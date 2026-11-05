O que assistir no cinema? Conheça 5 estreias desta quinta-feira (05/11)

Com tramas emocionantes, aventuras e boas doses de humor, os lançamentos da quinta-feira exploram diferentes universos e apresentam personagens marcantes (Imagem: Reprodução digital | Filmes de Plástico e Netflix) - (crédito: EdiCase)

Se você está pensando em aproveitar o tempo livre para ir ao cinema, mas ainda não decidiu o que assistir, vale conferir as novidades que chegam às telonas nesta quinta-feira, 5 de novembro. A programação reúne produções de diferentes gêneros, com histórias que passeiam por humor, drama, aventura e animação. São alternativas para quem deseja fazer um passeio em família, encontrar os amigos ou até mesmo aproveitar uma sessão sozinho.

Abaixo, confira os filmes que chegam ao cinema nesta quinta-feira!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. O Gatola da Cartola

“O Gatola da Cartola” apresenta as aventuras de um felino atrapalhado que precisa alegrar dois irmãos com dificuldades para se adaptar à nova cidade (Imagem: Reprodução digital | Dr. Seuss Enterprises, Warner Bros. Pictures Animation, A Stern Talking To e Warner Bros.)

“O Gatola da Cartola” acompanha as aventuras de um felino atrapalhado que recebe a missão de alegrar Gabby e Sebastian, dois irmãos com dificuldades para se adaptar à nova cidade. Baseada no livro infantil de mesmo nome, a animação apresenta o personagem conhecido por suas travessuras e personalidade caótica, que precisa usar toda a sua criatividade para cumprir o desafio. No entanto, a tarefa também representa uma oportunidade de provar seu valor e evitar perder sua cartola mágica, colocando em jogo o futuro de suas aventuras.

2. Assalto à Brasileira

“Assalto à Brasileira” segue um jornalista recém-desempregado que vê em um assalto a banco a oportunidade de conseguir um grande furo jornalístico (Imagem: Reprodução digital | Galeria Distribuidora, Telefilms e Santa Rita Filmes)

Baseado em uma história real, “Assalto à Brasileira” se passa em 1987 e conta a história de Paulo, um jornalista recém-desempregado que vai a uma agência bancária de Londrina para sacar sua rescisão e acaba envolvido em um dos maiores roubos da história do país. Durante o assalto, que faz mais de 300 pessoas reféns, ele enxerga a oportunidade de conseguir um grande furo jornalístico. Para isso, ele se aproxima dos criminosos Moreno e Barba, participa das negociações com a polícia e aproveita o acesso ao local para entrevistar os reféns e reunir relatos sobre o crime.

3. Vicentina Pede Desculpas

“Vicentina Pede Desculpas” retrata a jornada de uma mãe que procura as famílias das vítimas de uma tragédia para pedir desculpas (Imagem: Reprodução digital | Filmes de Plástico e Netflix)

Em “Vicentina Pede Desculpas”, um acidente de ônibus em Belo Horizonte muda a vida de diversas famílias. Após o veículo despencar de um viaduto, a investigação policial aponta que a queda foi, na verdade, uma tentativa de suicídio do motorista Wesley, que também morreu no acidente. Ao ver as notícias sobre o caso, Vicentina, mãe do motorista, fica profundamente abalada e decide procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas. Em meio ao luto e à dor, ela busca uma maneira de seguir em frente.

4. Ana, En Passant

“Ana, En Passant” apresenta o encontro de duas mulheres muito parecidas, que passam a questionar a própria identidade e suas memórias (Imagem: Reprodução digital | Apiario, Sardinha em Lata, Midralgar, Carapiá Filmes e Embaúba Filmes)

A animação “Ana, En Passant” acompanha uma mulher que, perdida em uma cidade desconhecida, encontra Alice, uma pessoa que tem uma semelhança impressionante com ela. Intrigada, Ana passa a segui-la pelas ruas até que ambas finalmente se encontram. A partir desse contato, elas iniciam uma jornada de descobertas, confrontando desejos, inseguranças e questões sobre a própria identidade. Entre memórias compartilhadas, diferentes línguas e paisagens urbanas, as duas mulheres exploram as fronteiras entre quem são e as imagens que constroem de si mesmas.

5. Os Farofeiros 3

“Os Farofeiros 3” reúne um grupo de amigos em uma viagem para um casamento que acaba em uma sequência de confusões familiares (Imagem: Reprodução digital | Camisa Listrada, Globo Filmes, Telecine, Panorama Filmes e Downtown Filmes)

“Os Farofeiros 3” marca o retorno do grupo de amigos às telonas em mais uma aventura repleta de confusões. Desta vez, Rocha decide bancar o casamento da filha em San Martinez, uma ilha paradisíaca, e convida Alexandre, Lima e Diguinho, acompanhados de suas famílias, para a comemoração. Com hospedagem em um resort luxuoso e festa à beira-mar, tudo parece perfeito até que desentendimentos, segredos e problemas familiares transformam a viagem em uma sequência de situações inesperadas.