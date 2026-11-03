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5 dicas para melhorar as vendas antes do fim do ano

Especialista orienta como aproveitar oportunidades de negócio e evitar falhas nas negociações

Pequenos ajustes no processo comercial podem aumentar o aproveitamento das oportunidades e contribuir para resultados melhores nas vendas (Imagem: mayam_studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Pequenos ajustes no processo comercial podem aumentar o aproveitamento das oportunidades e contribuir para resultados melhores nas vendas (Imagem: mayam_studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Um interessado sem resposta, uma reunião que não acontece e uma proposta esquecida podem comprometer as vendas de uma empresa. Na reta final do ano, identificar onde as negociações deixam de avançar ajuda a corrigir falhas no atendimento e a organizar a operação antes de definir as metas de 2027.

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Para Bruno Fraga, cofundador da Sellfy Group e especialista em gestão de vendas e estruturação de equipes comerciais, o diagnóstico deve anteceder decisões como ampliar a divulgação ou contratar vendedores. “O faturamento revela o resultado, mas não as falhas que impediram novos contratos. Entender onde a negociação travou é o primeiro passo para decidir o que corrigir e onde investir”, afirma.

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O impacto pode ser demonstrado por uma simulação. Uma empresa que recebe 100 oportunidades qualificadas por mês e fecha 20 contratos de R$ 5 mil soma R$ 100 mil em vendas. Se conquistar 25 contratos, mantendo o mesmo volume de interessados e valor médio, chegará a R$ 125 mil. Nesse exemplo hipotético, o valor vendido cresce 25%, mas o efeito sobre o lucro depende dos custos, impostos e condições de pagamento.

A seguir, Bruno Fraga apresenta cinco dicas para melhorar o aproveitamento das oportunidades comerciais.

1. Mapeie o caminho até a contratação

O primeiro passo é acompanhar as etapas percorridas pelo potencial comprador, do contato inicial ao fechamento. Reúna os registros recentes e verifique quantos interessados receberam atendimento, participaram de reuniões, receberam propostas e contrataram o serviço.

Os últimos 90 dias podem servir como ponto de partida. Empresas com negociações mais demoradas precisam considerar um período maior. Também é importante separar oportunidades em andamento, encerradas e sem atualização para evitar distorções.

Esse levantamento ajuda a distinguir falta de procura de falhas no atendimento. “Se faltam interessados com perfil adequado, é preciso reforçar a captação. Mas, quando eles já chegam e não recebem atendimento ou acompanhamento, investir mais em divulgação pode ampliar o desperdício”, explica Bruno Fraga.

2. Priorize a falha que impede o avanço das vendas

Depois de identificar onde as negociações param, investigue o motivo. Muitos contatos e poucos atendimentos pedem uma revisão da distribuição das oportunidades. Reuniões que não acontecem exigem verificar a confirmação dos horários e a disponibilidade dos interessados. Escolha uma correção inicial, defina um responsável e estabeleça um prazo para avaliar o efeito. A solução precisa responder à causa identificada, sem transformar qualquer dificuldade em motivo para oferecer desconto.

Bruno Fraga recomenda examinar a condução da negociação antes de alterar as condições comerciais. “Se toda recusa é atribuída ao preço, o desconto vira a primeira resposta. Mas reduzir o valor não esclarece uma proposta confusa nem corrige uma oferta inadequada”, destaca.

3. Retome propostas com possibilidade de fechamento

Revise propostas abertas e contatos que ficaram sem acompanhamento. Confirme se a necessidade permanece, esclareça dúvidas e verifique o que falta para a decisão. A abordagem deve respeitar quem já informou que não deseja prosseguir. Em vez de apenas perguntar se o interessado avaliou o orçamento, procure combinar um próximo passo, como uma conversa com quem aprova a contratação ou o envio de informações complementares.

A retomada também exige avaliar a viabilidade do contrato. “Vender mais com descontos excessivos ou assumir contratos que a operação não consegue atender pode trocar um problema comercial por um problema financeiro”, alerta o especialista.

Homem de terno apontando para um quadro branco enquanto apresenta ideias para uma equipe atenta de quatro colegas em uma sala corporativa.
Treinar os vendedores com base em situações reais ajuda a corrigir falhas no atendimento e a tornar as negociações mais eficientes (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Oriente a equipe com base nos atendimentos

Use conversas e propostas reais para identificar dificuldades na apresentação do serviço, na compreensão das necessidades do comprador e na negociação. O treinamento deve trabalhar os problemas encontrados na rotina. Se os vendedores enviam orçamentos antes de entender a demanda, por exemplo, a orientação precisa abordar as perguntas feitas no contato inicial. Também cabe à gestão verificar se existem regras claras e tempo para executar o trabalho.

Para Bruno Fraga, ampliar a equipe sem essa análise pode manter as falhas existentes. “Contratar mais vendedores não resolve a falta de critérios para distribuir contatos. Antes de ampliar despesas, a gestão precisa identificar se falta demanda, capacidade de atendimento, orientação ou execução”, ressalta.

5. Acompanhe os resultados e a margem semanalmente

Reserve um momento da semana para revisar tempo de resposta, reuniões realizadas, contratos fechados e descontos concedidos. Compare os resultados com a situação anterior às mudanças para verificar se a correção trouxe avanços. Além do volume vendido, observe quanto sobra em cada contrato, quando o pagamento será recebido e se a empresa consegue atender aos novos clientes. Esses critérios ajudam a avaliar se o crescimento das vendas também melhora o resultado financeiro.

O acompanhamento deve orientar decisões concretas. “A revisão precisa terminar com uma decisão prática: qual falha será corrigida, quem vai assumir essa responsabilidade e como o resultado será acompanhado”, conclui Bruno Fraga.

Por Carolina Lara

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    Por Redação EdiCase
    postado em 03/11/2026 00:05
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