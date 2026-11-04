Por que alguns gatos nascem com dedos a mais? Entenda a polidactilia 

Embora muitos gatos apresentem aparências semelhantes, alguns se destacam por características físicas que os tornam únicos. Essas diferenças podem ser observadas nas cores e nos padrões da pelagem, no formato das orelhas, na aparência dos olhos e até na estrutura do corpo.

Entretanto, uma particularidade menos conhecida está relacionada à quantidade de dedos nas patas. Enquanto a maioria dos felinos possui 18 dedos, alguns nascem com dedos adicionais, condição conhecida como polidactilia, que pode conferir às patas uma aparência bastante diferente.

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O que é a polidactilia em gatos?

A polidactilia é uma condição congênita caracterizada pela presença de dedos adicionais em uma ou mais patas do gato. Isso significa que o animal já nasce com essa particularidade, que pode aparecer apenas nas patas dianteiras, nas traseiras ou nas quatro. Os dedos extras podem ser completamente desenvolvidos, com ossos, articulações e unhas, ou apresentar uma estrutura menor e menos funcional.

Dependendo da posição em que surgem, os dedos extras podem deixar as patas mais largas ou com uma aparência semelhante à de mãos com polegares. A polidactilia não é uma característica específica de uma raça e pode ocorrer tanto em gatos sem raça definida quanto em exemplares de raças como o maine coon.

Por que alguns gatos nascem com dedos a mais?

A presença de dedos adicionais está relacionada a alterações genéticas que interferem na formação das patas durante o desenvolvimento do filhote. Essas alterações podem ser transmitidas dos pais para os descendentes, pois a polidactilia geralmente apresenta um padrão de herança autossômica dominante.

Isso significa que uma única cópia de uma variante genética associada à característica pode ser suficiente para que o animal apresente dedos extras. Entretanto, nem todos os filhotes de um gato polidáctilo necessariamente nascerão com essa particularidade. Além disso, a quantidade e a posição dos dedos adicionais podem variar entre indivíduos da mesma família.

A presença dos dedos extras, geralmente, não interfere no funcionamento das patas dos gatos (Imagem: Betty Jo Rose | Shutterstock)

Gato polidáctilo pode levar uma vida normal

Na maioria dos casos, a polidactilia não provoca dor nem impede que o gato realize suas atividades normalmente. Os felinos com dedos adicionais costumam caminhar, correr, saltar, brincar e explorar o ambiente sem dificuldades. Isso acontece porque a presença dos dedos extras, quando eles estão bem formados e posicionados, geralmente não interfere no funcionamento das patas.

Entretanto, algumas alterações anatômicas podem favorecer o surgimento de problemas, especialmente quando os dedos apresentam formatos incomuns ou as unhas crescem em direções inadequadas. Nessas situações, o animal pode sentir desconforto ao apoiar as patas ou se movimentar. Por isso, é importante observar o comportamento do animal e verificar se existe alguma dificuldade no dia a dia.

Quando se preocupar e procurar um veterinário?

Apesar de a polidactilia normalmente não representar um problema de saúde, alguns sinais exigem atenção. Dificuldade para caminhar, mancar, evitar apoiar uma das patas, apresentar sensibilidade ao toque ou demonstrar mudanças repentinas na movimentação podem indicar desconforto. Também é importante observar a presença de inchaço, vermelhidão, ferimentos, secreções ou unhas que estejam crescendo em direção à pele.

Essas alterações podem estar relacionadas a inflamações, infecções ou lesões nos dedos adicionais. Ao identificar qualquer uma dessas situações, o recomendado é procurar um médico-veterinário para avaliar a estrutura das patas e indicar o tratamento adequado.