Por que colocar folhas de louro nos armários da cozinha? Entenda para que serve esse truque

O louro tem uma utilização doméstica que vai além das receitas (Imagem: Alesta | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As folhas de louro são bastante utilizadas na culinária para dar sabor e aroma a diferentes preparações, como feijão, sopas, carnes e molhos. No entanto, além de sua função como tempero, elas também podem ganhar outra utilidade na cozinha. Um costume bastante popular consiste em distribuir algumas folhas secas nos armários, especialmente nos locais onde são armazenados alimentos, para aproveitar o aroma da planta e tentar manter determinados insetos afastados.

Abaixo, aprenda sobre esse truque simples e econômico com folhas de louro!

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Ajuda a perfumar os armários da cozinha

Mesmo depois de secas, as folhas de louro preservam compostos aromáticos que liberam uma fragrância herbal, capaz de deixar gavetas, prateleiras e despensas mais agradáveis. Para quem deseja perfumar esses espaços, basta distribuir algumas folhas nos compartimentos para aproveitar o cheiro natural do tempero.

No entanto, é importante verificar periodicamente se continuam perfumadas e fazer a substituição quando perderem a intensidade. Também é interessante mantê-las separadas de produtos que possam absorver facilmente o cheiro da erva.

Em casos de odores persistentes, é essencial identificar a origem deles, especialmente quando estão relacionados à umidade ou ao mofo. Nesses casos, a planta não resolve o problema, sendo necessário higienizar o móvel e eliminar a causa.

Folhas secas de louro podem ajudar a afastar insetos dos armários da cozinha (Imagem: ImpressionMall | Shutterstock)

Pode ajudar a afastar carunchos e traças

O louro contém compostos aromáticos, como o eucaliptol, cujo cheiro pode incomodar determinados insetos, como carunchos e traças, ajudando a mantê-los afastados dos alimentos. Por isso, é comum distribuir algumas folhas secas pelos armários da cozinha e até colocá-las em potes de mantimentos, como arroz e feijão.

A intenção é aproveitar o aroma natural da planta para dificultar a aproximação dessas pragas. No entanto, a eficácia desse método não é garantida, sendo importante manter os alimentos em recipientes bem fechados e realizar a limpeza frequente dos armários para prevenir infestações.

Outros cuidados para proteger os alimentos

Além dos pequenos truques domésticos, algumas medidas são importantes para evitar que insetos encontrem condições favoráveis na despensa. Entre elas, estão: