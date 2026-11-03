Do café da manhã ao jantar: 4 receitas com ovo para variar o cardápio ao longo do dia

Presente em receitas doces e salgadas, o ovo é um alimento acessível que permite criar combinações para diferentes refeições. Além de saboroso, ele oferece proteínas de alta qualidade e nutrientes que contribuem para o bom funcionamento do organismo e ajudam a manter uma alimentação equilibrada.
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Abaixo, a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, ensina quatro opções que exploram a versatilidade do ingrediente e oferecem novas ideias para o cardápio diário. As sugestões contemplam preparações simples e práticas, que vão do café da manhã ao jantar. A proposta é mostrar como o ovo pode aparecer em diferentes combinações e momentos do dia. Confira!
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1. Café da manhã: omelete cremosa com ervas
Para começar o dia, uma omelete cremosa com ervas, preparada com ovos, creme de leite ou leite, manteiga e ervas frescas.
Ingredientes
- 3 ovos
- 2 colheres de sopa de creme de leite ou leite
- Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha e salsinha frescas picadas a gosto
- 1 colher de sopa de manteiga
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos e bata bem com um garfo ou fouet. Acrescente o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio-baixo. Despeje a mistura de ovos e, com uma espátula, puxe delicadamente as bordas em direção ao centro. Quando a omelete estiver firme, distribua a cebolinha e a salsinha por cima, dobre ao meio e sirva em seguida.
Tempo de preparo: 10 minutos.
2. Almoço: shakshuka, ovos no molho rústico
Para o almoço, uma alternativa é a shakshuka, preparação em que os ovos são cozidos diretamente em um molho à base de tomate, pimentão e cebola.
Ingredientes
- 4 ovos
- 240 g de tomate pelado
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1/2 cebola picada
- Sal, cominho em pó, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
- Pão fresco para acompanhar
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o pimentão até dourarem. Acrescente o tomate pelado e tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Misture e cozinhe por 10 minutos, mexendo ocasionalmente.
Com uma colher, abra quatro espaços no molho e quebre um ovo em cada um. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por 5 a 8 minutos, ou até os ovos atingirem o ponto desejado. Finalize com a salsinha picada e sirva na própria frigideira, acompanhada de pão fresco.
Tempo de preparo: 25 minutos.
3. Café da tarde: crepe com recheio de morango
Para o café da tarde, o crepe com recheio de morango combina ovos, leite e farinha de trigo em uma preparação que pode ser servida com uma geleia caseira de frutas.
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
Recheio
- 250 g de morango fatiado
- 1 maçã ralada
- 1 canela em pau
- Cravo-da-índia a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, coloque os morangos, a maçã ralada, a canela e o cravo-da-índia. Leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo até obter uma geleia. Desligue o fogo e reserve.
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma mistura homogênea. Deixe descansar por 20 minutos. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio e unte com manteiga. Despeje aproximadamente 1/2 xícara de chá da massa e espalhe pelo fundo da frigideira. Quando as bordas começarem a se soltar, vire o crepe e doure do outro lado. Repita o processo até utilizar toda a massa. Coloque cada crepe em um prato, distribua a geleia por cima, dobre ao meio e, em seguida, dobre novamente ao meio. Sirva em seguida.
Tempo de preparo: 40 minutos.
4. Jantar: fritada de forno com legumes
No jantar, a sugestão é a fritada de forno com legumes, que combina ovos com abobrinha, cenoura e ervilha e pode ser uma alternativa para incluir diferentes vegetais na mesma preparação.
Ingredientes
- 6 ovos
- 1 abobrinha cortada em rodelas
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- Sal, pimenta-do-reino moída, queijo ralado e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira que possa ir ao forno, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a abobrinha, a cenoura e a ervilha até ficarem levemente macias. Em um recipiente, bata os ovos com o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a mistura sobre os legumes e espalhe o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até os ovos ficarem firmes e a superfície dourar. Retire do forno e sirva em seguida.
Tempo de preparo: 30 minutos.
Por Mayra Barros