Horóscopo semanal: previsões para os signos de 09 a 15 de novembro de 2026

A influência dos astros poderá intensificar emoções, despertar questões antigas e exigir mais cuidado na comunicação e nas decisões pessoais (Imagem: LaInspiratriz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta semana, Sol em Escorpião fará quadratura com Marte e Júpiter, indicando intensidade, impaciência e atitudes exageradas. A vontade de conquistar objetivos poderá aumentar, mas também vir acompanhada de disputas e cobranças. Logo, será necessário avaliar as consequências das escolhas, evitar conflitos e direcionar energia para mudanças que possam ser realizadas com responsabilidade.

Mercúrio retrógrado em Escorpião estará em quadratura com Plutão, intensificando os pensamentos e as desconfianças. Questões antigas poderão ressurgir, trazendo informações que precisam ser esclarecidas. Nesse cenário, será importante ter cuidado com as palavras e com as interpretações, pois divergências de opinião tenderão a ganhar grandes proporções.

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Por sua vez, Vênus em Libra poderá favorecer o diálogo, a diplomacia e a busca por equilíbrio nos relacionamentos. O desejo de agradar ou evitar conflitos, porém, poderá trazer a omissão de incômodos. Assim, será essencial estabelecer limites e comunicar expectativas com clareza.

Ademais, Marte em Leão formará conjunção com Júpiter e quadratura com o Astro-Rei, ampliando a iniciativa, a confiança e a vontade de conquistar reconhecimento. Será um período favorável para investir em projetos que exigem coragem, liderança e disposição para assumir desafios.

Ao mesmo tempo, essa configuração astrológica poderá aumentar a impaciência e a tendência a superestimar as próprias capacidades. Nesse contexto, conflitos tenderão a surgir por conta da dificuldade em aceitar opiniões diferentes ou dividir responsabilidades.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano deverá ter mais atenção às finanças e aos recursos compartilhados, evitando decisões precipitadas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você precisará dedicar mais atenção aos compromissos financeiros e aos recursos compartilhados, evitando assumir responsabilidades além da sua capacidade ou tomar decisões com pressa. Conversas sobre dinheiro poderão trazer à tona feridas antigas, exigindo cuidado com as palavras e com a vontade de controlar situações que também dependem de outras pessoas.

Nos relacionamentos, diferenças de expectativas tenderão a despertar inseguranças. Por isso, procure não transformar pequenas frustrações em cobranças ou conflitos. Na rotina, haverá mais disposição para realizar tarefas, mas o excesso de atividades poderá causar desgaste e dificultar a organização. Respeite seus limites e evite atitudes impulsivas.

Touro

O taurino precisará equilibrar as expectativas nos relacionamentos e as responsabilidades profissionais (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta semana, você deverá dedicar mais atenção aos relacionamentos, buscando alinhar as expectativas e compreender melhor as necessidades do outro. No processo, algumas conversas tenderão a trazer à tona assuntos delicados ou divergências. Logo, tome cuidado para não transformar diferenças de opinião em disputas de poder.

Na rotina profissional, procure equilibrar suas responsabilidades com as necessidades pessoais, evitando assumir tarefas excessivas apenas para corresponder às expectativas dos outros. Na vida afetiva e nas atividades de lazer, será importante controlar a impulsividade e evitar agir por orgulho ou pelo desejo de reconhecimento. A maturidade ajudará a conciliar os interesses pessoais com os das pessoas ao redor.

Gêmeos

O geminiano deverá reorganizar a rotina e rever as prioridades profissionais, tomando cuidado com informações confusas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Será necessário organizar melhor sua rotina, rever suas prioridades e dedicar atenção às responsabilidades profissionais. Isso porque questões relacionadas ao trabalho e à saúde exigirão uma avaliação mais cuidadosa, especialmente se houver informações confusas ou situações antigas que precisam ser revistas. No processo, tome cuidado para não comprometer sua produtividade com o excesso de tarefas ou compromissos.

Na vida afetiva, algumas situações tenderão a gerar inseguranças. Nesse cenário, evite discussões motivadas por divergências de opinião, cobranças ou pelo desejo de controle. No ambiente familiar, haverá mais disposição para resolver pendências. Apenas não se esqueça de respeitar o espaço das outras pessoas.

Câncer

O canceriano poderá encontrar satisfação nos projetos pessoais e na vida afetiva, mas precisará controlar as expectativas e as reações impulsivas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você desejará investir em atividades prazerosas, desenvolver projetos pessoais e dedicar mais atenção à vida afetiva. Inclusive, poderá encontrar muita alegria no processo. Porém, expectativas exageradas ou o desejo de receber reconhecimento a qualquer custo tenderão a gerar frustrações.

Ainda nesta semana, será possível que assuntos antigos venham à tona, especialmente se houver ressentimentos ou questões que ainda precisam ser resolvidas. Para harmonizar as relações, procure ouvir o outro com atenção e evite reações impulsivas. Na comunicação com familiares, colegas e pessoas próximas, tenha cautela com a impaciência e com a tendência a exageros. Pense antes de responder, respeite opiniões diferentes e fuja de conflitos desnecessários.

Leão

O leonino deverá dedicar mais atenção à família e buscar mais autonomia financeira (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada à vida familiar, à organização da casa e às questões pessoais que exigem decisões importantes. Inclusive, algumas conversas com os entes queridos poderão trazer à tona divergências ou situações que precisam ser esclarecidas. Diante disso, evite entrar em disputas de poder. Ademais, tome cuidado para que as preocupações acumuladas não interfiram em seus momentos de descanso.

Na vida afetiva, procure equilibrar suas expectativas com a realidade, não permitindo que inseguranças interfiram na maneira como você se relaciona com as pessoas próximas. No campo financeiro, haverá a busca por autonomia. No entanto, será necessário controlar os gastos e avaliar cuidadosamente os compromissos que pretende assumir.

