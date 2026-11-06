Já está no clima de Natal? Veja 5 filmes emocionantes para incluir na sua lista

Reunir a família para assistir a filmes de Natal é um dos programas mais queridos do fim de ano (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O fim de ano é a época perfeita para reunir a família, preparar a pipoca e se emocionar com boas histórias. Entre reencontros, recomeços e muita magia, os filmes de Natal têm o dom de aquecer o coração e deixar qualquer noite mais especial.

Pensando em quem já entrou no clima da data, reunimos cinco produções emocionantes e disponíveis em diferentes plataformas de streaming para você incluir na sua lista. Entre animações e comédias dramáticas, confira a seguir sugestões de filmes natalinos!

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Em Crônicas de Natal, dois irmãos ajudam o Bom Velhinho a salvar a noite mais mágica do ano (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Indicada ao Oscar, Klaus emociona com sua mensagem sobre bondade e generosidade (Imagem: Reprodução digital | Netflix) O musical Uma Invenção de Natal acompanha um inventor que reencontra a esperança com a neta (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Sequência do clássico de 1983, Uma História de Natal Natalina mistura comédia e emoção (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Entertainment Inc.) Em Um Amor de Natal, uma escritora reencontra uma antiga paixão do colégio durante o Natal (Imagem: Reprodução digital | Lifetime Television)

1. Crônicas de Natal (2018)

Os irmãos Kate e Teddy Pierce, que vivem a primeira ceia de Natal após a morte do pai, decidem flagrar a chegada do Papai Noel. O plano, no entanto, sai do controle: eles acabam provocando um acidente com o trenó e colocam em risco a entrega dos presentes. Para salvar a noite mais mágica do ano, a dupla precisa ajudar o Bom Velhinho em uma aventura cheia de imprevistos.

Dirigido por Clay Kaytis, o longa equilibra aventura, humor e momentos tocantes sobre família e esperança. Kurt Russell dá vida a um carismático Papai Noel, ao lado de Judah Lewis e Darby Camp.

Onde assistir: Netflix.

2. Klaus (2019)

A animação acompanha Jesper, um aluno malsucedido da Academia Postal que é enviado a uma ilha remota e gelada acima do Círculo Ártico. No local, onde os moradores vivem em constante conflito e ninguém se interessa por cartas, ele conhece a professora Alva e o misterioso carpinteiro Klaus, que vive cercado por brinquedos feitos à mão. Aos poucos, uma amizade inesperada transforma a vida de todos e dá origem a uma linda história sobre bondade e generosidade.

Dirigida por Sergio Pablos, a animação foi indicada ao Oscar e emociona pelo visual encantador e pela mensagem sobre o poder dos pequenos gestos.

Onde assistir: Netflix.

3. Uma Invenção de Natal (2020)

O musical acompanha Jeronicus Jangle, um brilhante inventor de brinquedos que perde a paixão pela vida após ser traído por um aprendiz, que rouba sua criação mais preciosa. Anos depois, retraído e descrente, ele reencontra a esperança com a chegada da neta Journey, uma menina curiosa e cheia de talento, disposta a construir uma invenção mágica capaz de salvar o Natal e reacender os laços da família.

Dirigido por David E. Talbert, o longa encanta pela fantasia, pelos números musicais e pela emocionante história de reconciliação entre gerações. O elenco reúne Forest Whitaker, Madalen Mills, Keegan-Michael Key e Anika Noni Rose.

Onde assistir: Netflix.

4. Uma História de Natal Natalina (2022)

Sequência do clássico de 1983, a comédia dramática acompanha Ralphie, agora adulto, que retorna à casa da infância ao lado da esposa e dos filhos. Após a morte do pai, ele se reencontra com a mãe e os velhos amigos e decide honrar a memória dele recriando o Natal mais feliz possível para a família.

Dirigido por Clay Kaytis, o longa equilibra humor e emoção ao revisitar tradições natalinas e laços familiares. No elenco, Peter Billingsley retorna ao papel de Ralphie, que interpretou no filme original, ao lado de Erinn Hayes, River Drosche e Julie Hagerty.

Onde assistir: HBO Max e Apple TV.

5. Um Amor de Natal (2024)

Neste filme, a autora Andrea se refugia na casa de campo da família para se dedicar à escrita e terminar o seu mais novo livro. Inesperadamente, ela reencontra Seth, uma antiga paixão dos tempos de colégio, que agora é carpinteiro e está à frente da reconstrução da cidade, quase destruída por um incêndio. Entre um capítulo e outro, a proximidade entre os dois desperta faíscas em meio ao espírito natalino.

Dirigido por Jake Helgren, o romance aposta no clima aconchegante das comédias românticas de fim de ano, com direito a reencontros e segundas chances. No elenco, Sasha Pieterse vive Andrea, ao lado de Mitchell Slaggert e Kaley McCormack.

Onde assistir: HBO Max.