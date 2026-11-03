Tem peixe em casa? Experimente esta receita ao curry com espinafre para o jantar 

Com molho cremoso, aroma de especiarias e uma combinação equilibrada de ingredientes, o peixe ao curry com espinafre é uma ótima escolha para o jantar. O leite de coco suaviza o sabor do curry, enquanto o espinafre e o tomate complementam o prato. A seguir, confira os ingredientes e o passo a passo para preparar essa receita!
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Peixe ao curry com espinafre
Ingredientes
- 600 g de filé de tilápia
- 200 ml de leite de coco
- 150 g de folhas de espinafre
- 150 g de tomate-cereja cortado ao meio
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite
- 100 ml de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Coentro para finalizar e fatias de limão-siciliano para decorar
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os filés de tilápia com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos para absorver os temperos. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até começar a ficar transparente. Adicione o alho e mexa por mais um minuto. Coloque o curry e a cúrcuma na frigideira. Misture por alguns segundos para liberar o aroma das especiarias.
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Acrescente o leite de coco e a água. Mexa até formar um molho uniforme e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos. Adicione o tomate-cereja e o espinafre. Misture delicadamente até as folhas começarem a murchar e se incorporarem ao molho. Acomode os filés de peixe sobre o molho. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo até que estejam cozidos e macios. Finalize com o coentro fresco e ajuste o sal. Decore com as fatias de limão-siciliano e sirva em seguida.