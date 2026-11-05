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Culinária

Cansou do frango empanado? Veja 5 receitas proteicas para o almoço

Com diferentes temperos e modos de preparo, é possível transformar esse ingrediente em pratos saborosos e nutritivos para o dia a dia

Almôndegas de frango ao molho piccata (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Almôndegas de frango ao molho piccata (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O frango é uma das proteínas mais queridas da cozinha brasileira, mas quem prepara a ave com frequência sabe que é fácil cair na rotina do empanado ou do simples filé grelhado. A boa notícia é que dá para variar sem complicar: com temperos, molhos e técnicas diferentes, o mesmo ingrediente ganha pratos cheios de sabor, nutritivos e perfeitos para o almoço.

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A seguir, confira receitas práticas com frango que fogem do óbvio!

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1. Almôndegas de frango ao molho piccata

Ingredientes

Almôndegas

  • 500 g de frango moído
  • 1 ovo
  • 4 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1/2 cebola ralada
  • 2 dentes de alho amassados
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho piccata

  • Suco de 1 limão
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1/2 xícara de chá de caldo de galinha
  • 2 colheres de sopa de alcaparra
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Rodelas de limão-siciliano e salsinha picada para finalizar
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Almôndegas

Em uma tigela, misture o frango moído com o ovo, a farinha de aveia, a cebola ralada, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino, até obter uma massa homogênea. Modele as almôndegas com as mãos, deixando-as de tamanho médio e bem firmes. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e doure as almôndegas por todos os lados, sem a necessidade de cozinhá-las por completo nesse momento. Retire e reserve.

Molho piccata

Na mesma frigideira das almôndegas, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente o vinho branco, deixando evaporar o álcool por cerca de 1 minuto. Junte o caldo de galinha, o suco de limão e as alcaparras, mexa e deixe o molho ferver.

Montagem

Retorne as almôndegas à frigideira, acrescente algumas rodelas de limão-siciliano e cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, até o molho reduzir levemente e as almôndegas ficarem cozidas por dentro. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

2. Peito de frango recheado com queijo e espinafre

Ingredientes

  • 4 filés de peito de frango
  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 100 g de queijo branco cortado em fatias
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Tempere com sal e reserve. Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e páprica. Com uma faca, faça um corte lateral em cada filé, formando um bolso, sem atravessar a carne. Recheie com o espinafre e com as fatias de queijo, e feche a abertura com palitos de dente.

Depois, aqueça o restante do azeite em uma frigideira em fogo médio e doure os filés dos dois lados. Em seguida, transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até o frango cozinhar por completo. Retire os palitos antes de servir.

Vista de cima de uma frigideira de ferro com pedaços de frango em molho cremoso alaranjado, salpicados de coentro picado. Ao redor, sobre uma superfície escura, há cabeças de alho, ramos de coentro fresco, um jarro de vidro com azeite, um saleiro e potinhos com temperos secos, além de um pano marrom dobrado.
Frango ao curry cremoso (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)

3. Frango ao curry cremoso

Ingredientes

  • 600 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de iogurte natural
  • 1 cebola picada
  • Água
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 colher de sopa de curry em pó
  • 1 colher de chá de páprica picante
  • 1 colher de chá de cominho
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os cubos de frango com metade do iogurte, o sal, a pimenta-do-reino e metade do curry e da páprica. Misture bem e deixe marinar por 20 a 30 minutos, para a carne absorver os temperos e ficar mais macia.

Em seguida, em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira ou panela e doure o frango marinado por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho e o gengibre até murcharem. Acrescente o restante do curry e da páprica, o cominho e o extrato de tomate, mexendo por alguns segundos até perfumar.

Adicione um pouco de água, aos poucos, até formar um molho encorpado. Retorne o frango à panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos. Reduza o fogo e incorpore o restante do iogurte, mexendo sem deixar ferver forte, para que o molho não talhe. Acerte o sal e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

4. Frango desfiado à mexicana

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola cortada em tiras
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 2 tomates picados
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola, o alho e o pimentão até ficarem macios. Junte os tomates, o cominho e a páprica e cozinhe até formar um molho encorpado. Acrescente o frango desfiado, acerte o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo, para a carne absorver bem os temperos. Finalize com o coentro. Sirva em seguida.

5. Escondidinho de frango com batata-doce

Ingredientes

Purê

  • 600 g de batata-doce descascada e cozida
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal e noz-moscada em pó a gosto

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê

Em um recipiente, amasse a batata-doce ainda quente com a manteiga, o sal e a noz-moscada, até obter um purê cremoso e homogêneo.

Recheio

Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola e o alho. Junte os tomates e cozinhe até formar um molho. Acrescente o frango desfiado, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde.

Montagem

Em um refratário, espalhe o recheio de frango e cubra com o purê de batata-doce, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, até gratinar levemente. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 05/11/2026 12:36
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