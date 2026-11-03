11 livros para incluir na lista de leituras em novembro

Novembro chega para estimular a vontade de cumprir metas de leitura e de conhecer histórias que não podem ficar para depois. Nesta seleção, as obras passeiam por gêneros e temas que são capazes de cativar os mais diferentes grupos de leitores.

Entre as lições universais de Khalil Gibran e as curiosidades por trás de Belchior, as leituras mesclam pesquisas históricas e experiências pessoais para compartilhar novas perspectivas sobre o comportamento humano, a música e mais. São indicações ideais para quem deseja ampliar o repertório ou simplesmente ter um bom livro à mão nos últimos meses do ano. Confira!

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1. Um cearense no meio do meu caminho

“Um cearense no meio do meu caminho” apresenta as memórias de Alzira Umbelino Cardillo sobre a amizade e as experiências vividas ao lado de um dos grandes nomes da MPB (Imagem: Reprodução digital | Conhecimento Editora)

A escritora e cantora lírica Alzira Umbelino Cardillo compartilha as suas memórias com um dos grandes nomes da MPB. Depois de trabalharem juntos em uma homenagem ao centenário de Carlos Drummond de Andrade, os dois criaram uma amizade que rendeu conversas e viagens, além de um álbum produzido em parceria.

2. Promessas à luz da Romaria

“Promessas à luz da Romaria” narra a história de amor entre Francisco e Joana, que encontram na fé a força para enfrentar as incertezas da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Libertinagem)

Andrea dos Santos utiliza a Festa de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, como cenário principal da trama ambientada no interior do Ceará. A autora percorre o evento para narrar a história de amor entre Francisco e Joana, casal que busca na fé a força para atravessar momentos de incertezas.

3. O cadeado de vidro, A caravela de sal e O sino de enxofre

“O cadeado de vidro”, “A caravela de sal” e “O sino de enxofre” reúne três histórias de fantasia ambientadas em um Brasil Imperial reinventado, com disputas de poder, aventuras e criaturas sobrenaturais (Imagem: Reprodução digital | Eras Editorial)

Em um Brasil Imperial reinventado, com criaturas fantásticas e mistérios, o escritor best-seller Lucas M. Carvalho reúne três histórias sobre o peso das escolhas humanas. Ao longo dos volumes, que também podem ser lidos de maneira independente, os leitores acompanham disputas de poder entre feiticeiros, aventuras pelos mares e embates com vampiros.

4. Meio aliche, meio muçarela

“Meio aliche, meio muçarela” combina poesia, humor e ilustrações em uma experiência literária infantojuvenil marcada por rimas e situações inusitadas (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Neste livro infantojuvenil, Blandina Franco e José Carlos Lollo criam uma experiência literária que combina poesia, humor e ilustrações em páginas de papel vegetal. Inspirado nos limeriques, gênero marcado por rimas, situações absurdas e muito nonsense, este lançamento da VR Editora brinca com palavras e desenhos que se transformam a cada página.

5. Tango feroz

“Tango feroz” explora os limites entre vínculo e projeção nos relacionamentos por meio de sessões de terapia e conversas em aplicativos (Imagem: Reprodução digital | Editora Patuá)

Escritor e especialista em pesquisas sobre comportamento e opinião pública, Fabián Echegagaray questiona as fronteiras entre vínculo e projeção nos relacionamentos. Com uma história narrada entre sessões de terapia e diálogos em aplicativos, a obra evidencia como o campo afetivo pode iniciar uma jornada de investigação íntima.

6. Hotel cativeiro

“Hotel cativeiro” acompanha os planos criminosos de uma mulher que pretende transformar o hotel da família em cenário para um esquema de sequestros (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Para os moradores de uma pacata cidade, ela é apenas a irmã Kátia, dedicada à igreja, ao marido e ao velho hotel da família. Ninguém imagina que ela pretende transformar o próprio estabelecimento em cativeiro para um esquema de sequestros. No thriller psicológico da Citadel Editora, escrito por Vanessa Giacomo e Gabriela Dioguardi, fé e crime andam juntos para explorar os limites da moralidade.

7. Santo Antão no deserto

“Santo Antão no deserto” acompanha a aventura de um jovem estudante por um universo de lendas e personagens pitorescos que revelam a diversidade brasileira (Imagem: Reprodução digital | Faria e Silva)

O escritor José M. Umbelino Filho une o jornalismo gonzo ao realismo mágico para reinventar o regionalismo goiano. Um jovem estudante se aventura por um mundo desconhecido, repleto de lendas e personagens pitorescos. A partir de uma sociedade aparentemente longínqua, o leitor descobre as diferentes faces que constroem a diversidade do Brasil.

8. Futuro radiante

“Futuro radiante” investiga a história da energia nuclear e seu potencial para ajudar no enfrentamento da crise climática (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Isabelle Boemeke, uma das principais ativistas do mundo sobre energia nuclear, investiga o histórico dessa fonte de energia, confronta percepções consolidadas com dados científicos e pesquisas para examinar seu papel no enfrentamento da crise climática e na construção de um futuro de abundância energética.

9. O Profeta

“O Profeta” apresenta 26 ensaios de Khalil Gibran sobre temas universais, como amizade, casamento, morte, religião, tempo e trabalho (Imagem: Reprodução digital | Mantra)

Composta por 26 ensaios, a obra apresenta o sábio Almustafa, que discorre sobre temas universais e atemporais, como religião, morte, amizade, casamento, tempo e trabalho. Seu sucesso se deve à visão espiritual universal, além da riqueza da prosa poética de Khalil Gibran, ensaísta, filósofo e poeta libanês que encantou o mundo com sua escrita profunda.

10. Escória

“Escória” reúne narrativas e ilustrações para dar visibilidade às infâncias violadas e denunciar não apenas os agressores, mas também aqueles que se calam diante da violência (Imagem: Reprodução digital | Editora Cambucá)

Um livro sobre infâncias violadas. Sobre crianças que pediram socorro de muitas formas: com palavras, com silêncio, com medo e com desenhos. Gisele Hart Ziehe não fala apenas dos agressores. Fala também dos cúmplices. A obra reúne narrativas e imagens de grande impacto para lançar luz sobre aquilo que muitos preferem não enxergar.

11. A privacidade é um luxo que o escritor não pode ter

“A privacidade é um luxo que o escritor não pode ter” reúne ensaio, poesia e diário para explorar as vulnerabilidades dos artistas e as diferentes dimensões do fazer criativo (Imagem: Reprodução digital | UICLAP)

Escritora, atriz e produtora audiovisual, Lara Ferry revela as vulnerabilidades dos artistas por meio de uma narrativa intimista. Com um formato híbrido entre ensaio, poesia e diário, a autora costura reflexões sobre o fazer artístico e o tempo, a partir de textos que buscam resgatar a beleza e a ousadia da criatividade.

Por Lara Montezuma