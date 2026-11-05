Comece o mês com fé: 3 orações para pedir proteção e afastar o mal

A fé fortalece a caminhada e traz conforto diante dos desafios do dia a dia (Imagem: Bohdan Malitskiy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O início de um novo mês é sempre um convite para renovar as energias e seguir em frente com mais confiança. Para muitas pessoas, a fé é a base desse recomeço, trazendo conforto, força e a sensação de estar amparado diante dos desafios. Por isso, reservar alguns minutos para a oração pode ser uma forma poderosa de pedir proteção, afastar as energias negativas e abençoar cada área da vida.

A seguir, confira três orações para você começar o mês entregando seus caminhos a Deus e aos santos de sua devoção!

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1. Oração para afastar o mal e a negatividade

Divino Criador, afasta de mim todo mal, toda inveja e qualquer energia negativa que tente bloquear meus caminhos. Envolve-me com Tua luz e proteção, permitindo que eu siga meu destino com confiança e determinação. Que toda negatividade se transforme em luz, que toda barreira seja removida e que minha vida flua com harmonia e paz.

Peço que limpes minha mente, meu coração e meu espírito de todo peso que me impede de avançar. Que minha caminhada seja abençoada e protegida, e que eu sinta Tua presença ao meu lado, me guiando e fortalecendo a cada passo.

A oração ao Patriarca São Bento pode ajudar a encontrar amparo diante das aflições (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

2. Oração de São Bento para proteção

Ó, glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições.

Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado.

Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vista, neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no Paraíso. Amém!

3. Oração para abençoar o novo mês

Senhor meu Deus, entro em Tua presença neste momento para colocar a minha vida diante do Senhor e te entregar esse novo mês que se inicia. Senhor, hoje é o primeiro dia de um novo mês e eu Te peço que o Senhor venha a derramar sobre esse mês Tuas bênçãos e proteção.

Pai, que a Tua presença venha a estar comigo durante todo esse mês, que eu venha a ter alegrias e determinação para enfrentar mais um mês que se inicia e que a minha vida sentimental, profissional e financeira venha a ser abençoada durante esse mês.

Que todo o mal que queira se levantar contra a minha vida durante esse mês seja repreendido em nome de Jesus. Que seja um mês cheio de alegrias, determinação e vitórias em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.