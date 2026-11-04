Não jogue fora as sementes de abóbora! Veja 3 maneiras de aproveitá-las na cozinha

As sementes de abóbora, muitas vezes descartadas durante o preparo do alimento, podem ganhar novas utilidades na cozinha. Com ingredientes simples e alguns minutos de preparo, é possível transformá-las em petiscos crocantes e acompanhamentos saborosos para diferentes ocasiões. O melhor de tudo é que você ainda aproveita todos os nutrientes dessa parte do vegetal.
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A seguir, confira receitas com sementes de abóbora!
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1. Pão integral com semente de abóbora
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de farinha de trigo branca
- 1 colher de sopa de fermento biológico seco
- 1 colher de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de água morna
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 3 colheres de sopa de sementes de abóbora sem casca
- 2 colheres de sopa de sementes de girassol
- 1 colher de sopa de gergelim branco
- 1 colher de sopa de gergelim preto
- Água para umedecer a superfície dos pães
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente grande, misture o fermento biológico, o mel e a água morna. Acrescente o azeite de oliva, o sal e as farinhas aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 10 minutos, até ficar macia e elástica. Se necessário, acrescente um pouco mais de farinha ou água para ajustar a consistência.
Cubra com um pano limpo e deixe descansar até dobrar de volume. Depois, divida a massa em oito porções iguais e modele no formato de pequenas bolinhas. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas.
Cobertura e finalização
Em um recipiente, misture todas as sementes. Umedeça delicadamente a superfície dos pães com água e distribua a mistura, pressionando levemente para as sementes aderirem à massa. Cubra novamente e deixe descansar por mais 20 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até os pãezinhos ficarem dourados. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
2. Farofa com semente de abóbora
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de sementes de abóbora limpas
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 2 ovos batidos
- 1 cenoura descascada e ralada
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira antiaderente, coloque as sementes de abóbora e leve ao fogo baixo até torrar. Quando estiverem levemente douradas, retire e reserve. Na mesma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios e dourados. Acrescente a cenoura e refogue até murchar. Adicione os ovos batidos e mexa até que estejam cozidos. Coloque a farinha e misture. Junte as sementes de abóbora e tempere com sal. Refogue até a farofa ficar levemente dourada. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
3. Salada com queijo branco e sementes de abóbora tostadas
Ingredientes
Salada
- 500 g de abóbora-cabotiá cortada em cubos
- 150 g de queijo branco cortado em cubos
- 2 xícaras de folhas de rúcula
- 2 xícaras de folhas de espinafre
- Sementes retiradas da própria abóbora
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Abóbora-cabotiá e sementes
Coloque a abóbora-cabotiá em uma assadeira, tempere com metade do azeite, páprica, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 35 minutos, virando os cubos na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados.
Coloque as sementes retiradas da abóbora em uma peneira e lave em água corrente para remover os fios e os resíduos da polpa. Se necessário, esfregue delicadamente com as mãos para facilitar a limpeza. Depois, espalhe as sementes sobre um pano limpo ou papel-toalha e seque muito bem.
Distribua as sementes limpas e secas em uma assadeira, acrescente um fio de azeite e uma pitada de sal. Misture e espalhe em uma única camada. Leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 15 a 25 minutos, mexendo algumas vezes para dourarem por igual. Retire quando estiverem secas, levemente douradas e crocantes. Deixe esfriar antes de adicionar à salada.
Molho
Em um recipiente pequeno, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem com um garfo até formar um molho uniforme.
Salada
Em uma travessa, distribua a rúcula e o espinafre. Acrescente os cubos de abóbora-cabotiá assada. Espalhe o queijo branco e finalize com as sementes de abóbora tostadas. Regue com o molho somente na hora de servir e misture delicadamente para preservar a textura dos ingredientes.