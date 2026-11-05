Como passar roupa mais rápido? Veja dicas para facilitar essa tarefa

A maneira de cuidar das peças antes de usar o ferro influencia o resultado e pode reduzir o tempo dedicado a tarefa (Imagem: didesign021 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Passar roupa faz parte da rotina de muitas pessoas, mas nem sempre é uma tarefa rápida e simples. Entre separar as peças, ajustar a temperatura do ferro e eliminar os amassados, a atividade pode exigir bastante tempo e paciência. No entanto, alguns cuidados simples ajudam a facilitar o processo, economizar tempo e garantir bons resultados.

Afinal, poucas sensações são tão agradáveis quanto abrir o guarda-roupa e encontrar todas as peças bem passadas e organizadas, prontas para o uso. Pensando nisso, reunimos algumas dicas práticas para tornar essa tarefa doméstica mais rápida, eficiente e menos cansativa, sem comprometer a aparência das roupas. Confira!

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1. Evite sobrecarregar a máquina

Na máquina de lavar roupa, coloque poucas peças para evitar que os tecidos fiquem torcidos. Com mais espaço no tambor, elas conseguem se movimentar melhor durante a lavagem, o que também contribui para diminuir os vincos.

2. Chacoalhe as roupas antes de estender

Antes de pendurar as roupas no varal, chacoalhe cada peça para ajudar a soltar as fibras do tecido e reduzir a formação de amassados. Em seguida, procure estendê-las bem abertas, evitando que mangas, golas e barras fiquem dobradas sobre o próprio tecido.

3. Separe as peças ao recolher do varal

Ao recolher as roupas do varal, aproveite para separar as peças que precisam ser passadas daquelas que podem ser guardadas imediatamente. Dobre e organize as roupas que não necessitam do ferro, evitando que fiquem acumuladas e acabem amassando.

4. Passe as roupas escuras do avesso

Para evitar marcas e preservar a aparência das roupas, passe as peças escuras pelo avesso. Esse cuidado também é recomendado para tecidos como cetim, linho e crepe, que podem apresentar brilho ou marcas quando expostos diretamente ao calor do ferro. Além disso, evite deixar o aparelho parado sobre a mesma região por muito tempo, pois o excesso de calor pode danificar as fibras, provocar manchas e comprometer a durabilidade das peças.

A combinação de água e amaciante é uma alternativa prática para ajudar a desfazer os vincos dos tecidos (Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock)

5. Utilize uma mistura de água e amaciante

Na hora de passar as roupas, borrifar um pouco de água sobre os tecidos pode ajudar a suavizar os vincos e facilitar a remoção dos amassados. É possível utilizar uma mistura de água e amaciante para essa finalidade, mas é importante ter cuidado, pois o produto pode deixar manchas ou resíduos em determinados materiais. Nas roupas pretas, prefira utilizar apenas água, evitando possíveis marcas.

6. Dobre as roupas de cama

Antes de passar, dobre as roupas de cama em quatro partes. Dessa maneira, você consegue trabalhar com uma área menor de tecido por vez, facilitando o manuseio de peças maiores, como lençóis e colchas.

7. Utilize uma tábua de passar

Utilizar uma tábua de passar roupas pode tornar a tarefa mais prática e eficiente, pois sua estrutura facilita o posicionamento de diferentes peças, especialmente calças e camisas. Além disso, a superfície firme e adequada oferece mais estabilidade durante os movimentos do ferro, evitando que os tecidos escorreguem ou formem novos amassados.

8. Verifique a etiqueta das roupas

Antes de começar a passar as roupas, observe o tipo de tecido e confira as orientações presentes na etiqueta de cada peça para ajustar corretamente a temperatura do ferro. Esse cuidado é importante porque cada material reage de maneira diferente ao calor.

Enquanto alguns tecidos suportam temperaturas mais elevadas, outros são delicados e exigem ajustes mais baixos. Utilizar uma temperatura inadequada pode provocar manchas, deformações, brilho indesejado e até queimaduras, comprometendo a aparência e a durabilidade das roupas.