais. Confie na verdade e aja com consciência.
Peixes A Sacerdotisa
Sua conexão espiritual estará especialmente intensa, segundo a carta A Sacerdotisa. Será uma semana importante para investir na intuição, nos estudos espirituais e na compreensão de mistérios interiores. Observe os sinais e respeite o tempo das revelações.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.