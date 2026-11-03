5 dicas para melhorar as vendas antes do fim do ano

Pequenos ajustes no processo comercial podem aumentar o aproveitamento das oportunidades e contribuir para resultados melhores nas vendas (Imagem: mayam_studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Um interessado sem resposta, uma reunião que não acontece e uma proposta esquecida podem comprometer as vendas de uma empresa. Na reta final do ano, identificar onde as negociações deixam de avançar ajuda a corrigir falhas no atendimento e a organizar a operação antes de definir as metas de 2027.

Para Bruno Fraga, cofundador da Sellfy Group e especialista em gestão de vendas e estruturação de equipes comerciais, o diagnóstico deve anteceder decisões como ampliar a divulgação ou contratar vendedores. “O faturamento revela o resultado, mas não as falhas que impediram novos contratos. Entender onde a negociação travou é o primeiro passo para decidir o que corrigir e onde investir”, afirma.

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O impacto pode ser demonstrado por uma simulação. Uma empresa que recebe 100 oportunidades qualificadas por mês e fecha 20 contratos de R$ 5 mil soma R$ 100 mil em vendas. Se conquistar 25 contratos, mantendo o mesmo volume de interessados e valor médio, chegará a R$ 125 mil. Nesse exemplo hipotético, o valor vendido cresce 25%, mas o efeito sobre o lucro depende dos custos, impostos e condições de pagamento.

A seguir, Bruno Fraga apresenta cinco dicas para melhorar o aproveitamento das oportunidades comerciais.

1. Mapeie o caminho até a contratação

O primeiro passo é acompanhar as etapas percorridas pelo potencial comprador, do contato inicial ao fechamento. Reúna os registros recentes e verifique quantos interessados receberam atendimento, participaram de reuniões, receberam propostas e contrataram o serviço.

Os últimos 90 dias podem servir como ponto de partida. Empresas com negociações mais demoradas precisam considerar um período maior. Também é importante separar oportunidades em andamento, encerradas e sem atualização para evitar distorções.

Esse levantamento ajuda a distinguir falta de procura de falhas no atendimento. “Se faltam interessados com perfil adequado, é preciso reforçar a captação. Mas, quando eles já chegam e não recebem atendimento ou acompanhamento, investir mais em divulgação pode ampliar o desperdício”, explica Bruno Fraga.

2. Priorize a falha que impede o avanço das vendas

Depois de identificar onde as negociações param, investigue o motivo. Muitos contatos e poucos atendimentos pedem uma revisão da distribuição das oportunidades. Reuniões que não acontecem exigem verificar a confirmação dos horários e a disponibilidade dos interessados. Escolha uma correção inicial, defina um responsável e estabeleça um prazo para avaliar o efeito. A solução precisa responder à causa identificada, sem transformar qualquer dificuldade em motivo para oferecer desconto.

Bruno Fraga recomenda examinar a condução da negociação antes de alterar as condições comerciais. “Se toda recusa é atribuída ao preço, o desconto vira a primeira resposta. Mas reduzir o valor não esclarece uma proposta confusa nem corrige uma oferta inadequada”, destaca.

3. Retome propostas com possibilidade de fechamento

Revise propostas abertas e contatos que ficaram sem acompanhamento. Confirme se a necessidade permanece, esclareça dúvidas e verifique o que falta para a decisão. A abordagem deve respeitar quem já informou que não deseja prosseguir. Em vez de apenas perguntar se o interessado avaliou o orçamento, procure combinar um próximo passo, como uma conversa com quem aprova a contratação ou o envio de informações complementares.

A retomada também exige avaliar a viabilidade do contrato. “Vender mais com descontos excessivos ou assumir contratos que a operação não consegue atender pode trocar um problema comercial por um problema financeiro”, alerta o especialista.

Treinar os vendedores com base em situações reais ajuda a corrigir falhas no atendimento e a tornar as negociações mais eficientes (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Oriente a equipe com base nos atendimentos

Use conversas e propostas reais para identificar dificuldades na apresentação do serviço, na compreensão das necessidades do comprador e na negociação. O treinamento deve trabalhar os problemas encontrados na rotina. Se os vendedores enviam orçamentos antes de entender a demanda, por exemplo, a orientação precisa abordar as perguntas feitas no contato inicial. Também cabe à gestão verificar se existem regras claras e tempo para executar o trabalho.

Para Bruno Fraga, ampliar a equipe sem essa análise pode manter as falhas existentes. “Contratar mais vendedores não resolve a falta de critérios para distribuir contatos. Antes de ampliar despesas, a gestão precisa identificar se falta demanda, capacidade de atendimento, orientação ou execução”, ressalta.

5. Acompanhe os resultados e a margem semanalmente

Reserve um momento da semana para revisar tempo de resposta, reuniões realizadas, contratos fechados e descontos concedidos. Compare os resultados com a situação anterior às mudanças para verificar se a correção trouxe avanços. Além do volume vendido, observe quanto sobra em cada contrato, quando o pagamento será recebido e se a empresa consegue atender aos novos clientes. Esses critérios ajudam a avaliar se o crescimento das vendas também melhora o resultado financeiro.

O acompanhamento deve orientar decisões concretas. “A revisão precisa terminar com uma decisão prática: qual falha será corrigida, quem vai assumir essa responsabilidade e como o resultado será acompanhado”, conclui Bruno Fraga.

Por Carolina Lara