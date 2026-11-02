Prime Video: confira 5 lançamentos para assistir em novembro de 2026

O Prime Video preparou um mês movimentado para os assinantes. Ao longo de novembro, o catálogo recebe desde um filme de ação cheio de adrenalina até um dos maiores fenômenos de fantasia da televisão, passando por romance, drama e um documentário sobre uma lenda do esporte. Para ajudar você a organizar as maratonas, reunimos cinco lançamentos que chegam ao serviço de streaming, com as respectivas datas de estreia. Confira!

1. Fuga Mortal (04/11)

Uma perseguição em alta velocidade move a trama de “Fuga Mortal” (Imagem: Reprodução digital | Code Entertainment)

O longa de ação acompanha o veterano de guerra Ryan Fang Flanagan (Liam Neeson), acusado injustamente de um crime. Para provar sua inocência, ele transforma as estradas dos Estados Unidos no cenário de uma perseguição em alta velocidade, ao volante de seu Mustang Shelby Cobra GT, enquanto tenta escapar de uma força-tarefa da patrulha rodoviária do Texas.

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No caminho, Fang recebe a ajuda de antigos companheiros das Forças Especiais e, aos poucos, vira uma espécie de espetáculo televisivo para quem acompanha sua fuga. O elenco conta ainda com Marisa Tomei, Ving Rhames, Michael Chiklis e Brett Tucker.

2. Muhammad Ali: O Maior (04/11)

A produção “Muhammad Ali: O Maior” revela relatos íntimos da vida do campeão de boxe (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios)

O documentário “Muhammad Ali: O Maior” mergulha na trajetória do incomparável campeão de boxe e ícone global Muhammad Ali. Produzido executivamente por Michael B. Jordan e realizado de forma autorizada, o projeto conta com a contribuição de Lonnie Ali, esposa do atleta. Mais do que registrar as vitórias e derrotas que marcaram a carreira, a produção traz relatos íntimos e revela os bastidores da vida de uma das maiores lendas do esporte, dentro e fora dos ringues.

3. Campus Drivers 1ª temporada (06/11)

A série “Campus Drivers” acompanha os dramas e romances dos alunos da Universidade Belrose (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios)

Para quem gosta de drama adolescente com pitadas de romance, a série é uma boa pedida. A primeira temporada se passa na prestigiada Universidade Belrose e acompanha Lois, que inicia uma nova fase da vida ao lado de Max, seu amor de longa data, até ver os planos desmoronarem após uma dolorosa decepção.

Ao longo dos seis episódios, novos relacionamentos e conflitos movimentam a trama. O elenco é formado por Carmen Kassovitz (Lois), Baptiste Masseline (Lane), Madior Fall (Donovan) e Cassandra Cano (Emma).

4. Todo Tempo Que Temos (09/11)

Florence Pugh e Andrew Garfield vivem um casal apaixonado em “Todo Tempo Que Temos” (Imagem: Reprodução digital | Studio Canal e Film4)

O drama romântico reúne dois nomes bem queridos de Hollywood: Florence Pugh e Andrew Garfield. Na história, a chef espirituosa Almut e o recém-divorciado Tobias se conhecem em um encontro inusitado e descobrem que pessoas completamente diferentes podem construir juntas um amor capaz de mudar suas vidas.

Com narrativa não linear, o filme acompanha os altos e baixos do casal ao longo do tempo, equilibrando romance, drama e momentos de humor. Dirigido por John Crowley, o longa também é lembrado pela química entre os protagonistas, ambos indicados ao Oscar.

5. O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder 3ª temporada (11/11)

A terceira temporada de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder” traz a batalha contra Sauron (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios)

A terceira temporada da superprodução de fantasia chega com os povos da Terra-média envolvidos em uma batalha contra Sauron e seu exército de Orcs, enquanto os Nazgûl percorrem o território e as tensões aumentam entre Elfos, Anões e os reinos dos Homens. Entre os conflitos, a série coloca à prova os laços familiares dos Anões em Khazad-dûm, leva Númenor à beira de uma guerra civil e acompanha Gandalf nas terras de Rhûn. No elenco, estão incluídos nomes como Morfydd Clark (Galadriel), Charlie Vickers, Ismael Cruz Cordova e Markella Kavenagh.