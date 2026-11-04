Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/11/2026

O tarot revela uma quarta-feira marcada por reflexões importantes, oportunidades de crescimento e situações que irão exigir maior atenção às emoções. Enquanto alguns signos poderão receber notícias inesperadas, iniciar projetos e encontrar novos caminhos profissionais, outros precisarão lidar com inseguranças, preocupações financeiras e decisões que ainda não estão completamente esclarecidas.

Cartas como “A Estrela”, “8 de Paus” e “Valete de Paus” destacam a importância de recuperar a confiança e aproveitar as oportunidades. Por outro lado, “A Sacerdotisa”, “O Eremita” e “A Lua” convidam a respeitar o próprio tempo e observar aquilo que ainda não foi revelado.

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O conselho para este dia é equilibrar iniciativa e prudência, lembrando que nem sempre precisamos agir imediatamente para fazer uma boa escolha.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries 9 de Espadas

O ariano deverá evitar antecipar problemas e buscar apoio para lidar com as preocupações (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” mostra que o dia iniciará com preocupações que irão parecer maiores do que realmente são, especialmente se você tentar antecipar situações. No amor, inseguranças poderão despertar dúvidas sobre os sentimentos de alguém, mas será importante conversar antes de imaginar rejeições ou conflitos.

Na carreira, o excesso de cobranças tenderá a provocar ansiedade diante de prazos e responsabilidades, sendo fundamental organizar as prioridades e reconhecer aquilo que está ao seu alcance. A saúde pedirá atenção ao sono e ao descanso mental. Nas amizades, pessoas de confiança poderão ajudar a aliviar angústias e mostrar que você não precisa encontrar todas as respostas sozinho(a).

Touro A Estrela

O taurino poderá recuperar a confiança e perceber avanços em projetos que estavam parados (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz uma energia de esperança, renovação e recuperação da confiança, especialmente depois de situações que exigiram paciência emocional. No amor, uma conversa sincera poderá ajudar a reconstruir a proximidade ou despertar coragem para conhecer alguém sem carregar as frustrações de experiências anteriores.

Na carreira, um projeto que parecia distante tenderá a apresentar sinais de progresso, incentivando você a retomar planos que estavam esquecidos. A saúde se beneficiará de momentos de tranquilidade e cuidados que favoreçam o bem-estar. Os amigos poderão oferecer palavras de incentivo ou compartilhar uma notícia que renove seu entusiasmo para os próximos dias.

Gêmeos A Sacerdotisa

O geminiano deverá observar mais e agir com discrição diante de situações que exigem planejamento (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” convida a observar mais e falar menos, especialmente diante de situações em que ainda existem informações importantes a serem descobertas. No amor, uma conexão poderá despertar sentimentos profundos, mas será melhor respeitar o tempo das aproximações e perceber as atitudes antes de criar expectativas.

Na carreira, uma decisão irá exigir pesquisa, planejamento e discrição, principalmente se você estiver desenvolvendo um projeto que ainda não está pronto para ser apresentado. A saúde pedirá atenção aos sinais de cansaço e à necessidade de momentos de silêncio. Entre amigos, será importante preservar confidências e evitar compartilhar assuntos pessoais de outras pessoas.

Câncer 7 de Ouros

O canceriano precisará avaliar os resultados de seus esforços e observar se existe reciprocidade nos relacionamentos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” mostra que você sentirá necessidade de avaliar os resultados de tudo aquilo que vem construindo, especialmente se o retorno parecer demorar mais do que o esperado. No amor, será importante observar se existe reciprocidade e disposição para investir na relação, sem transformar a espera por uma definição em motivo de sofrimento.

Na carreira, projetos desenvolvidos com dedicação poderão começar a apresentar pequenos avanços, mas exigirão planejamento e constância antes de trazer resultados maiores. A saúde pedirá paciência com mudanças de hábitos e respeito ao ritmo do corpo. Os amigos ajudarão a reconhecer conquistas que você não percebeu por estar concentrado(a) no que falta realizar.

Leão 5 de Ouros

O leonino precisará reorganizar os gastos e ter mais atenção com situações que causam desgaste físico e emocional (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” indica um dia de insegurança, especialmente em situações que envolvem dinheiro e reconhecimento, além de causar sensação de não estar recebendo o apoio esperado. No amor, o medo de ser deixado(a) de lado poderá provocar distanciamento, mas será importante expressar suas necessidades em vez de esperar que a outra pessoa adivinhe o que está acontecendo.

Na carreira, preocupações financeiras ou dificuldades temporárias poderão exigir reorganização de gastos e prioridades. A saúde pedirá atenção ao desgaste físico e emocional. Amigos próximos irão oferecer ajuda prática ou acolhimento. Lembre-se de que pedir apoio não diminui sua independência.

Virgem O Eremita

O virginiano deverá reservar um tempo para si e priorizar atividades que exijam concentração e tranquilidade (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Eremita” convida a desacelerar e dedicar mais atenção às próprias necessidades, especialmente se os últimos dias tiverem sido marcados por responsabilidades excessivas. No amor, um momento de introspecção poderá ajudar a compreender o que realmente deseja de uma relação, evitando decisões motivadas apenas pela pressão ou pelas expectativas dos outros.

