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Chuva à vista: veja como proteger a escova da umidade e prolongar a finalização

Especialista explica quais cuidados ajudam a controlar o frizz e preservar o alinhamento dos fios

Manter os fios alinhados em dias chuvosos exige atenção à preparação do cabelo e à escolha dos produtos utilizados na finalização (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Manter os fios alinhados em dias chuvosos exige atenção à preparação do cabelo e à escolha dos produtos utilizados na finalização (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Manter o cabelo alinhado depois da escova pode ser um desafio quando a umidade do ar aumenta. Em dias de chuva ou calor intenso, os fios podem perder a forma e ganhar volume, comprometendo o resultado da produção. Para preservar o penteado por mais tempo, a escolha dos finalizadores e alguns cuidados durante a secagem fazem a diferença.

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Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico do Jacques Janine, explica que a preparação dos fios é uma etapa importante para a durabilidade do penteado. É fundamental escolher produtos adequados à textura e às necessidades do cabelo, distribuir os finalizadores de maneira uniforme e garantir uma secagem completa. Quando os fios entram em contato com a umidade do ambiente, podem sofrer alterações na forma, favorecendo o aparecimento do frizz, diz.

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Finalizadores termoativados: aliados para prolongar a escova

Para quem deseja manter o efeito liso por mais tempo, os finalizadores termoativados merecem destaque. Desenvolvidos para ter seus benefícios potencializados pelo calor, eles atuam durante a secagem e ajudam a conquistar um acabamento mais polido, com brilho e controle do frizz.

O diferencial está na combinação entre a tecnologia da fórmula e a técnica de escovação. Quando utilizados conforme as orientações do fabricante, esses produtos contribuem para proteger a superfície dos fios e diminuir os efeitos da umidade sobre o penteado, favorecendo a durabilidade do resultado.

Os termoativados são grandes aliados de quem deseja prolongar o efeito da escova. O calor participa da ativação dessas fórmulas e, quando associado a uma boa técnica de secagem, ajuda a conquistar fios mais alinhados e com brilho. Também é importante escolher produtos que ofereçam alta proteção térmica, ajudando a preservar a saúde dos fios durante o uso de ferramentas de calor, destaca o hairstylist.

Sugestões de produtos: Blindagem Mágica Just One Min, de Jacques Janine; Dream Blowout Glass, de JOICO.

Leave-ins impermeabilizantes: proteção para a rotina

Aplicados sem enxágue, os leave-ins com ação impermeabilizante são opções para quem busca disciplinar os fios e minimizar os efeitos da umidade no dia a dia. Dependendo da formulação, esses produtos ajudam a formar uma película protetora ao redor da fibra capilar, contribuindo para reduzir o arrepiado e proporcionar brilho. Algumas versões também oferecem proteção térmica, benefício interessante para quem utiliza secador com frequência.

Os leave-ins são versáteis e podem fazer parte da preparação dos fios. O importante é escolher uma fórmula compatível com as características do cabelo e respeitar a quantidade recomendada, para evitar que o produto pese ou comprometa o movimento natural, orienta Mauricio Pina.

Sugestões de produtos: Leave-In Impermeabilizante Novex Salon Blindagem, da Embelleze.

Uma mulher jovem, com cabelos longos, castanhos e levemente ondulados, aparece sorrindo enquanto observa um pequeno frasco conta-gotas com tampa dourada, segurado em uma das mãos. Com a outra, segura uma mecha do próprio cabelo, como se estivesse aplicando um produto para os fios. Ela veste uma camisa branca de mangas compridas, usada aberta sobre uma blusa marrom de tecido canelado. Ao fundo, há uma parede clara em tons de branco e azul bem suave, com iluminação natural e difusa. A composição destaca os cuidados com os cabelos.
Os séruns ajudam a reduzir o frizz e dar mais brilho aos fios (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

Sprays fixadores e séruns: acabamento e controle do frizz

Sprays fixadores e séruns também podem complementar os cuidados com os cabelos. Os primeiros ajudam a manter o penteado no lugar e, quando formulados para essa finalidade, oferecem resistência à umidade. Já os séruns contribuem para suavizar a superfície dos fios, reduzir o aspecto arrepiado e intensificar o brilho.

A escolha depende do efeito desejado e do momento de aplicação. Enquanto os sprays costumam ser usados para finalizar e fixar a produção, os séruns podem ajudar a controlar os fios rebeldes e conferir um acabamento mais uniforme. Em ambos os casos, é importante verificar as indicações de uso e evitar excessos.

Sugestões de produtos: Charming Hair Spray Extra Forte, da Cless Cosméticos.

Cuidados que prolongam o resultado

Além dos produtos, a técnica de secagem influencia a durabilidade da escova. Retirar completamente a umidade dos fios, trabalhar em mechas e distribuir o calor de maneira adequada são medidas que favorecem um acabamento uniforme. E nunca esquecer de utilizar produtos com proteção térmica antes de recorrer ao secador ou à prancha, respeitando as temperaturas recomendadas.

Não existe uma única solução para todos os tipos de cabelo. O segredo é entender as características dos fios e combinar a preparação com a técnica de secagem e o finalizador mais adequado. Assim, é possível manter o cabelo bonito por mais tempo sem abrir mão da leveza e do movimento, conclui o profissional.

Por Caroline Amorim

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    Por Redação EdiCase
    postado em 03/11/2026 11:59
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