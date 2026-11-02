Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 02 a 08 de novembro de 2026

Os nativos poderão tirar ideias do papel e buscar caminhos diferentes nesta semana (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A carta do baralho cigano regente desta semana é O Cavaleiro, indicando a chegada de notícias, o surgimento de oportunidades e o avanço de projetos. Para os signos, o período poderá reservar encontros inesperados, conversas importantes e situações que favorecerão novos começos.

O momento também será propício para tirar ideias do papel, movimentar a vida profissional e buscar caminhos diferentes para alcançar objetivos. No entanto, será importante agir com consciência e avaliar as escolhas antes de tomar decisões por impulso.

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A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries O Cavaleiro

Nesta semana, o ariano precisará pensar mais antes de agir (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Nesta semana, você poderá acelerar os seus projetos, mas precisará pensar antes de agir, conforme indica a carta O Cavaleiro. No amor, uma conversa poderá movimentar a relação.

Touro A Casa

O taurino deverá organizar as finanças e valorizar quem oferece apoio (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta A Casa mostra que a família, a segurança e a estabilidade estarão em destaque nesta semana. Será um bom momento para organizar as finanças e valorizar quem oferece apoio verdadeiro.

Gêmeos Os Pássaros

O geminiano poderá ampliar sua rede de contatos ao longo desta semana (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Conversas importantes e contatos serão favorecidos nesta semana, segundo a carta Os Pássaros. No entanto, evite alimentar fofocas ou criar preocupações desnecessárias.

Câncer A Lua

O canceriano estará com a intuição em alta ao longo da semana (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A sua intuição estará em evidência, conforme indica a carta A Lua. No amor, será importante acolher os sentimentos sem confundir desejos com certezas.

Leão O Sol

O leonino terá uma semana de confiança e reconhecimento (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta O Sol mostra que será uma semana de brilho, confiança e reconhecimento. Você poderá aproveitar esse período para divulgar seu trabalho e mostrar seus talentos.

Virgem O Livro

O virginiano deverá se atentar para não tirar conclusões precipitadas (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Conforme a carta O Livro, informações importantes poderão exigir pesquisa e paciência. Por isso, nesta semana, estude, observe e não tire conclusões precipitadas.

Libra O Buquê

O libriano poderá receber convites, carinho e oportunidades de aproximação (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta O Buquê mostra que convites, gentilezas e possibilidades de aproximação poderão chegar nesta semana. Permita-se receber carinho e reconhecer seu próprio valor.

Escorpião A Cobra

O escorpiano deverá agir com cautela diante de situações complexas (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta A Cobra pede cautela diante de situações complexas e promessas sedutoras. Por isso, utilize a inteligência estratégica sem alimentar desconfianças.

Sagitário O Navio

O sagitariano buscará mudanças e novos horizontes nesta semana (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta O Navio mostra desejo de mudança, expansão e novos horizontes. Nesse contexto, planejar os próximos passos com entusiasmo e responsabilidade será importante.

Capricórnio A Âncora

O capricorniano deverá ser persistente mesmo que os resultados sejam discretos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Persistência e foco serão seus aliados ao longo desta semana, mostra a carta A âncora. Continue construindo, mesmo que os resultados ainda sejam discretos.

Aquário A Estrela

O aquariano estará com a criatividade em alta e poderá transformar sonhos em planos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta A Estrela traz inspiração, criatividade e esperança para esta semana. Uma ideia poderá ganhar força quando você transformar sonhos em planos.

Peixes Os Peixes

O pisciano deverá organizar as finanças e reconhecer as próprias capacidades (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Segundo a carta Os Peixes, será um momento de refletir sobre prosperidade, recursos e merecimento. Nesta semana, tente administrar melhor o dinheiro e reconhecer suas capacidades.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.