Na carreira, trabalhar com concentração e revisar estratégias tenderá a trazer resultados mais produtivos do que tentar resolver várias questões ao mesmo tempo. A saúde pedirá descanso e tranquilidade. Os amigos precisarão compreender que sua vontade de ficar mais reservado(a) não representa afastamento, mas uma necessidade de reorganização pessoal.

Libra 8 de Paus

O libriano poderá receber notícias e convites inesperados, além de respostas sobre propostas e projetos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” anuncia um dia movimentado, com notícias, mensagens e acontecimentos que poderão acelerar situações anteriormente paradas. No amor, uma conversa inesperada ou um convite trará entusiasmo, especialmente se você estiver aguardando uma atitude de alguém especial.

Na carreira, respostas sobre propostas, negociações ou projetos poderão chegar rapidamente, exigindo atenção para aproveitar oportunidades sem assumir compromissos por impulso. A saúde pedirá cuidado com o excesso de atividades e a agitação mental. Entre amigos, algumas pessoas poderão te surpreender com convites de última hora ou novidades que mudarão completamente os planos da quarta-feira.

Escorpião Valete de Ouros

O escorpiano encontrará oportunidades de aprendizado e crescimento profissional, especialmente ao desenvolver novas habilidades (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Valete de Ouros” traz oportunidades de aprendizado, crescimento e construção de resultados que poderão se tornar importantes ao longo dos próximos meses. No amor, uma aproximação tenderá a acontecer de maneira gradual, por meio de atitudes consistentes e demonstrações simples de interesse, favorecendo relações que valorizam a confiança.

Na carreira, cursos, propostas profissionais ou ideias para aumentar a renda merecerão atenção, especialmente se você estiver disposto(a) a desenvolver novas habilidades. A saúde se beneficiará de hábitos regulares e cuidados práticos. Os amigos poderão compartilhar informações úteis ou apresentar contatos que contribuam para seus objetivos.

Sagitário Valete de Paus

O sagitariano sentirá vontade de explorar coisas novas e poderá encontrar oportunidades para movimentar seus projetos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Valete de Paus” desperta uma vontade de experimentar novidades, explorar possibilidades e movimentar projetos que estavam apenas no campo das ideias. No amor, uma aproximação descontraída ou uma mensagem inesperada poderá despertar interesse, especialmente se desejar viver experiências diferentes sem criar tantas expectativas.

Na carreira, uma proposta criativa, um convite ou uma oportunidade de aprendizado poderá trazer entusiasmo e incentivar novos planos. A saúde se beneficiará de atividades físicas e momentos que renovem a disposição. Os amigos poderão sugerir passeios, viagens ou experiências que ajudem você a sair da rotina.

Capricórnio A Lua

O capricorniano precisará ter mais atenção diante de dúvidas, informações incompletas e emoções intensas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “A Lua” indica que você poderá enfrentar um dia de dúvidas e emoções intensas, especialmente se situações importantes não apresentarem respostas claras. No amor, inseguranças ou lembranças poderão despertar desconfianças, mas será fundamental evitar conclusões precipitadas e conversar antes de alimentar suposições.

Na carreira, propostas ou informações incompletas precisarão de atenção redobrada, principalmente se envolver dinheiro ou compromissos de longo prazo. A saúde pedirá cuidado com o sono e o excesso de preocupações. Entre amigos, será importante evitar mal-entendidos e não interpretar comportamentos alheios apenas com base em impressões momentâneas.

Aquário 5 de Espadas

O aquariano precisará adotar uma postura diplomática e estratégica no campo profissional (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” alerta para situações em que o desejo de defender uma opinião poderá acabar provocando conflitos maiores do que o necessário. No amor, discussões sobre assuntos antigos tenderão a reaparecer, sendo importante perceber se a conversa está contribuindo para resolver o problema ou apenas alimentando ressentimentos.

Na carreira, divergências com colegas ou disputas por reconhecimento poderão exigir diplomacia e uma postura mais estratégica. A saúde pedirá atenção ao estresse e à tensão acumulada. Entre amigos, será essencial evitar comentários impulsivos e reconhecer que nem toda discordância precisa terminar em afastamento.

Peixes Cavaleiro de Paus

O pisciano poderá encontrar oportunidades que exigirão iniciativa e decisões rápidas, mas deverá ter cuidado com os excessos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” traz uma energia de movimento, entusiasmo e coragem para experimentar situações que estavam sendo adiadas. No amor, a atração poderá ganhar intensidade e um encontro inesperado despertar sentimentos, mas será importante observar se existe interesse verdadeiro além da empolgação inicial.

Na carreira, uma oportunidade exigirá iniciativa e decisões rápidas, especialmente em projetos que envolvam criatividade, comunicação ou mudanças de rotina. A saúde pedirá atenção aos excessos e à necessidade de equilibrar atividade com descanso. Entre amigos, algumas pessoas poderão trazer convites espontâneos ou incentivar você a participar de uma experiência diferente.