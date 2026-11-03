Chuva à vista: veja como proteger a escova da umidade e prolongar a finalização

Manter os fios alinhados em dias chuvosos exige atenção à preparação do cabelo e à escolha dos produtos utilizados na finalização (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Manter o cabelo alinhado depois da escova pode ser um desafio quando a umidade do ar aumenta. Em dias de chuva ou calor intenso, os fios podem perder a forma e ganhar volume, comprometendo o resultado da produção. Para preservar o penteado por mais tempo, a escolha dos finalizadores e alguns cuidados durante a secagem fazem a diferença.

Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico do Jacques Janine, explica que a preparação dos fios é uma etapa importante para a durabilidade do penteado. É fundamental escolher produtos adequados à textura e às necessidades do cabelo, distribuir os finalizadores de maneira uniforme e garantir uma secagem completa. Quando os fios entram em contato com a umidade do ambiente, podem sofrer alterações na forma, favorecendo o aparecimento do frizz, diz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Finalizadores termoativados: aliados para prolongar a escova

Para quem deseja manter o efeito liso por mais tempo, os finalizadores termoativados merecem destaque. Desenvolvidos para ter seus benefícios potencializados pelo calor, eles atuam durante a secagem e ajudam a conquistar um acabamento mais polido, com brilho e controle do frizz.

O diferencial está na combinação entre a tecnologia da fórmula e a técnica de escovação. Quando utilizados conforme as orientações do fabricante, esses produtos contribuem para proteger a superfície dos fios e diminuir os efeitos da umidade sobre o penteado, favorecendo a durabilidade do resultado.

Os termoativados são grandes aliados de quem deseja prolongar o efeito da escova. O calor participa da ativação dessas fórmulas e, quando associado a uma boa técnica de secagem, ajuda a conquistar fios mais alinhados e com brilho. Também é importante escolher produtos que ofereçam alta proteção térmica, ajudando a preservar a saúde dos fios durante o uso de ferramentas de calor, destaca o hairstylist.

Sugestões de produtos: Blindagem Mágica Just One Min, de Jacques Janine; Dream Blowout Glass, de JOICO.

Leave-ins impermeabilizantes: proteção para a rotina

Aplicados sem enxágue, os leave-ins com ação impermeabilizante são opções para quem busca disciplinar os fios e minimizar os efeitos da umidade no dia a dia. Dependendo da formulação, esses produtos ajudam a formar uma película protetora ao redor da fibra capilar, contribuindo para reduzir o arrepiado e proporcionar brilho. Algumas versões também oferecem proteção térmica, benefício interessante para quem utiliza secador com frequência.

Os leave-ins são versáteis e podem fazer parte da preparação dos fios. O importante é escolher uma fórmula compatível com as características do cabelo e respeitar a quantidade recomendada, para evitar que o produto pese ou comprometa o movimento natural, orienta Mauricio Pina.

Sugestões de produtos: Leave-In Impermeabilizante Novex Salon Blindagem, da Embelleze.

Os séruns ajudam a reduzir o frizz e dar mais brilho aos fios (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

Sprays fixadores e séruns: acabamento e controle do frizz

Sprays fixadores e séruns também podem complementar os cuidados com os cabelos. Os primeiros ajudam a manter o penteado no lugar e, quando formulados para essa finalidade, oferecem resistência à umidade. Já os séruns contribuem para suavizar a superfície dos fios, reduzir o aspecto arrepiado e intensificar o brilho.

A escolha depende do efeito desejado e do momento de aplicação. Enquanto os sprays costumam ser usados para finalizar e fixar a produção, os séruns podem ajudar a controlar os fios rebeldes e conferir um acabamento mais uniforme. Em ambos os casos, é importante verificar as indicações de uso e evitar excessos.

Sugestões de produtos: Charming Hair Spray Extra Forte, da Cless Cosméticos.

Cuidados que prolongam o resultado

Além dos produtos, a técnica de secagem influencia a durabilidade da escova. Retirar completamente a umidade dos fios, trabalhar em mechas e distribuir o calor de maneira adequada são medidas que favorecem um acabamento uniforme. E nunca esquecer de utilizar produtos com proteção térmica antes de recorrer ao secador ou à prancha, respeitando as temperaturas recomendadas.

Não existe uma única solução para todos os tipos de cabelo. O segredo é entender as características dos fios e combinar a preparação com a técnica de secagem e o finalizador mais adequado. Assim, é possível manter o cabelo bonito por mais tempo sem abrir mão da leveza e do movimento, conclui o profissional.

Por Caroline Amorim