Virgem

O virginiano precisará ter mais cautela na comunicação e avaliar melhor seus gastos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção à comunicação, aos estudos e às negociações. No processo, algumas situações poderão trazer à tona questionamentos antigos ou divergências, exigindo uma análise mais profunda e cuidadosa das informações. Logo, tente conferir todos os detalhes antes de tomar decisões, evitando conclusões precipitadas.

Na vida financeira, será necessário avaliar melhor seus gastos e reconhecer o valor dos seus esforços, não permitindo que as inseguranças interfiram na sua autonomia. Além disso, evite atitudes impulsivas ou conflitos desnecessários. Será mais positivo equilibrar a autoconfiança com a capacidade de ouvir, respeitar seus limites e considerar as consequências de suas escolhas.

Libra

O libriano deverá organizar as finanças, fortalecer a autoestima e equilibrar o entusiasmo nos projetos coletivos com os momentos de descanso (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você precisará organizar melhor as finanças, avaliando seus gastos e estabelecendo prioridades. Também será um momento importante para revisar seus valores e responsabilidades, evitando decisões motivadas pela pressa ou pelo desejo de compensar alguma insatisfação.

Na vida pessoal, poderá perceber com mais clareza suas necessidades e valorizar sua opinião diante das expectativas alheias. Procure fortalecer a autoestima sem depender da aprovação dos outros. Nas amizades e nos projetos coletivos, a sua disposição estará em alta. Entretanto, deverá equilibrar o entusiasmo com o descanso, não assumindo compromissos em excesso. Ademais, evite que o orgulho prejudique suas relações.

Escorpião

O escorpiano tenderá a rever as próprias atitudes e buscar reconhecimento profissional (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você buscará rever suas atitudes a fim de compreender melhor como tem se posicionado diante das situações e das pessoas ao seu redor. No processo, questões pessoais poderão despertar reflexões importantes, enquanto assuntos mal resolvidos exigirão cuidado com as desconfianças e os pensamentos excessivos. Será importante evitar disputas de poder e não insistir em controlar situações que também dependem de outras pessoas.

Na vida profissional, haverá mais ambição e disposição para conquistar reconhecimento, o que favorecerá iniciativas e oportunidades de crescimento. Contudo, o excesso de confiança tenderá a gerar conflitos. Logo, tente respeitar seus limites, equilibrando as responsabilidades do trabalho com as necessidades emocionais.

Sagitário

O sagitariano deverá ter cautela com informações confidenciais, além de controlar as expectativas nas amizades (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Será preciso dedicar mais atenção às questões pessoais pendentes. Isso porque assuntos ou preocupações antigas poderão ressurgir, exigindo reflexão e cuidado com interpretações precipitadas, especialmente diante de informações confidenciais ou situações confusas. No processo, respeite seus momentos de descanso e evite assumir compromissos sem antes avaliar sua real disponibilidade.

Nas amizades e nos projetos coletivos, diferenças de interesses tenderão a gerar frustrações. Diante disso, procure estabelecer limites e controlar as expectativas. Por fim, o desejo de ampliar seus conhecimentos e buscar novas experiências estará em alta, favorecendo iniciativas importantes. Todavia, avalie os riscos com cautela, evitando decisões impulsivas.

Capricórnio

O capricorniano precisará avaliar melhor as amizades e parcerias, bem como tomar cuidado com a maneira como expressa suas opiniões (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta semana, você dedicará mais atenção às amizades, aos projetos coletivos e aos objetivos de longo prazo. Será um momento importante para identificar quais parcerias realmente contribuem para seu crescimento. No processo, porém, conversas em grupos poderão trazer divergências ou disputas de poder. Diante desse cenário, tome cuidado com a maneira como expressa suas opiniões ou interpreta as atitudes dos outros.

Na carreira, a busca por reconhecimento tenderá a despertar inseguranças. Logo, procure avaliar suas escolhas sem depender da aprovação externa. Por fim, assuntos financeiros compartilhados exigirão atenção. Tente resolver as pendências nesse setor, evitando gastos excessivos e ações controladoras.

Aquário

O aquariano deverá dedicar atenção à carreira, revisando informações e responsabilidades (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A sua energia estará voltada para o setor profissional, especialmente no que diz respeito à busca por reconhecimento. No processo, conversas relacionadas ao trabalho e aos projetos de longo prazo poderão trazer informações confusas. Além disso, haverá a possibilidade de divergências nas tarefas coletivas, gerando desconfortos. Diante disso, será importante revisar os detalhes antes de assumir novas responsabilidades, evitando conclusões precipitadas.

Busque, também, ter flexibilidade para considerar outras perspectivas, mas sempre estabelecendo os limites necessários. Nos relacionamentos, sua disposição para resolver pendências estará em alta. Entretanto, o excesso de confiança irá provocar discussões; por isso, respeite os limites do outro para evitar desgastes.

Peixes

O pisciano tenderá a rever os planos e buscar novos conhecimentos, e deverá evitar atitudes impulsivas nos relacionamentos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você desejará rever planos, ampliar conhecimentos e buscar novas perspectivas para lidar com questões importantes. Contudo, deverá ter cautela com expectativas exageradas e com informações incompletas. No campo financeiro, dívidas ou responsabilidades envolvendo outras pessoas exigirão esclarecimentos e conversas delicadas, principalmente por conta de inseguranças ou situações pendentes.

Nos relacionamentos, será essencial evitar atitudes impulsivas ou cobranças excessivas, a fim de não comprometer a convivência. Na rotina, procure equilibrar as tarefas com as necessidades das pessoas próximas, sem assumir mais responsabilidades do que conseguirá cumprir.